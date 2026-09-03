/‘రుద్రవీణ’ స్ఫూర్తితో ‘బాలు’ క్యారెక్టర్.. జగమే సంగీతంపై నటుడు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..

Akshay Lagusani: తెలుగులో సంగీత నేపథ్యంతో తెరకెక్కిన సిరీస్ ‘జగమే సంగీతం’. బాలు తన ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన సంగీత వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూనే, తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన సంగీత ప్రయాణాన్ని ఏర్పరుచుకోవాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఈ పాత్ర కోసం తాను తీసుకున్న జాగ్రత్తల గురించి అక్షయ్ పలు ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను వెల్లడించారు.
బాలు పాత్ర గురించి అక్షయ్ మాట్లాడుతూ.. “నాకు ఈ పాత్ర కోసం కాల్ వచ్చిన వెంటనే ‘రుద్రవీణ’ సినిమా గుర్తుకు వచ్చింది. ఆ సినిమా వినైల్ రికార్డు నా దగ్గర ఉంది. దాన్ని పాత బాక్స్ నుంచి తీసి.. బాలు పాత్రకు రెడీ సమయంలో నా టేబుల్పై పెట్టుకొని చూసాను. సినిమాలో చూపించిన శాస్త్రీయ సంగీత ప్రపంచం నన్ను చాలా ప్రభావితం చేసింది. ‘జగమే సంగీతం’లో క్లాసికల్, మోడ్రన్ మ్యూజిక్ రెండింటినీ చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. అలాగే చిరంజీవి మా సెట్స్కు రావడం నాకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన అనుభూతి. ‘రుద్రవీణ’ నాకు ఎంతో ఇష్టమైన సినిమా. ఆ సినిమా తాలూకు ప్రభావం మా సినిమాపై ఉంది. అలా బాలు పాత్రకు నా వంతు న్యాయం చేశాను.
సినిమాలో ప్రకాశ్ రాజ్ తాత పాత్రలో టించారు. ప్రకాశ్ రాజ్ సర్ అంటే నాకు చాలా గౌరవం. అందుకే షూటింగ్ సమయంలో ఆయనతో కావాలనే కొంత దూరం పాటించాను. షాట్ల మధ్యలో ఎక్కువగా క్యాజువల్గా మాట్లాడేవాడిని కాదు. బాలు తన తాతను ఎంత గౌరవంగా చూస్తాడో, నేను కూడా ప్రకాశ్ రాజ్ ను అదే భావంతో చూడాలని అనుకున్నాను. ఆయనను నా తాతగా భావించడం మొదలుపెట్టాను. సెట్లో ఆయన కాళ్లకు సమస్కారం చేస్తుండేవాడిని.
పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ‘జగమే సంగీతం’ సిరీస్ను గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై సుస్మిత కొణిదెల నిర్మించారు. వంగల సూర్య మనోజ్, శ్రావణి సముద్రాల, ఏ.ఆర్. ప్రభవ్ కలిసి రచన చేశారు. విశాల్ చంద్రశేఖర్ సంగీతం అందించారు. ఈ ఎనిమిది ఎపిసోడ్ల మ్యూజికల్ డ్రామాలో ప్రకాశ్ రాజ్, మేకా శ్రీకాంత్, మధుబాల, అక్షయ్ లగుసాని, సుస్మిత శెట్టి, సుమన్, సిజ్జు మీనన్ కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
‘జగమే సంగీతం’ సెప్టెంబర్ 4, నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగు భాషలో ఇంగ్లీష్ సబ్టైటిల్స్తో పాటు తమిళ డబ్బింగ్లో ఈ సిరీస్ అందుబాటులోకి రానుంది. భారత్తో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 240కి పైగా దేశాలు, ప్రాంతాల్లో ఈ సిరీస్ను చూడొచ్చు.
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