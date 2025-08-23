Haiwaan: 15 యేళ్ల తర్వాత అక్షయ్, ప్రియదర్శన్ కాంబోలో ‘హైవాన్’మూవీ.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..

Akshay Kumar - Priyadarshan Haiwaan Movie Starts: అక్షయ్ కుమార్ బాలీవుడ్ యాక్షన్ గా హీరోగా తనకంటూ ప్రత్యేక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. బాలీవుడ్ ఖిలాడిగా యాక్షన్ హీరోగా చెలరేగిపోతున్న సమయంలో .. ఆయన ఇమేజ్ మార్చిన డైరెక్టర్ ప్రియదర్శన్. యాక్షన్ హీరోగాగా సెపరేట్ ఇమేజ్ సంపాదించుకున్న అక్షయ్ లోని కామెడీ యాంగిల్ను పరిచయం చేసిన డైరెక్టర్ గా ప్రియదర్శన్ నిలిచారు. ఆ తర్వాత హిందీలో ప్రియదర్శన్.. అక్షయ్ కుమార్ కాంబినేషన్ లో ‘దే ధనాధన్’, ‘భాగంభాగ్’, ‘గరం మసాలా’, ‘భూల్ భులయ్యా’, ‘ఖట్టా మీటా’ వంటి పలు కామెడీ సూపర్ హిట్ చిత్రాలొచ్చాయి. దాదాపు 15 యేళ్ల తర్వాత ప్రియదర్శన్ డైరెక్షన్ లో అక్షయ్ ‘హైవాన్’ చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. ‘హైవాన్’ అంటే రాక్షసుడు, దెయ్యం అనే అర్ధం. ఈ చిత్రాన్ని హార్రర్ కామెడీ చిత్రంగా తెరకెక్కించబోతున్నారు.
ఈ సారి వీళ్ల కాంబినేషన్లో వచ్చే చిత్రం హార్రర్, కామెడీ కమ్ ఫాంటసీ అంశాలతో తెరకెక్కించబోతున్నట్టు సమాచారం. ఈ సినిమాను కేవీఎన్ ప్రొడక్సన్స్, తెస్పియన్ ఫిల్మ్స్ పతాకంపై వెంకట్ కే నారాయణ, శైలజా దేశాయ్ ఫెన్ నిర్మిస్తున్నారు.
మరోవైపు అక్కీతో చేయబోతున్న చిత్రంలో మన దేశంలోని మూఢనమ్మకాలు.. బ్లాక్ మ్యాజిక్ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రాన్ని ప్రియదర్శన్ తెరకెక్కించబోతున్నట్టు సమాచారం. ఈ సినిమాలో 17 యేళ్ల తర్వాత అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీ ఖాన్ కలిసి నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా సైఫ్ మాంత్రికుడు పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు. ఇక ప్రియదర్శన్, అక్షయ్ కుమార్ ల సినిమాను ఎక్కువగా ముంబై, ఊటీల్లో చిత్రీకరించారు.
మరోవైపు అక్షయ్ కుమార్ విషయానికొస్తే.. ఈ యేడాది ‘స్కై ఫోర్స్’, కేసరి 2, కన్పప్ప, హేరా ఫేరీ 5 మూవీలతో పలకరించారు. త్వరలో ‘జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ 3’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. ఈ చిత్రంలో అర్షద్ వార్సీ మరో హీరోగా నటించారు. సుభాష్ కపూర్ డైరెక్ట్ చేశారు.
ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..
ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.