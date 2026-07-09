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Lenin X Review: అఖిల్ అక్కినేని చివరికి హిట్ సాధించారా?

Lenin Twitter Review: అఖిల్ అక్కినేని 'లెనిన్' సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ వినిపిస్తోంది. గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ యాక్షన్ డ్రామా మాస్ సన్నివేశాలు, భావోద్వేగాలతో ఆకట్టుకుంటుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ చిత్రం అఖిల్ కెరీర్‌కు కీలక మలుపు కావచ్చనే అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 09, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:34 PM IST
Lenin X Review: అఖిల్ అక్కినేని చివరికి హిట్ సాధించారా?
Image Credit: Lenin X Review(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Lenin X Review: అఖిల్ అక్కినేని చివరికి హిట్ సాధించారా?
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