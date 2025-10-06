Celebrity Divorce: సినీ ఇండస్ట్రీలో విడాకుల రచ్చ..విడిపోయేందు సిద్ధమైన మరో జంట..?

Alia Ranbir Divorce: సినిమా ఇండస్ట్రీలో రూమర్స్, ప్రేమలు, పెళ్లిళ్లు, విడాకులు ఈమధ్య తెగ కామన్ అయిపోయాయి. చాలా మంది సెలబ్రిటీలు ప్రేమలో పడడమే కాకుండా వెంటనే పెళ్లి పీటలు ఎక్కుతున్నారు. వివాహం చేసుకొని ముచ్చటగా మూడేళ్లు కాకముందే కొందరు సెలబ్రిటీ కపుల్ విడాకులు తీసుకొని విడిపోతున్న ఘటనలు చాలానే చూశాం. ఇప్పుడు తాజాగా మరో సెలబ్రిటీ జంట విడిపోయేందుకు అడుగువేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్స్లో ఒకరైన రణ్బీర్ కపూర్, ఆలియా భట్ ఎంతో ప్రేమించుకొని పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. వీరిద్దరికీ ఓ కుమార్తె కూడా ఉంది. వీరిద్దరికి 2022 ఏప్రిల్ నెలలో వివాహమైన సంగతి తెలిసిందే. అదే ఏడాది నవంబరులో ఆలియా భట్.. తన కుమార్తె రహాకు జన్మనిచ్చింది. అయితే ఇటీవల జరిగిన ఒక చాట్ షోలో అలియా భట్ తన భర్త రణ్బీర్ కపూర్ గురించి షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేసింది.
"ఒక మనిషిగా, అతను నాకు అద్భుతంగా ఉన్నాడు. అందుకే నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను. అతను నన్ను ట్రోల్ చేయడానికి ఇష్టపడతాడు. అతని ట్రోలింగ్ నాకు 100 శాతం నచ్చింది. మర్యాద అనేది వివాహంలో పెద్ద విషయం అని అతను చెప్పాడు. మర్యాద తర్వాతే ప్రతిదీ వస్తుంది. అది సపోర్ట్ అయినా, ప్రేమ అయినా. వివాహంలో నాకు గౌరవం అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం" అని అలియా భట్ అన్నారు.
ఈ క్రమంలో రణబీర్ గురించి అలియా చేసిన వ్యాఖ్యల వెనుక ఉన్న ఉద్దేశ్యం గురించి తీవ్ర చర్చ ప్రారంభమైంది. ఇటీవల ఐశ్వర్య రాయ్, అభిషేక్ బచ్చన్ విడాకుల వార్తలు వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు అలియా భట్ వ్యాఖ్యలు వారి వివాహం గురించి చర్చలకు దారితీశాయి.
తన వివాహం గ్రాండ్ గా జరగలేదని.. అతి ముఖ్యమైన బంధువుల మధ్య జరిగిందని బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ ఆలియా భట్ అన్నారు. తన వివాహం అలా జరగాలని కోరుకుంటున్నానని ఆమె అన్నారు.
సినిమాల విషయానికి వస్తే, రణబీర్ కపూర్ ప్రస్తుతం 'రామాయణం పార్ట్ 1' షూటింగ్ లో ఉన్నారు. ఈ చిత్రంలో రణబీర్ రాముడిగా కనిపిస్తారు. సాయి పల్లవి సీతగా నటిస్తోంది. యష్ రావణుడి పాత్రను పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది దీపావళి కానుకగా విడుదల కానుంది. రణబీర్ కపూర్ 'యానిమల్ పార్క్' చిత్రంలో కూడా నటిస్తున్నారు. ఆలియా భట్ YRF యూనివర్స్లో 'ఆల్ఫా' చిత్రంలో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 2025లో విడుదల కానుంది.
Also Read: Coldrif Death: దగ్గు మందు కాదు.. అది విషం..! నెలరోజుల్లో 11 మంది చిన్నారులు మృత్యువాత!
Also Read: Snake Video: పొలంలో 5 తలల శేషనాగు..పాముని చూడ్డానికి ఎగబడుతున్న జనం..ఎక్కడంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook