Haiwaan: ‘హైవాన్’ లాస్ట్ షెడ్యూల్ లో అక్షయ్.. ఈ మూవీలో నటించడం గ్రేట్ జర్నీ అంటున్న ఖిలాడీ..

Haiwaan: ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక హీరో, డైరెక్టర్ కలయికలో ఓ సినిమా సక్సెస్ అయితే.. ఆ కాంబోలో మరో మూవీ వస్తుందంటే.. ప్రేక్షకులు కూడా ఈ సినిమా కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తుంటారు. రీసెంట్ గా అక్షయ్ కుమార్, ప్రియదర్శన్ లాంగ్ గ్యాంప్ తర్వాత ‘హైవాన్’ సినిమా కోసం చేతులు కలిపారు. ఈ ప్రెస్టీజియస్ మూవీలో అక్షయ్ చాలా యేళ్ల తర్వాత నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ లో నటిస్తున్నాడు. గతంలో ‘అఫ్లాతూన్’, ఖిలాడీ 420, అజ్నబీ వంటి చిత్రాల్లో అక్షయ్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ లో ఇరగదీసారు. మరోసారి అక్షయ్ కుమార్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ లో కనిపించబోతుండటంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. తాజాగా "హైవాన్" సినిమా లాస్ట్ షెడ్యూల్ షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్బంగా ఓ స్పెషల్ వీడియోను సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేశారు అక్షయ్ కుమార్.
ఈ వీడియోలో అక్షయ్ కుమార్ స్పందిస్తూ - "హైవాన్" మూవీ తన సినీ జీవితంతో ఒక గ్రేట్ జర్. ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్న క్యారెక్టర్ అనేక అంశాల్లో నన్ను సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురి చేసింది. ఇలాంటి రోల్ లో నటించే అవకాశం కల్పించిన డైరెక్టర్ ప్రియదర్శన్ కు ధన్యవాదాలు. ఆయన మూవీ సెట్ లో ఉంటే ఇంట్లో ఉన్న ఫీల్ కలుగుతుంది. సైఫ్ తో కలిసి నటించడాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నానంటూ చెప్పుకొచ్చారు. .
Last schedule of #Haiwaan…what a journey it’s been. This character has pushed, shaped, and surprised me in so many ways.
Forever grateful to @priyadarshandir Sir, your sets feel like home.
And Saif, thank you for the laughter, ease, and all those effortless moments on screen. pic.twitter.com/Kts0UyRIXf
— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 8, 2025
హైవాన్ మూవీతో అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్ 17 ఏళ్ల తర్వాత కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు. గతంలో వీళ్లిద్దరు కలిసి నటించిన చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్స్ గా నిలిచాయి. హైవాన్ చిత్రాన్ని టాప్ ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ తో నిర్మిస్తున్నారు నిర్మాతలు వెంకట్ కె నారాయణ, శైలజా దేశాయ్ ఫెన్. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఎక్కువ భాగం.. ముంబై, ఊటీల్లో పిక్చరైజ్ చేశారు. అక్షయ్ కుమార్ విషయానికొస్తే.. ఈ ఇయర్ రిపబ్లిక్ డే కానుకగా ‘స్కై ఫోర్స్’తో మంచి సక్సెస్ అందుకున్నాడు. ఆ తర్వాత కేసరి 2, కన్పప్ప, హౌస్ ఫుల్ 5, జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ 3 చిత్రాలతో పలకరించడు.
ఈ చిత్రానికి టెక్నికల్ టీమ్ విషయానికొస్తే.. ఈ సినిమాను తెలుగులో జీఎస్ కే మీడియా (సురేష్ - శ్రీనివాస్) ప్రమోట్ చేస్తున్నారు.
కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్ పతాకంపై వెంకట్ కె నారాయణ, శైలజా దేశాయ్ ఫెన్ నిర్మిస్తున్నారు. ప్రియదర్శన్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.
