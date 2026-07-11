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Akhil Meets Cult Fan: 'అయ్యగారే నంబర్ వన్' అఖిల్ ఫ్యాన్స్ ఊహించని సర్‌ప్రైజ్..ఇండస్ట్రీలో ఇలా ఏ హీరో చేయడేమో?

Akkineni Akhil Meets Cult Fan: సినిమా ఇండిస్ట్రీలో ప్రతి హీరోకి ఫ్యాన్స్ సహజమే. మరికొందరికి డైహార్డ్ ఫ్యాన్స్ కూడా ఉంటారు. కానీ, ఓ హీరో ఫ్యాన్ మాత్రం హీరో అంతటి క్రేజ్ తెచ్చుకున్నాడు. అతనే సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్న "అఖిల్ నంబర్.1 ఫ్యాన్స్". ఇప్పుడు ఆ అభిమాని కోసం హీరో అఖిల్ కదిలిరానున్నారని సమాచారం అందుతోంది. త్వరలోనే తన డైహార్డ్ ఫ్యాన్‌ను కలిసి సర్‌ప్రైజ్ చేస్తాడని టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 11, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:26 PM IST
Akhil Meets Cult Fan: 'అయ్యగారే నంబర్ వన్' అఖిల్ ఫ్యాన్స్ ఊహించని సర్‌ప్రైజ్..ఇండస్ట్రీలో ఇలా ఏ హీరో చేయడేమో?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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