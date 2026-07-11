Akkineni Akhil Meets Cult Fan: సాధారణంగా ఏ హీరోకైనా అభిమానులు ఉంటారు.. కొందరికి డై హార్డ్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. కానీ, అక్కినేని అఖిల్కు మాత్రం ఒక 'కల్ట్ ఫ్యాన్' ఉన్నాడు. ఇప్పటివరకు సరైన కమర్షియల్ సక్సెస్ లేకపోయినా.. అఖిల్ను దేవుడిలా ఆరాధిస్తూ, సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడల్లా థియేటర్ల వద్ద రచ్చ చేసే ఒక యువకుడు సోషల్ మీడియాలో ఎంత ఫేమస్సో అందరికీ తెలిసిందే. "అయ్యగారే నెంబర్ వన్.. ఎవరివల్లా కాదు.. అఖిలే కరెక్ట్!" అంటూ అతడు ఇచ్చిన స్లోగన్తోనే ఇప్పుడు అందరూ అఖిల్ను ప్రేమగా 'అయ్యగారు' అని పిలుస్తున్నారు.
ఇప్పుడు ఆ కల్ట్ ఫ్యాన్ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాడు. దానికి కారణం.. అఖిల్ తాజాగా నటించిన 'లెనిన్' చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కావడమే!
మాట నిలబెట్టుకున్న అఖిల్!
గతంలో ఈ వీరాభిమాని చేసిన వీడియోలు అఖిల్ దృష్టికి వెళ్లాయి. అప్పట్లో అఖిల్ స్పందిస్తూ.. "కచ్చితంగా నా అభిమానిని కలుస్తాను.. కానీ ఒక భారీ హిట్ కొట్టిన తర్వాతే ఆ కలయిక ఉంటుంది" అని ప్రామిస్ చేశారు.
ఇప్పుడు ఆ సమయం రానే వచ్చింది! 'లెనిన్' మూవీతో అఖిల్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ హిట్ అందుకోవడంతో.. తన మాటను నిలబెట్టుకునేందుకు అఖిల్ సిద్ధమయ్యారు. తన 'నెంబర్ వన్' ఫ్యాన్ను స్వయంగా కలిసి ఒక ఊహించని గిఫ్ట్ ఇవ్వబోతున్నట్లు ఇండస్ట్రీ టాక్. ఒక అభిమాని కోసం హీరోనే స్వయంగా వెళ్లడం టాలీవుడ్లో బహుశా ఇదే తొలిసారి కావచ్చు. దీనికి సంబంధించిన విజువల్స్ త్వరలోనే బయటకు రానున్నాయి.
థియేటర్లలో 'లెనిన్' ర్యాంపేజ్!
చాలా ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత అఖిల్ ఖాతాలో సాలిడ్ హిట్ పడటంతో అక్కినేని ఫ్యాన్స్ థియేటర్ల వద్ద పండగ చేసుకుంటున్నారు. అఖిల్ కెరీర్లోనే హయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ సాధించిన చిత్రంగా 'లెనిన్' రికార్డు సృష్టించింది. బుక్ మై షోలో టికెట్లు శరవేగంగా అమ్ముడవుతుండటంతో వీకెండ్ థియేటర్లన్నీ హౌస్ఫుల్ బోర్డులతో కళకళలాడుతున్నాయి.
మున్ముందు ఈ సినిమా మరిన్ని కలెక్షన్ల రికార్డులను తిరగరాయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. అటు సినిమా సక్సెస్, ఇటు ఫ్యాన్కు అఖిల్ ఇవ్వబోతున్న సర్ప్రైజ్ తో అక్కినేని క్యాంప్లో జోష్ మామూలుగా లేదు!
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