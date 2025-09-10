English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jolly LLB 3 Trailer Talk: అక్షయ్, అర్షద్ వార్సీ ల ‘జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ 3’ ట్రైలర్ టాక్..

Jolly LLB 3 Trailer Talk Review: ప్రస్తుతం తెలుగు, హిందీ సహా అన్ని భాషల్లో సీక్వెల్స్ తెరకెక్కుతున్నాయి. బాలీవుడ్ లో ఈ సీక్వెల్స్ కు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఈ కోవలో తెరకెక్కిన ‘జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ’ సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన ‘జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ 2’ కూడా బ్లాక్ బస్టర్స్ గా నిలిచాయి. ఈ కోవలో వస్తోన్న మూడో సీక్వెల్ చిత్రం ‘జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ 3’. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్ విడుదల చేసారు. ఈ ట్రైలర్ ఎలా ఉందంటే.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 10, 2025, 05:29 PM IST

Trending Photos

Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
5
Pooja Hegde
Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
5
OnePlus Nord CE
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
Star Actress: 7 నెలల గర్భంతోనే రెండవ పెళ్లి చేసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరో తెలుసా..?
5
Actress Leena Chandavarkar
Star Actress: 7 నెలల గర్భంతోనే రెండవ పెళ్లి చేసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరో తెలుసా..?
Jolly LLB 3 Trailer Talk: అక్షయ్, అర్షద్ వార్సీ ల ‘జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ 3’ ట్రైలర్ టాక్..

Jolly LLB 3 Trailer Talk Review: సుభాష్ కపూర్ దర్శకత్వంలో హిందీలో తెరకెక్కిన ‘జాలీ ఎల్ఎల్ బీ’ మూవీ బిగ్ సక్సెస్ సాధించింది. కోర్టు డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం విమర్శకులు ప్రశంసలు అందుకుంది. ఆ తర్వాత ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ గా అక్షయ్ కుమార్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ 2’ కూడా మంచి విజయం సాధించింది. సాధువు ముసుగులో ఉన్న  టెర్రరిస్ట్ పట్టుకునే కోర్ట్ డ్రామా నేపథ్యంలో వచ్చిన ఈ సినిమా సక్సెస్ సాధించింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

తాజాగా ఈ కోవలో జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ 3 చిత్రం తెరకెక్కించాడు దర్శకుడు సుభాష్ కపూర్. ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ కుమార్, అర్షద్ వార్సీ హీరోలుగా తాజా చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఈ  చిత్రాన్ని కార్పోరేట్ కంపెనీలకు కారణంగా బలవువుతున్న రైతులు నేపథ్యంలో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ కుమార్, అర్షద్ వార్సీలు చెట్లు కింద ప్లీడర్ టైపు లాయర్స్ గా నటించారు. ఇక జాలీ 1 అర్షద్ వార్సీ.. రైతుల తరుపున వాదిస్తే.. జాలీ 2 అక్షయ్ కుమార్ కార్పోరేట్ శక్తుల తరుపున వాదించే వ్యక్తి పాత్రలో నటించారు. 

మొత్తంగా జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ 3 లో కోర్టు డ్రామా రంజుగా సాగేటట్టు కనిపిస్తోంది. ఫస్టాఫ్ మొత్తం ఫన్నీగా సాగే ఈ మూవీ.. సెకండాఫ్ లో సీరియస్ కోర్టు డ్రామాగా మారే నేపథ్యంలో తెరకెక్కించినట్టు తెలుస్తుంది. మొత్తంగా అక్షయ్ కుమార్,అర్షద్ వార్సీలు కామెడీతో పాటు ఎమోషన్స్ ను పండించినట్టు తెలుస్తోంది. ఓవరాల్ గా జాలీ సిరీస్ లో రాబోతున్న ఈ చిత్రం జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ, జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ తరహాలో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్ గా నిలుస్తుందా లేదా అనేది తెలియాలంటే ఈ నెల 19 వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. 

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Jolly LLB 3 TrailerJolly LLB 3 Trailer Talk reviewJolly LLB 3Akshay Kumararshad warsi

Trending News