/నాగబంధం సినిమాపై భారీ అంచనాలు.. జూలై 3వ తేదీన పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల

Nagabandham - The Secret Treasure: సినీ పరిశ్రమలో వేసవికాలం వెళ్లినా కూడా చెప్పుకోదగ్గ సినిమా ఒక్కటీ లేదు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ సంవత్సరం ఆరంభం నుంచి ప్రజల్లో చర్చనీయాంశమైన సినిమాలు కొన్ని మాత్రమే ఉన్నాయి. బడా బడా స్టార్ సినిమాలు వచ్చినా తప్పుడు లెక్కలతో భారీ హిట్ అని ప్రచారం చేసుకున్నా జనాలను మాత్రం ఆదరించలేకపోయాయి. తెలుగు ప్రేక్షకులు మంచి సినిమా కోసం కరువు తీరా ఎదురుచూస్తుండగా.. నాగబంధం వారికి మంచి వినోదం అందించే అవకాశం ఉంది. భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం జూలై 3వ తేదీన విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న వేళ ఆ సినిమా విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
టాలీవుడ్లో ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా సినిమాల హవా నడుస్తోంది. ప్రతి దర్శకుడు, ప్రతి నిర్మాత ప్రేక్షకులకు సరికొత్త ప్రపంచాన్ని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అలాంటి సినిమాల జాబితాలో ఇప్పుడు సినీ అభిమానుల దృష్టిని బలంగా ఆకర్షిస్తున్న సినిమా 'నాగబంధం'. సినిమా టైటిల్ నాగబంధం అనే పేరు వినగానే ఇది సాధారణ కమర్షియల్ సినిమా కాదని అర్థమవుతోంది. నాగుల పురాణాలు, భారతీయ సంస్కృతి, చారిత్రక రహస్యాలు, అడ్వెంచర్, ఫాంటసీ.. ఇవన్నీ కలగలిపి రూపొందిస్తున్న ఒక భారీ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్గా ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్, కాన్సెప్ట్ పోస్టర్లు, మేకర్స్ ఇచ్చిన చిన్నచిన్న అప్డేట్స్ సోషల్ మీడియాలో హైప్కు దారితీసింది. ముఖ్యంగా సినిమాలో కనిపించబోయే విజువల్స్, భారీ సెట్స్, హాలీవుడ్ స్థాయి వీఎఫ్ఎక్స్పై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు పెంచుతున్నాయి.
సినీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ సినిమాలో కేవలం యాక్షన్ మాత్రమే కాదు.. ప్రతి సన్నివేశం ఒక మిస్టరీని బయటపెడుతూ, ప్రేక్షకులను చివరి వరకు సీట్ ఎడ్జ్లో కూర్చోబెట్టేలా కథ సాగుతుందట. నాగబంధం అనే రహస్యాన్ని ఛేదించే ప్రయాణమే ఈ సినిమా ప్రధాన కథాంశంగా ఉండబోతుందని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇక పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి టెక్నికల్ టీమ్ కూడా భారీగా ఉండటం విశేషం. సినిమాటోగ్రఫీ నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వరకు ప్రతి అంశంలో హై స్టాండర్డ్స్ను ఫాలో అవుతున్నారని తెలుస్తోంది. అందుకే ఈ సినిమాపై కేవలం తెలుగు ప్రేక్షకులే కాదు.. దేశవ్యాప్తంగా సినీ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మొత్తానికి 'నాగబంధం' కేవలం మరో సినిమా కాదు.. భారతీయ పురాణాలను ఆధునిక టెక్నాలజీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలనే ఒక భారీ ప్రయత్నంగా కనిపిస్తోంది. కథ బలంగా ఉంటే విజువల్స్ ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తే... ఈ సినిమా టాలీవుడ్ నుంచి మరో పాన్ ఇండియా సెన్సేషన్గా నిలిచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.