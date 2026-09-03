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‘రుద్రవీణ’ స్ఫూర్తితో ‘బాలు’ క్యారెక్టర్.. జగమే సంగీతంపై నటుడు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..

Jagamae Sangeetham Actor Akshay Lagusani: ‘డెడ్ పిక్సెల్స్’, ‘కుమారి శ్రీమతి’, ‘హాస్టల్ డేస్’ వంటి వెబ్ సిరీస్‌లతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన నటుడు అక్షయ్ లగుసాని. కామెడీ, డ్రామా, యూత్‌ఫుల్ కథల్లో తనదైన నటనతో అట్రాక్ట్ చేసిన అక్షయ్.  ఇప్పుడు ప్రైమ్ వీడియోలో రానున్న ‘జగమే సంగీతం’ సిరీస్‌లో బాలు అనే కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సందర్బంగా ఈ వెబ్ సిరీస్‌లో నటించడంపై తన అభిప్రాయాన్ని  మీడియాతో పంచుకున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 03, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:26 PM IST
‘రుద్రవీణ’ స్ఫూర్తితో ‘బాలు’ క్యారెక్టర్.. జగమే సంగీతంపై నటుడు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..
Image Credit: Jagamae Sangeetham (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘రుద్రవీణ’ స్ఫూర్తితో ‘బాలు’ క్యారెక్టర్.. జగమే సంగీతంపై నటుడు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..
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