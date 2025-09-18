Akkineni Movie Festival: అక్కినేని అభిమానులకు శుభవార్త.. ఏఎన్నాఆర్ 101వ జయంతి సందర్బంగా థియేటర్స్ లో ఉచిత చిత్ర ప్రదర్శన..

Akkineni Movie Festival: సెప్టెంబర్ 20న నట సామ్రాట్.. పద్మవిభూషణ్.. దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు గ్రహీత అక్కినేని నాగేశ్వరరావు 101వ జయంతి. ఈ సందర్బాన్ని పురస్కరించుకొని నటించిన డాక్టర్ చక్రవర్తి, ప్రేమాభిషేకం చిత్రాలను 2025 సెప్టెంబర్ 20 మరియు 21 తేదీలలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని పలు థియేటర్లలో ఉచితంగా ప్రదర్శించబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు అద్భుత నటనను చూసి పెరిగిన ఆయన ఫ్యాన్స్ కు ప్రేక్షఖులకు ఆయన జయంతి సందర్భంగా ఇది ఒక అపురూప కానుకగా అందిస్తోంది అక్కినేని ఫ్యామిలీ.
అక్కినేని జయంతి సందర్బంగా ఆయన నటించిన రెండు చిత్రాలు రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. దానికి సంబంధించిన టికెట్స్ సెస్టెంబర్ 18 నుండి బుక్ మై షోలో ఉచితంగా అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. హైదరాబాద్ లో ప్రదర్శించే థియేటర్ ఎంపిక కాలేదు. కానీ విజయవాడ (స్వర్ణ ప్యాలెజ్), వైజాగ్ లోని క్రాంతి థియేటర్.. ఒంగోలులు కృష్ణ టాకీస్ లలో ఈ చిత్రాలను ఉచితంగా ప్రదర్శించనున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇవి కాకుండా మరిన్ని ప్లేసెలలో ఈ చిత్రాలను అభిమానుల కోసం ఉచితంగా ప్రదర్శించబోతున్నారు.
ఏఎన్నార్ సినిమాలు అనేక మంది హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నాయి. ఆయన నటించిన ఎన్నో క్లాసిక్ చిత్రాల్లో ఈ రెండింటిని ఎంపి చేశారు. ఈ ఈ రీరిలీజ్ ద్వారా ఆయన తెలుగు సినికళామతల్లికి చేసిన అప్రతిహత సినీ సేవలను గుర్తుచేసుకోవడమే ఆయనకు అభిమానులు ఇచ్చే నివాళి. పాత తరం నుంచి కొత్త తరం వరకు అందరికీ మరిచిపోలేని సినీ అనుభూతిని అందజేసే ప్రయత్నం చేయనున్నారు అక్కినేని ఫ్యామిలీ.
