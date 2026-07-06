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తిరుమలలో అక్కినేని కుటుంబం.. అఖిల్‌ 'లెనిన్' సక్సెస్‌ కోసం మొక్కులు

Akkineni Family Visits Tirumala Temple: తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని అక్కినేని కుటుంబంతోపాటు పలువురు సినీ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. తన లెనిన్‌ సినిమా విడుదల సందర్భంగా అక్కినేని అఖిల్‌ తన కుటుంబంతో కలిసి తిరుమల ఆలయానికి చేరుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 06, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:48 PM IST
తిరుమలలో అక్కినేని కుటుంబం.. అఖిల్‌ 'లెనిన్' సక్సెస్‌ కోసం మొక్కులు
Image Credit: Akkineni FamilySource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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తిరుమలలో అక్కినేని కుటుంబం.. అఖిల్‌ 'లెనిన్' సక్సెస్‌ కోసం మొక్కులు
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