Nagarjuna Sobhita Dhulipala: సినిమా పరిశ్రమలో మామగారు, కోడలు బంధం గురించి మనం చాలా విన్నాం. కానీ టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున, ఆయన కొత్త కోడలు శోభిత ధూళిపాళ బంధం చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఇటీవల నాగ్ తన కోడలితో తనకున్న బంధం గురించి మాట్లాడుతూ.. "శోభిత రాకతో, మా ఇంటికి ఒక కూతురు వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది. నాకు ఇద్దరు కూతుళ్లు, ఒకే ఒక కోడలు ఉన్నారు" అని ఓ వార్తా సంస్థకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన సంతోషాన్ని పంచుకున్నారు అక్కినేని నాగార్జున.
నాగ్, శోభిత మధ్య మంచి అనుబంధానికి కారణం వారి ఇద్దరి ఉమ్మడి కుటుంబాలే. ఇద్దరూ క్రమం తప్పకుండా పుస్తకాలు, సంగీతం గురించి మాట్లాడుకుంటారు. ఇప్పుడు శోభిత నాగ చైతన్య ఇంట్లో ఒక తోటను ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటుంది. నాగార్జునకు తోటపని అంటే పిచ్చి కాబట్టి, వారు ఆ విషయాన్ని పూర్తిగా చర్చించుకుంటారు. ఈ అభిరుచులు వారి కుటుంబ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తున్నాయి. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఆమె తన కుటుంబంలో చేరడానికి ముందే, నాగార్జున శోభిత నటనకు పెద్ద అభిమాని. 2018 చిత్రం 'గూడాచారి'లో శోభిత నటనను చూసినప్పుడు నాగ్ ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాడు. అతను వెంటనే ఆమెకు వ్యక్తిగతంగా ఫోన్ చేసి తన అపారమైన ప్రశంసలను వ్యక్తం చేశాడు.
నాగ చైతన్య, శోభిత గత సంవత్సరం వివాహం చేసుకున్నారు. డిసెంబర్ 2024లో హైదరాబాద్లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం వివాహం జరిగింది. అక్కినేని కుటుంబానికి ఈ స్టూడియోతో ప్రత్యేక భావోద్వేగ సంబంధం ఉంది. దీనిని చైతన్య తాతగారు అయిన దిగ్గజ నటుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నిర్మించారు. ఈ వివాహానికి కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు, కొంతమంది సినీ ప్రముఖులు మాత్రమే హాజరయ్యారు.
ఒకవైపు నాగార్జున తన కెరీర్ను విజయవంతంగా దూసుకుపోతుండగా.. మరోవైపు తన కుటుంబానికి కూడా సమాన ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నాడు. ఇటీవల రజనీకాంత్ హీరోగా నటించిన 'కూలీ' చిత్రంలో శక్తివంతమైన విలన్గా నాగార్జున తన అద్భుతమైన నటనను కనబరిచాడు. శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వం వహించిన 'కుబేర' చిత్రంలో ధనుష్ సరసన మాజీ సీబీఐ అధికారిగా కనిపించాడు.
100వ చిత్రం..
27 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ సినీ కెరీర్లో నాగ్ తన వందో చిత్రం 'కింగ్ 100' చిత్రంలో టబుతో నటిస్తున్నాడు. ఇది అతని కెరీర్లో ఒక మైలురాయి. అతని కుమారులు చైతు, అఖిల్ అతిథి పాత్రల్లో కనిపిస్తారని సమాచారం. ప్రస్తుతం అతను తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్ 'కింగ్ 100'తో బిజీగా ఉన్నాడు. మరోవైపు బిగ్బాస్ రియాలిటీ షోకు హోస్ట్గానూ చేస్తున్నారు.
