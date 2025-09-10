Jolly LLB 3 Trailer Talk: అక్షయ్, అర్షద్ వార్సీ ల ‘జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ 3’ ట్రైలర్ టాక్..

Jolly LLB 3 Trailer Talk Review: సుభాష్ కపూర్ దర్శకత్వంలో హిందీలో తెరకెక్కిన ‘జాలీ ఎల్ఎల్ బీ’ మూవీ బిగ్ సక్సెస్ సాధించింది. కోర్టు డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం విమర్శకులు ప్రశంసలు అందుకుంది. ఆ తర్వాత ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ గా అక్షయ్ కుమార్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ 2’ కూడా మంచి విజయం సాధించింది. సాధువు ముసుగులో ఉన్న టెర్రరిస్ట్ పట్టుకునే కోర్ట్ డ్రామా నేపథ్యంలో వచ్చిన ఈ సినిమా సక్సెస్ సాధించింది.
తాజాగా ఈ కోవలో జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ 3 చిత్రం తెరకెక్కించాడు దర్శకుడు సుభాష్ కపూర్. ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ కుమార్, అర్షద్ వార్సీ హీరోలుగా తాజా చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రాన్ని కార్పోరేట్ కంపెనీలకు కారణంగా బలవువుతున్న రైతులు నేపథ్యంలో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ కుమార్, అర్షద్ వార్సీలు చెట్లు కింద ప్లీడర్ టైపు లాయర్స్ గా నటించారు. ఇక జాలీ 1 అర్షద్ వార్సీ.. రైతుల తరుపున వాదిస్తే.. జాలీ 2 అక్షయ్ కుమార్ కార్పోరేట్ శక్తుల తరుపున వాదించే వ్యక్తి పాత్రలో నటించారు.
మొత్తంగా జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ 3 లో కోర్టు డ్రామా రంజుగా సాగేటట్టు కనిపిస్తోంది. ఫస్టాఫ్ మొత్తం ఫన్నీగా సాగే ఈ మూవీ.. సెకండాఫ్ లో సీరియస్ కోర్టు డ్రామాగా మారే నేపథ్యంలో తెరకెక్కించినట్టు తెలుస్తుంది. మొత్తంగా అక్షయ్ కుమార్,అర్షద్ వార్సీలు కామెడీతో పాటు ఎమోషన్స్ ను పండించినట్టు తెలుస్తోంది. ఓవరాల్ గా జాలీ సిరీస్ లో రాబోతున్న ఈ చిత్రం జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ, జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ తరహాలో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్ గా నిలుస్తుందా లేదా అనేది తెలియాలంటే ఈ నెల 19 వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
