  Akira Nandan Approaches High Court: తన రూపాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని ఢిల్లీ హైకోర్టుని ఆశ్రయించిన పవన్ కళ్యాణ్ కొడుకు అకిరా..!

Akira Nandan Approaches High Court: తన రూపాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని ఢిల్లీ హైకోర్టుని ఆశ్రయించిన పవన్ కళ్యాణ్ కొడుకు అకిరా..!

Pawan Kalyan Son Akira Nandan ఏఐ టెక్నాలజీతో సోషల్ మీడియాలో విస్తరిస్తున్న నకిలీ ఫొటోలు, వీడియోలు సెలబ్రిటీల గోప్యతకు ముప్పుగా మారుతున్నాయి. తన పేరు, రూపంతో అనుమతి లేకుండా రూపొందిస్తున్న ఏఐ జనరేటెడ్ కంటెంట్‌ను ఆపాలని పవన్ కళ్యాణ్ కుమారుడు.. అకీరా నందన్ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 23, 2026, 03:06 PM IST

Pawan Kalyan Son Akira Nandan:  ఈ మధ్య..కాలంలో ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) టెక్నాలజీ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఈ టెక్నాలజీ వల్ల చదువు, వైద్యం, ఉద్యోగాలు, వ్యాపారం వంటి అనేక రంగాల్లో మంచి ప్రయోజనాలు కనిపిస్తున్నాయి. కానీ ఇదే సమయంలో ఏఐని తప్పుగా ఉపయోగించడం వల్ల కొంతమందికి పెద్ద సమస్యలు కూడా ఎదురవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీలు.. రాజకీయ నాయకులు..వారి కుటుంబ సభ్యులు ఈ సమస్యను ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటున్నారు.

సోషల్ మీడియాలో ఏఐ సహాయంతో తయారయ్యే నకిలీ ఫొటోలు, వీడియోలు, వాయిస్ క్లిప్స్ రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. ఇవి నిజమైనవిగా కనిపించడం వల్ల చాలామంది మోసపోతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కుమారుడు అకీరా నందన్ తాజాగా ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తన పేరు, తన రూపాన్ని ఉపయోగిస్తూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం అవుతున్న ఏఐ జనరేటెడ్ కంటెంట్‌ను వెంటనే ఆపాలని ఆయన కోర్టును కోరారు.
అకీరా నందన్ పిటిషన్‌లో కీలక విషయాలను ప్రస్తావించారు. తన అనుమతి లేకుండా తయారు చేసిన ఫొటోలు, వీడియోలు, ఇతర డిజిటల్ కంటెంట్ సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అవుతున్నాయని తెలిపారు. ఇవి తన గోప్యతకు భంగం కలిగిస్తున్నాయని, తన వ్యక్తిత్వ హక్కులను ఉల్లంఘిస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఏఐ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి తన ముఖం..పేరు పెట్టి కంటెంట్ తయారు చేయడం చాలా ప్రమాదకరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

ఇలాంటి కంటెంట్‌ను వెంటనే తొలగించాలని, భవిష్యత్తులో మళ్లీ ఇలా తయారు కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అకీరా కోర్టును అభ్యర్థించారు. అలాగే సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫార్ములు, డిజిటల్ కంటెంట్ క్రియేటర్లపై సరైన నియంత్రణ ఉండాలని కూడా కోరారు. ఏఐ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి కొందరు వ్యక్తులు సెలబ్రిటీల పేరుతో డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నారని, ఇది పూర్తిగా తప్పు అని పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Akira NandanPawan Kalyan SonAI generated contentfake AI videosAI misuse

