Akshay Kumar Car Accident: హీరో అక్షయ్ కుమార్ కారుకు ఘోర ప్రమాదం..కారులో అక్షయ్, ట్వింకిల్..ఆటోని ఢీకొని గాల్లోకి అమాంతం!

Akshay Kumar Car Accident News: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ కారు ప్రమాదానికి గురైంది. ఇప్పుడీ వార్త నెట్టింట కలకలం రేపుతోంది. ముంబైలో జరిగిన ఈ ఘటనలో అక్షయ్ దంపతులు తృటిలో పెను ముప్పు నుంచి తప్పించుకున్నారు. సోమవారం రాత్రి ముంబైలోని జుహు ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఎయిర్పోర్ట్ నుండి తన భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నాతో కలిసి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా అక్షయ్ కుమార్ ప్రయాణిస్తున్న వాహనం ప్రమాదానికి గురైనట్లు సమాచారం.
అసలేం జరిగిందంటే?
రాత్రి 8:45 నుండి 9:00 గంటల సమయంలో ముంబైలోని జుహులోని గాంధీగ్రామ్ రోడ్డులో ఉన్న ఇస్కాన్ టెంపుల్ సమీపంలో అక్షయ్ కుమార్కు చెందిన మెర్సిడెస్ కారు ఒక ఆటో రిక్షాను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఢీకొన్న వేగానికి ఆటో రిక్షా పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. అదృష్టవశాత్తూ ఈ ప్రమాదంలో అక్షయ్ కుమార్, అతని భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నాకు ఎటువంటి గాయాలు కాలేదు. వారు సురక్షితంగా బయటపడినట్లు తెలుస్తోంది.
ఆటో డ్రైవర్, అందులోని ప్రయాణికుడికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. వెంటనే వారిని సమీపంలోని క్రిటికల్ కేర్ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వారి ప్రాణాలకు ఎటువంటి ముప్పు లేదని సమాచారం.
రంగంలోకి పోలీసులు
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున చేరుకోవడంతో అక్కడ గందరగోళం నెలకొంది. సమాచారం అందుకున్న ముంబై పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రమాద సమయంలో కారు నడుపుతున్న డ్రైవర్ను పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. ఇంకా దీనిపై అధికారికంగా ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) నమోదు కాలేదు, కానీ దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
ప్రమాదానికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ ఘటనపై అక్షయ్ కుమార్ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా స్పందించలేదు.
