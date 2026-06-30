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నాగబంధం సినిమాపై భారీ అంచనాలు.. జూలై 3వ తేదీన పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల

Nagabandham Movie: మంచి సినిమా కోసం తెలుగు ప్రేక్షకులతోపాటు ఇతర భాషల అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. సినీ ప్రియులను అలరించేందుకు నాగబంధం వచ్చేస్తోంది. ఎల్లుండి విడుదలవుతున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో సినిమాకు హైప్‌ వచ్చేసింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 30, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:53 PM IST
నాగబంధం సినిమాపై భారీ అంచనాలు.. జూలై 3వ తేదీన పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల
Image Credit: Nagabandham MovieSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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