Akshay Kumar: అక్షయ్ కుమార్ ఖాతాలో మరో రేర్ రికార్డు.. మన దేశంలో ఫస్ట్ హీరో..

Akshay Kumar Sets New Bench Mark With Bhoot Bangla : బాలీవుడ్ అగ్ర హీరో అక్షయ్ కుమార్ తాజాగా ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వంలో చేసిన ‘భూత్ బంగ్లా’ సినిమాతో మరో హిట్ అందుకున్నాడు. గతంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన పలు చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర అద్భుత విజయాలను నమోదు చేశాయి. తాజాగా వీరిద్దరి కలయికలో తెరకెక్కిన ‘భూత్ బంగ్లా’ 'సినిమా హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మన దేశంలో రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను క్రాస్ చేసి బాక్సాఫీస్ దగ్గర స్టడీ కలెక్షన్స్ తో దూసుకుపోతుంది. మన దేశంలో హిందీలో అత్యధికంగా అక్షయ్ కుమార్ నటించిన 20 చిత్రాలు మన దేశ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించాయి. మన దేశంలో ఈ రేంజ్ లో 20 చిత్రాలు రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూల్లు సాధించిన హీరోలు మరెవరు లేరు. ఆ తర్వాత సల్మాన్ ఖాన్.. 16 చిత్రాలు.. షారుఖ్ ఖాన్ .. 10 చిత్రాలు.. రణ్ వీర్ సింగ్ నటించిన 9 చిత్రాలు మన దేశంలో రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించాయి. అటు దక్షిణాది సూపర్ స్టార్స్ అయిన ప్రభాస్, రజినీకాంత్, విజయ్ లు కూడా రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలున్నా.. అక్షయ్ కుమార్ రేంజ్ లో మాత్రం లేవు.
వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలు అక్షయ్ కెరీర్ లో 34 ఉన్నాయి. ఈయన దరిదాపుల్లో మరే హీరో లేడు. అటు షారుఖ్ ఖాన్ ఖాతాలో 25..సల్మాన్ ఖాన్, అజయ్ దేవగణ్ 20 చిత్రాలు.. హృతిక్..15, విజయ్ ..13.. రణ్ వీర్ సింగ్ ..12, రజినీకాంత్ 12.. ఆమీర్ ఖాన్, వరుణ్ ధావన్ చిత్రాలు 11 ఉన్నాయి. ప్రభాస్ నటించిన 8 చిత్రాలున్నాయి.
ఇక అక్షయ్ కుమార్ ప్రియదర్శన్ కాంబినేషన్ విషయానికొస్తే.. 2000లో తొలిసారి ‘హేరా ఫేరి’ సినిమాతో ప్రారంభమైంది. ఈ సినిమా సంచలన విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత వీళ్ల కలయికలో ‘గరమ్ మసాలా’, ‘భాగమ్ భాగ్’, ‘భూల్ భులయ్యా’, దే ధనా దన్’ కట్టా మీటా, తాజాగా భూత్ బంగ్లా సినిమాలు వచ్చాయి. ఇందులో ‘కట్టా మీటా’ సినిమా మాత్రమే పెద్దగా నడవలేదు. 2010 తర్వాత దాదాపు 16 యేళ్ల లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత వీళ్ల కలయికలో ‘భూత్ బంగ్లా’ సినిమా విడుదలై మంచి విజయం సాధించింది.త్వరలో వీళ్ల కలయికలో ‘హైవాన్’ సినిమా త్వరలో విడుదల కానుంది. అక్షయ్, ప్రియదర్శన్ కాంబినేషన్ లో రాబోతున్న 8వ సినిమా కావడం గమనార్హం. ఓ రకంగా ఓ దర్శకుడితో ఇన్ని చిత్రాలు చేయడం కూడా బాలీవుడ్ లో ఓ రికార్డు అని చెప్పాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.