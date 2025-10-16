English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Nagarjuna Akkineni: "శోభిత నా కోడలు కాదు.." కుండబద్ధలు కొట్టిన నాగార్జున.. షాక్‌లో అక్కినేని ఫ్యాన్స్!

Nagarjuna Akkineni: "శోభిత నా కోడలు కాదు.." కుండబద్ధలు కొట్టిన నాగార్జున.. షాక్‌లో అక్కినేని ఫ్యాన్స్!

Nagarjuna Sobhita Dhulipala: సినిమా పరిశ్రమలో అత్తగారు-కోడలు సంబంధాల గురించి మనం చాలా విన్నాము. కానీ టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున, అతని కొత్త కోడలు శోభిత ధూళిపాళ మధ్య సంబంధం చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఆమెపై నాగార్జున ఓ సంచలన వ్యాఖ్యలు కూడా చేశారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 16, 2025, 03:10 PM IST

Trending Photos

Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
6
Dearness allowance
Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
Gold Minings In India: భారత్‎లో బంగారానికి లోటు లేదు.. మనకు కరువు తీరబోతోంది.. ఈ రాష్ట్రాల్లో బంగారు గనుల తవ్వకాలు షురూ..!!
6
Gold mining
Gold Minings In India: భారత్‎లో బంగారానికి లోటు లేదు.. మనకు కరువు తీరబోతోంది.. ఈ రాష్ట్రాల్లో బంగారు గనుల తవ్వకాలు షురూ..!!
8th Pay Commission: 8వ వేతన కమిషన్ జీతం పెంపు 2025.. పూర్తి వివరాలు..కొత్త పే మ్యాట్రిక్స్ పద్ధతులు ఇవే..!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ వేతన కమిషన్ జీతం పెంపు 2025.. పూర్తి వివరాలు..కొత్త పే మ్యాట్రిక్స్ పద్ధతులు ఇవే..!
Nagarjuna Akkineni: "శోభిత నా కోడలు కాదు.." కుండబద్ధలు కొట్టిన నాగార్జున.. షాక్‌లో అక్కినేని ఫ్యాన్స్!

Nagarjuna Sobhita Dhulipala: సినిమా పరిశ్రమలో మామగారు, కోడలు బంధం గురించి మనం చాలా విన్నాం. కానీ టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున, ఆయన కొత్త కోడలు శోభిత ధూళిపాళ బంధం చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఇటీవల నాగ్ తన కోడలితో తనకున్న బంధం గురించి మాట్లాడుతూ.. "శోభిత రాకతో, మా ఇంటికి ఒక కూతురు వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది. నాకు ఇద్దరు కూతుళ్లు, ఒకే ఒక కోడలు ఉన్నారు" అని ఓ వార్తా సంస్థకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన సంతోషాన్ని పంచుకున్నారు అక్కినేని నాగార్జున.

Add Zee News as a Preferred Source

నాగ్, శోభిత మధ్య మంచి అనుబంధానికి కారణం వారి ఇద్దరి ఉమ్మడి కుటుంబాలే. ఇద్దరూ క్రమం తప్పకుండా పుస్తకాలు, సంగీతం గురించి మాట్లాడుకుంటారు. ఇప్పుడు శోభిత నాగ చైతన్య ఇంట్లో ఒక తోటను ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటుంది. నాగార్జునకు తోటపని అంటే పిచ్చి కాబట్టి, వారు ఆ విషయాన్ని పూర్తిగా చర్చించుకుంటారు. ఈ అభిరుచులు వారి కుటుంబ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తున్నాయి. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఆమె తన కుటుంబంలో చేరడానికి ముందే, నాగార్జున శోభిత నటనకు పెద్ద అభిమాని. 2018 చిత్రం 'గూడాచారి'లో శోభిత నటనను చూసినప్పుడు నాగ్ ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాడు. అతను వెంటనే ఆమెకు వ్యక్తిగతంగా ఫోన్ చేసి తన అపారమైన ప్రశంసలను వ్యక్తం చేశాడు.  

నాగ చైతన్య, శోభిత గత సంవత్సరం వివాహం చేసుకున్నారు. డిసెంబర్ 2024లో హైదరాబాద్‌లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం వివాహం జరిగింది. అక్కినేని కుటుంబానికి ఈ స్టూడియోతో ప్రత్యేక భావోద్వేగ సంబంధం ఉంది. దీనిని చైతన్య తాతగారు అయిన దిగ్గజ నటుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నిర్మించారు. ఈ వివాహానికి కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు, కొంతమంది సినీ ప్రముఖులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. 

ఒకవైపు నాగార్జున తన కెరీర్‌ను విజయవంతంగా దూసుకుపోతుండగా.. మరోవైపు తన కుటుంబానికి కూడా సమాన ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నాడు. ఇటీవల రజనీకాంత్ హీరోగా నటించిన 'కూలీ' చిత్రంలో శక్తివంతమైన విలన్‌గా నాగార్జున తన అద్భుతమైన నటనను కనబరిచాడు. శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వం వహించిన 'కుబేర' చిత్రంలో ధనుష్ సరసన మాజీ సీబీఐ అధికారిగా కనిపించాడు. 

100వ చిత్రం..
27 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ సినీ కెరీర్‌లో నాగ్ తన వందో చిత్రం 'కింగ్ 100' చిత్రంలో టబుతో నటిస్తున్నాడు. ఇది అతని కెరీర్‌లో ఒక మైలురాయి. అతని కుమారులు చైతు, అఖిల్ అతిథి పాత్రల్లో కనిపిస్తారని సమాచారం. ప్రస్తుతం అతను తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్ 'కింగ్ 100'తో బిజీగా ఉన్నాడు. మరోవైపు బిగ్‌బాస్ రియాలిటీ షోకు హోస్ట్‌గానూ చేస్తున్నారు. 

Also Read: Sania Mirza Kesari: సానియా మీర్జా కోసం జైలుకు వెళ్లిన సింగర్..ఆమె వల్ల 3 రోజులు జైల్లో ఉన్నాడు!

Also Read: Delivery Boy: బ్లింకిట్ డెలివరీ బాయ్స్ రోజుకు ఎంత సంపదిస్తారో తెలుసా? దిమ్మతిరిగే నిజం!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Nagarjuna AkkineniNaga ChaitanyaSobhita DhulipalaNagarjuna Sobhita bondNaga Chaitanya wedding

Trending News