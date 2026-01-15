English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Akkineni 50 Year Sankranti Tradition: 50 ఏళ్ల సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్న అక్కినేని కుటుంబం.. సంక్రాంతి బ్రేక్ ఫాస్ట్ తో సందడి..!

Akkineni 50 Year Sankranti Tradition: 50 ఏళ్ల సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్న అక్కినేని కుటుంబం.. సంక్రాంతి బ్రేక్ ఫాస్ట్ తో సందడి..!

Akkineni Sankranti Celebration : 50 ఏళ్లుగా అక్కినేని కుటుంబం కొనసాగిస్తున్న సంక్రాంతి సంప్రదాయం ఈ ఏడాది గోల్డెన్ జూబ్లీని చేరుకుంది. లెజెండరీ నటుడు ఏఎన్‌ఆర్ గారు ప్రారంభించిన ఈ ఆచారం, ఉద్యోగులను కుటుంబ సభ్యుల్లా చూసే సంస్కృతికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో జరిగిన ఈ ప్రత్యేక వేడుకలో ఉద్యోగులతో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా పాల్గొనడం మరింత ఆత్మీయతను తీసుకొచ్చింది.  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 15, 2026, 02:18 PM IST

Trending Photos

EPFO Life Certificate:: పీఎఫ్ పెన్షనర్లకు మోదీ సర్కార్ అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఇంటి నుంచే లైఫ్ సర్టిఫికేట్..!!
5
EPFO
EPFO Life Certificate:: పీఎఫ్ పెన్షనర్లకు మోదీ సర్కార్ అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఇంటి నుంచే లైఫ్ సర్టిఫికేట్..!!
Sankranti Movies: చిరంజీవి సినిమాకి 406 వేల టికెట్లు.. ప్రభాస్ సినిమాకి ఎంతో తెలుసా.. ఆశ్చర్యపరుస్తున్న బుక్ మై షో రిపోర్ట్..!
5
Top 5 Sankranti movies
Sankranti Movies: చిరంజీవి సినిమాకి 406 వేల టికెట్లు.. ప్రభాస్ సినిమాకి ఎంతో తెలుసా.. ఆశ్చర్యపరుస్తున్న బుక్ మై షో రిపోర్ట్..!
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం ఆలస్యం వల్ల కేంద్ర ఉద్యోగులకు ఎంత అరియర్స్ వస్తాయంటే..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం ఆలస్యం వల్ల కేంద్ర ఉద్యోగులకు ఎంత అరియర్స్ వస్తాయంటే..?
EPFO మరో సరికొత్త రూల్.. యేడాదిలో PFలో డబ్బును ఎన్ని సార్లు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు..!
6
EPFO New Rules
EPFO మరో సరికొత్త రూల్.. యేడాదిలో PFలో డబ్బును ఎన్ని సార్లు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు..!
Akkineni 50 Year Sankranti Tradition: 50 ఏళ్ల సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్న అక్కినేని కుటుంబం.. సంక్రాంతి బ్రేక్ ఫాస్ట్ తో సందడి..!

Akkineni Sankranti Celebration : హైదరాబాద్‌లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ మరోసారి సంక్రాంతి పండుగను ఎంతో ఆత్మీయంగా జరుపుకుంది. అక్కినేని కుటుంబం ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించే సంక్రాంతి బ్రేక్‌ఫాస్ట్ కార్యక్రమం ఈసారి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరంతో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్.. 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఇందులో భాగంగా ఈ బ్రేక్ ఫాస్ట్ సందడిని మరింత సందడిగా జరుపుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ అందమైన సంప్రదాయానికి పునాది వేసింది లెజెండరీ నటుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు (ఏఎన్‌ఆర్). స్టూడియో అభివృద్ధిలో ఉద్యోగుల.. పాత్ర చాలా ముఖ్యమని ఆయన బలంగా నమ్మేవారు. అందుకే ప్రతి సంవత్సరం సంక్రాంతి రోజున ఉద్యోగులకు స్వయంగా భోజనం వడ్డించి, కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనే ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.

గోల్డెన్ జూబ్లీ సందర్భంగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌ను పండుగ వాతావరణంతో అందంగా అలంకరించారు. పసుపు, ఎరుపు రంగులతో పాటు పూల అలంకరణలు, సంప్రదాయ డెకరేషన్‌లు వేడుకకు ప్రత్యేక శోభను తీసుకొచ్చాయి. స్టూడియో మొత్తం ఒక పెద్ద కుటుంబంలా కనిపించింది. సుమంత్, సుశాంత్, నాగర్జున, నాగచైతన్య, అఖిల్ ఇలా.. అక్కినేని కుటుంబంలోని హీరోలు అందరూ ఒకే చోట కనిపించడంతో సినీ అభిమానులకు కూడా ఆనందం నెలకొంది.

ఈ ఏడాది.. ఈ సందడిలో.. మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే… ఉద్యోగులతో పాటు వారి భార్యాభర్తలు, పిల్లల్ని కూడా ఆహ్వానించడం. దీంతో వేడుక మరింత ఆనందంగా మారింది. కుటుంబ సభ్యుల నవ్వులు, పిల్లల సందడి, ఆత్మీయ సంభాషణలతో కార్యక్రమం చాలా హృద్యంగా సాగింది.

అక్కినేని కుటుంబ సభ్యులు స్వయంగా ఉద్యోగులకు, వారి కుటుంబాలకు బ్రేక్‌ఫాస్ట్ వడ్డించారు. ఈ చిన్న కానీ విలువైన చర్య ద్వారా ప్రతి ఉద్యోగి సంస్థలో ఎంత ముఖ్యమో మరోసారి తెలియజేశారు. ఇదే ఏఎన్‌ఆర్ గారి ఆలోచనకు నిజమైన నివాళి అని అందరూ భావించారు.

సినిమా రంగంలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చినా, ఈ సంప్రదాయం మాత్రం అక్కినేని కుటుంబం హృదయంలో ఇప్పటికీ అలాగే నిలిచింది. ఉద్యోగులను కుటుంబ సభ్యుల్లా చూసే ఈ విధానం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌ను ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతోంది.

50 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఈ సంక్రాంతి సంప్రదాయం, గౌరవం, వినయం, కృతజ్ఞతలకు ప్రతీకగా నిలుస్తోంది.

Read more: Mathura Snake Viral Video : వామ్మో.. జాకెట్ లో పామును పెట్టుకుని ఆస్పత్రికి వచ్చిన వ్యక్తి.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటో తెలుసా..?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Akkineni Sankranti celebrationAkkineni family traditionAkkineni 50 year Sankranti traditionAnnapurna Studios Sankranti breakfastAkkineni Nageswara Rao legacy

Trending News