Naga Chaitanya Become Father: తాత కాబోతున్న అక్కినేని నాగార్జున..నాగచైతన్య-శోభిత కాదంట! నాగార్జున రియాక్షన్ ఇదే!

Akkineni Akhil Become Father: అక్కినేని కుటుంబంలో త్వరలో ఓ శుభవార్త వినబోతున్నామంటూ గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ఒక వార్త తెగ వైరల్ అవుతోంది. కింగ్ నాగార్జున త్వరలోనే తాతగా ప్రమోషన్ పొందబోతున్నారని, అక్కినేని వారసుడు రాబోతున్నాడని టాలీవుడ్ వర్గాల్లో గట్టిగా వినిపిస్తోంది. అయితే, తండ్రి కాబోయేది నాగచైతన్యనా? లేక అఖిలా? అనే దానిపై ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.
చైతూనా..అఖిలా? అసలు ప్రచారం ఏంటి?
మొదట్లో నాగచైతన్య - శోభిత ధూళిపాళ్ల జంట త్వరలోనే తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారనే ప్రచారం జరిగింది. శోభిత గర్భవతి అంటూ కొన్ని వార్తలు షికారు చేశాయి. అయితే, సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే శోభిత నుండి గానీ, చైతూ నుండి గానీ దీనిపై ఎలాంటి క్లారిటీ రాలేదు. పైగా ఆ వార్తల్లో నిజం లేదని సన్నిహిత వర్గాల సమాచారం. దీంతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి అఖిల్ అక్కినేని - జైనాబ్ జంటపై పడింది.
ఈ ఏడాది జూన్ నెలలో అఖిల్, జైనాబ్ల వివాహం ఘనంగా జరిగింది. చైతూ కంటే ముందే అఖిల్ తండ్రి కాబోతున్నాడనే రూమర్స్ ఇప్పుడు ఫిలిం నగర్లో జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి.
నాగార్జున అదిరిపోయే రియాక్షన్!
ఇటీవల హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక హెల్త్ ఈవెంట్కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన నాగార్జునను మీడియా ప్రతినిధులు ఈ ప్రశ్న అడిగారు. "మీరు త్వరలోనే తాతగా ప్రమోట్ అవ్వబోతున్నారట.. నిజమేనా?" అని ఓ రిపోర్టర్ ప్రశ్నించగా.. నాగార్జున తనదైన శైలిలో చిరునవ్వుతో స్పందించారు.
"సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు నేనే అధికారికంగా చెబుతాను" అని నవ్వుతూ నాగార్జున సమాధానమిచ్చి వెళ్ళిపోయారు. నాగార్జున ఈ వార్తలను ఖండించకపోవడం విశేషం. దీంతో అక్కినేని ఇంట్లో ఏదో శుభవార్త ఉందనే అనుమానం అభిమానుల్లో మరింత బలపడింది.
అఖిల్కు కలిసి రానున్న 'లెనిన్'?
వ్యక్తిగత జీవితంలో శుభవార్తలు వినిపిస్తున్నా, వృత్తిపరంగా అఖిల్ ఇంకా ఒక సాలిడ్ హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆయన చివరిసారిగా హీరోగా నటించిన 'ఏజెంట్' చిత్రం భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘోరంగా విఫలమైంది.
ప్రస్తుతం అఖిల్ తన తదుపరి చిత్రం 'లెనిన్' షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాతో అయినా అఖిల్ కమర్షియల్ సక్సెస్ అందుకుంటాడని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. వారసుడి రాకతో అఖిల్కు అదృష్టం కలిసి వచ్చి, కెరీర్ కూడా ఊపందుకుంటుందని అక్కినేని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
