Akira Nandan in OG: ఓజిలో అకిరా నందన్.. ఇక ఫ్యాన్స్ కి పండగే..?

Pawan Kalyan OG Review: టాలీవుడ్ హీరో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన చిత్రం ఓజి. ఈ సినిమా ఈ నెల 25న ప్రేక్షకుల ముందుకి రాబోతోంది. నిన్నటి రోజున ట్రైలర్ విడుదల చేయక ఈ సినిమా అంచనాలను తారస్థాయికి తీసుకువెళ్లేలా చేసింది. దీంతో ఇప్పటికే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ టికెట్ల విషయంపై కూడా రూ 50 కోట్లకు పైగా వచ్చినట్లుగా వినిపిస్తున్నాయి.
పవన్ కళ్యాణ్ కి జోడిగా ప్రియాంక మోహన్ నటించగా ..విలన్ గా బాలీవుడ్ హీరో ఇమ్రాన్ హస్మి కనిపించబోతున్నారు. అలాగే ఇందులో శ్రియా రెడ్డి, జగపతిబాబు, శుభలేఖ సుధాకర్, రావు రమేష్, ప్రకాష్ రాజ్, వెన్నెల కిషోర్ తదితరులు కీలకమైన పాత్రలో నటిస్తున్నారు.
తాజాగా టాలీవుడ్ హీరో.. ఓజి చిత్రంలో నటించారని.. కానీ తన సీన్స్ అన్నీ కూడా ఎడిటింగ్ లో లేపేసారు అంటూ ఒక సంచలన ట్విట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉండటంతో.. అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆ హీరో మరెవరో కాదు.. రాహుల్ రవీంద్రన్. ముఖ్యంగా మరో రెండు రోజులలో సినిమా విడుదలవుతుందనుకుంటున్న.. సమయంలో.. రాహుల్ రవీంద్రన్ స్వయంగా.. ఇలా చెప్పడంతో.. అభిమానులు కూడా నిరాశ చెందుతున్నారు. ఓజి చిత్రంలో ప్రకాష్ రాజ్ పక్కన రాహుల్ రవీంద్రను కూడా కనిపించాల్సి ఉండగా ఆ సీన్లు కాస్త దర్శకుడు కట్ చేశారంట.
కొంతమంది అభిమానులు .. ఈమధ్య రాహుల్ ని ఈ ప్రశ్న.. అడగగా సోషల్ మీడియా వేదికగా రాహుల్ రవీంద్రన్ స్పందిస్తూ ఓజీలో తాను నటించాను కానీ ఎడిటింగ్లో తీసేసారని తెలియజేశారు.. ఇందులో తాను చాలా ఆసక్తికరమైన పాత్ర చేశాను కానీ కొన్ని కారణాల చేత చాలా సన్నివేశాలు కట్ చేయవలసి వచ్చిందని.. డైరెక్టర్ సుజిత్ దగ్గర చూస్తూ పని చేయడం మరింత ఆనందాన్ని కలిగించిందంటూ తెలిపారు. సుజిత్ విజువల్స్ ని ఎలా మలిచాడు తాను గమనించి నేర్చుకోవడం మరింత ఆనందంగా ఉందని ట్రైలర్ కూడా అద్భుతంగా ఉందంటూ ప్రశంసించారు. ప్రస్తుతం రాహుల్ రవీంద్రన్ చేసిన ఏ ట్వీట్ వైరల్ గా మారింది.
ఇదంతా పక్కన పెడితే ఈ ట్రైలర్ లో ఒక దగ్గర కత్తి కనిపిస్తుంది.. ఆ కత్తిపై కుర్రాడి కళ్ళు కనిపిస్తాయి. అవి తప్పకుండా అఖీరానందన్ డే అంటే కూడా సోషల్ మీడియాలో ఒక ట్వీట్ వైరల్ అవుతుంది. ఇక ఆ కళ్ళు చూస్తే నిజంగా అతనిలానే ఉన్నాయి. ఇది నిజంగా నిజమైతే మాత్రం ఫాన్స్ కి పండగే అని ఫిక్స్ అయిపోయారు అందరూ.
Also Read: Free LPG Connection: మహిళలకు మోదీ ప్రభుత్వం దసరా కానుక.. ఉజ్వల పథకంలో మరో 25లక్షల గ్యాస్ కనెక్షన్లు..!!
Also Read: Samsung Galaxy S24 FEపై ఫ్లిప్కార్ట్లో భారీ ఆఫర్.. రూ.13 వేలకే మీ సొంతం..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.