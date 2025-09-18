English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Akkineni Movie Festival: అక్కినేని అభిమానులకు శుభవార్త.. ఏఎన్నాఆర్ 101వ జయంతి సందర్బంగా థియేటర్స్ లో ఉచిత చిత్ర ప్రదర్శన..

Akkineni Movie Festival: ఈ నెల 20న నట సామ్రాట్  అక్కినేని నాగేశ్వరరావు 101వ జయంతి. ఈ సందర్బంగా ఆయన అభిమానులకు ఆయన నటించిన రెండు చిత్రాలను థియేట్రికల్ ప్రదర్శించబోతున్నట్టు తెలియజేసారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 18, 2025, 06:37 PM IST

Trending Photos

Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
8
Old 100 Hundred Rupees
Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
6
Gold mines in india
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
Telangana Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షం.. 4 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
5
telangana rains
Telangana Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షం.. 4 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ రాష్ట్రాలలో కాలేజీలకు సైతం..!
5
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ రాష్ట్రాలలో కాలేజీలకు సైతం..!
Akkineni Movie Festival: అక్కినేని అభిమానులకు శుభవార్త.. ఏఎన్నాఆర్ 101వ జయంతి సందర్బంగా థియేటర్స్ లో ఉచిత చిత్ర ప్రదర్శన..

Akkineni Movie Festival: సెప్టెంబర్ 20న నట సామ్రాట్.. పద్మవిభూషణ్.. దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు గ్రహీత అక్కినేని నాగేశ్వరరావు  101వ జయంతి. ఈ సందర్బాన్ని పురస్కరించుకొని  నటించిన డాక్టర్ చక్రవర్తి, ప్రేమాభిషేకం చిత్రాలను 2025 సెప్టెంబర్ 20 మరియు 21 తేదీలలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని పలు థియేటర్లలో ఉచితంగా  ప్రదర్శించబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు  అద్భుత నటనను చూసి పెరిగిన ఆయన ఫ్యాన్స్ కు ప్రేక్షఖులకు ఆయన జయంతి సందర్భంగా ఇది ఒక అపురూప కానుకగా అందిస్తోంది అక్కినేని ఫ్యామిలీ. 

Add Zee News as a Preferred Source

అక్కినేని జయంతి సందర్బంగా ఆయన నటించిన రెండు చిత్రాలు రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. దానికి సంబంధించిన టికెట్స్ సెస్టెంబర్ 18 నుండి బుక్ మై షోలో ఉచితంగా అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. హైదరాబాద్ లో ప్రదర్శించే థియేటర్ ఎంపిక కాలేదు. కానీ విజయవాడ (స్వర్ణ ప్యాలెజ్), వైజాగ్ లోని క్రాంతి థియేటర్.. ఒంగోలులు కృష్ణ టాకీస్ లలో ఈ చిత్రాలను ఉచితంగా ప్రదర్శించనున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇవి కాకుండా మరిన్ని ప్లేసెలలో ఈ చిత్రాలను అభిమానుల కోసం ఉచితంగా ప్రదర్శించబోతున్నారు. 

 ఏఎన్నార్ సినిమాలు అనేక మంది హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నాయి. ఆయన నటించిన ఎన్నో క్లాసిక్ చిత్రాల్లో ఈ రెండింటిని ఎంపి చేశారు. ఈ ఈ రీరిలీజ్ ద్వారా ఆయన  తెలుగు సినికళామతల్లికి చేసిన అప్రతిహత సినీ సేవలను గుర్తుచేసుకోవడమే ఆయనకు అభిమానులు ఇచ్చే నివాళి. పాత తరం నుంచి కొత్త తరం వరకు అందరికీ మరిచిపోలేని సినీ అనుభూతిని  అందజేసే ప్రయత్నం చేయనున్నారు అక్కినేని ఫ్యామిలీ. 

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Akkineni Movie FestivalAkkineni Nageswara rao 101 Birth AnniversaryANR Birth AnniversaryANR Free Movie PremabhishekhamDoctor Chakravarthy

Trending News