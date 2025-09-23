English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Akira Nandan in OG: ఓజిలో అకిరా నందన్.. ఇక ఫ్యాన్స్ కి పండగే..?

OG Update: పవన్ కళ్యాణ్ ఓజి సినిమా.. ప్రీమియర్స్ రేపు సాయంత్రం మొదలవ్వనున్నాయి. దీంతో ఇప్పటినుంచి ఫ్యాన్స్ కి చిత్రం కోసం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నారో. ఈ క్రమంలో ఈ సినిమా గురించి ఒక వార్త వైల్డ్ ఫైర్ లాగా స్ప్రెడ్ అవుతూ అందరికీ మరింత అంచనాలు పెంచుతుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Sep 23, 2025, 04:28 PM IST

Akira Nandan in OG: ఓజిలో అకిరా నందన్.. ఇక ఫ్యాన్స్ కి పండగే..?

Pawan Kalyan OG Review: టాలీవుడ్ హీరో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన చిత్రం ఓజి. ఈ సినిమా ఈ నెల 25న ప్రేక్షకుల ముందుకి రాబోతోంది. నిన్నటి రోజున ట్రైలర్ విడుదల చేయక ఈ సినిమా అంచనాలను తారస్థాయికి తీసుకువెళ్లేలా చేసింది. దీంతో ఇప్పటికే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ టికెట్ల విషయంపై కూడా రూ 50 కోట్లకు పైగా వచ్చినట్లుగా వినిపిస్తున్నాయి. 

పవన్ కళ్యాణ్ కి జోడిగా ప్రియాంక మోహన్ నటించగా ..విలన్ గా బాలీవుడ్ హీరో ఇమ్రాన్ హస్మి కనిపించబోతున్నారు. అలాగే ఇందులో శ్రియా రెడ్డి, జగపతిబాబు, శుభలేఖ సుధాకర్, రావు రమేష్, ప్రకాష్ రాజ్, వెన్నెల కిషోర్ తదితరులు కీలకమైన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. 

తాజాగా టాలీవుడ్ హీరో.. ఓజి చిత్రంలో నటించారని.. కానీ తన సీన్స్ అన్నీ కూడా ఎడిటింగ్ లో లేపేసారు అంటూ ఒక సంచలన ట్విట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉండటంతో.. అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆ హీరో మరెవరో కాదు.. రాహుల్ రవీంద్రన్. ముఖ్యంగా మరో రెండు రోజులలో సినిమా విడుదలవుతుందనుకుంటున్న.. సమయంలో.. రాహుల్ రవీంద్రన్ స్వయంగా.. ఇలా చెప్పడంతో.. అభిమానులు కూడా నిరాశ చెందుతున్నారు. ఓజి చిత్రంలో ప్రకాష్ రాజ్ పక్కన రాహుల్ రవీంద్రను కూడా కనిపించాల్సి ఉండగా ఆ సీన్లు కాస్త దర్శకుడు కట్ చేశారంట.

కొంతమంది అభిమానులు .. ఈమధ్య రాహుల్ ని ఈ ప్రశ్న.. అడగగా సోషల్ మీడియా వేదికగా రాహుల్ రవీంద్రన్ స్పందిస్తూ ఓజీలో తాను నటించాను కానీ ఎడిటింగ్లో తీసేసారని తెలియజేశారు.. ఇందులో తాను చాలా ఆసక్తికరమైన పాత్ర చేశాను కానీ కొన్ని కారణాల చేత చాలా సన్నివేశాలు కట్ చేయవలసి వచ్చిందని.. డైరెక్టర్ సుజిత్ దగ్గర చూస్తూ పని చేయడం మరింత ఆనందాన్ని కలిగించిందంటూ తెలిపారు. సుజిత్ విజువల్స్ ని ఎలా మలిచాడు తాను గమనించి నేర్చుకోవడం మరింత ఆనందంగా ఉందని ట్రైలర్ కూడా అద్భుతంగా ఉందంటూ ప్రశంసించారు. ప్రస్తుతం రాహుల్ రవీంద్రన్ చేసిన ఏ ట్వీట్ వైరల్ గా మారింది.

ఇదంతా పక్కన పెడితే ఈ ట్రైలర్ లో ఒక దగ్గర కత్తి కనిపిస్తుంది.. ఆ కత్తిపై కుర్రాడి కళ్ళు కనిపిస్తాయి. అవి తప్పకుండా అఖీరానందన్ డే అంటే కూడా సోషల్ మీడియాలో ఒక ట్వీట్ వైరల్ అవుతుంది. ఇక ఆ కళ్ళు చూస్తే నిజంగా అతనిలానే ఉన్నాయి. ఇది నిజంగా నిజమైతే మాత్రం ఫాన్స్ కి పండగే  అని ఫిక్స్ అయిపోయారు అందరూ.

