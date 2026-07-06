తిరుమలలో అక్కినేని కుటుంబం.. అఖిల్‌ 'లెనిన్' సక్సెస్‌ కోసం మొక్కులు

Akkineni Family In Tirumala: సినీ పరిశ్రమలో అక్కినేని వారసుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన అఖిల్ ఇప్పటివరకు సరైన విజయం పొందలేకపోయాడు. ఒక్క హిట్ కోసం అతడు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో సరికొత్త కథాంశంతో 'లెనిన్' పేరుతో అఖిల్ సినిమా చేశాడు. ఈనెల 10వ తేదీన థియేటర్లలో భారీ స్థాయిలో విడుదల అవుతున్న సందర్భంగా అక్కినేని కుటుంబం తిరుమల ఆలయాన్ని సందర్శించింది. తిరుమలలో అక్కినేని అఖిల్ మొక్కులు చెల్లించుకున్నాడు.
మూడేళ్ల విరామం తర్వాత అఖిల్ 'లెనిన్' సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాడు. తన సినిమా విజయవంతం కావాలని తన కుటుంబంతో కలిసి అఖిల్ తిరుమలకు చేరుకున్నాడు. తన తల్లిదండ్రులు అక్కినేని నాగార్జున, అక్కినేని అమలతోపాటు 'లెనిన్' సినిమా హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే, నిర్మాత సూర్యదేవర నాగవంశీ తిరుమల వచ్చారు. సోమవారం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంలో స్వామివారిని వారు దర్శించుకున్నారు. వారికి టీటీడీ అధికారులు ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు చేసిన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం అందించారు. అనంతరం టీటీడీ అధికారులు తీర్థప్రసాదాలతోపాటు పట్టు శాలువాతో సత్కరించారు.
సినిమా విజయం సాధించాలని
దర్శనం అనంతరం మీడియాతో అక్కినేని నిఖిల్ మాట్లాడారు. 'లెనిన్ సినిమా ప్రేక్షకుల అంచనాలకు మించి ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికీ నచ్చేలా రూపొందించాం. ఈనెల 10వ తేదీన విడుదల కానున్న లెనిన్ సినిమా విజయం సాధించాలని తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామిని ప్రార్థించా' అని అఖిల్ వివరించాడు. ఇదే సినిమాలో నటించిన సునీల్ మరో సమయంలో స్వామిని దర్శించుకున్నాడు. అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన ‘లెనిన్’ ఈనెల 10వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మురళి కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వంలో మనం ఎంటర్ప్రైజెస్, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగవంశీ ఈ సినిమాను నిర్మించారు. వీరు తిరుమల దర్శనానికి ముందు రోజు అంటే ఆదివారం తిరుపతిలో లెనిన్ సినిమా గ్రాండ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో జరిగింది. సందడిగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమం విజయవంతమైంది. ఈ సినిమాతో అఖిల్ హిట్ కొడతాడని అక్కినేని కుటుంబంతోపాటు అభిమానులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
తిరుమలలో మాధవన్
సుప్రసిద్ధ నటుడు మాధవన్ కూడా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. తన కుటుంబంతో కలిసి సోమవారం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంలో స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. వారికి టీటీడీ అధికారులు దర్శన ఏర్పాట్లు చేసి.. దర్శానంతరం సత్కరించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు.