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అఖిల్ టు సమంత.. చైతూ టూ కిరణ్ అబ్బవరం.. పెళ్లి తెచ్చిన అదృష్టం..

Stars Career Speedup After Marriage: ప్రస్తుతం తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో పెళ్లి తర్వాత ఆయా నటీనటుల కెరీర్ గ్రాఫ్ పెరిగింది. రీసెంట్‌గా సమంత నుంచి మొదలు పెడితే... అక్కినేని అఖిల్ వరకు పెళ్లి తర్వాత బాక్సాఫీస్ దగ్గర గ్రాండ్‌గా రీ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. దీంతో హీరోలు కానీ హీరోయిన్స్ కానీ సక్సెస్ కావాలంటే పెళ్లి చేసుకోవాలనే మాట వినిపిస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 13, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:45 PM IST
అఖిల్ టు సమంత.. చైతూ టూ కిరణ్ అబ్బవరం.. పెళ్లి తెచ్చిన అదృష్టం..
Image Credit: Sam Chaitu Akhil Kiran (File Phots/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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