Akkineni 50 Year Sankranti Tradition: 50 ఏళ్ల సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్న అక్కినేని కుటుంబం.. సంక్రాంతి బ్రేక్ ఫాస్ట్ తో సందడి..!

Akkineni Sankranti Celebration : హైదరాబాద్లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ మరోసారి సంక్రాంతి పండుగను ఎంతో ఆత్మీయంగా జరుపుకుంది. అక్కినేని కుటుంబం ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించే సంక్రాంతి బ్రేక్ఫాస్ట్ కార్యక్రమం ఈసారి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరంతో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్.. 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఇందులో భాగంగా ఈ బ్రేక్ ఫాస్ట్ సందడిని మరింత సందడిగా జరుపుకుంది.
ఈ అందమైన సంప్రదాయానికి పునాది వేసింది లెజెండరీ నటుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు (ఏఎన్ఆర్). స్టూడియో అభివృద్ధిలో ఉద్యోగుల.. పాత్ర చాలా ముఖ్యమని ఆయన బలంగా నమ్మేవారు. అందుకే ప్రతి సంవత్సరం సంక్రాంతి రోజున ఉద్యోగులకు స్వయంగా భోజనం వడ్డించి, కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనే ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
గోల్డెన్ జూబ్లీ సందర్భంగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ను పండుగ వాతావరణంతో అందంగా అలంకరించారు. పసుపు, ఎరుపు రంగులతో పాటు పూల అలంకరణలు, సంప్రదాయ డెకరేషన్లు వేడుకకు ప్రత్యేక శోభను తీసుకొచ్చాయి. స్టూడియో మొత్తం ఒక పెద్ద కుటుంబంలా కనిపించింది. సుమంత్, సుశాంత్, నాగర్జున, నాగచైతన్య, అఖిల్ ఇలా.. అక్కినేని కుటుంబంలోని హీరోలు అందరూ ఒకే చోట కనిపించడంతో సినీ అభిమానులకు కూడా ఆనందం నెలకొంది.
ఈ ఏడాది.. ఈ సందడిలో.. మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే… ఉద్యోగులతో పాటు వారి భార్యాభర్తలు, పిల్లల్ని కూడా ఆహ్వానించడం. దీంతో వేడుక మరింత ఆనందంగా మారింది. కుటుంబ సభ్యుల నవ్వులు, పిల్లల సందడి, ఆత్మీయ సంభాషణలతో కార్యక్రమం చాలా హృద్యంగా సాగింది.
అక్కినేని కుటుంబ సభ్యులు స్వయంగా ఉద్యోగులకు, వారి కుటుంబాలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ వడ్డించారు. ఈ చిన్న కానీ విలువైన చర్య ద్వారా ప్రతి ఉద్యోగి సంస్థలో ఎంత ముఖ్యమో మరోసారి తెలియజేశారు. ఇదే ఏఎన్ఆర్ గారి ఆలోచనకు నిజమైన నివాళి అని అందరూ భావించారు.
సినిమా రంగంలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చినా, ఈ సంప్రదాయం మాత్రం అక్కినేని కుటుంబం హృదయంలో ఇప్పటికీ అలాగే నిలిచింది. ఉద్యోగులను కుటుంబ సభ్యుల్లా చూసే ఈ విధానం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ను ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతోంది.
50 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఈ సంక్రాంతి సంప్రదాయం, గౌరవం, వినయం, కృతజ్ఞతలకు ప్రతీకగా నిలుస్తోంది.
