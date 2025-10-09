Nandamuri Marriage: రేపే నందమూరి ఇంట్లో మరో పెళ్లి.. ఆ కుర్ర హీరో ఎవరో తెలుసా?

Young Hero Marriage: సినీ పరిశ్రమలో మరో హీరో వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు. బావకు కొనసాగింపుగా హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన బామ్మర్ది నటుడిగా గుర్తింపు పొంది ఇప్పుడు వ్యక్తిగత జీవితంలో కీలక అడుగు వేయబోతున్నాడు. ఇప్పటికే నిశ్చితార్థం చేసుకోగా.. రేపు వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు. ఈ వివాహంతో నందమూరి కుటుంబంలో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది. ఇంతకీ పెళ్లి ఎవరిదో తెలుసా? జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బామ్మర్ది నార్నే నితిన్ది.
Also Read: Virat Kohli: ఆస్తిపాస్తుల్లో నంబర్ వన్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ? అతడి ఆస్తులెన్నో తెలుసా?
'మ్యాడ్', 'మ్యాడ్ స్క్వేర్' సినిమాలతో అభిమానులను సొంతం చేసుకున్న యువ నటుడు నార్నే నితిన్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్కు బామ్మర్ది వరుస అవుతాడు. అంటే ఎన్టీఆర్ భార్య లక్ష్మీ ప్రణతికి నితిన్ వరుసకు తమ్ముడు. ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త నార్నే శ్రీనివాసరావు కుమారుడు నార్నే నితిన్. ఎన్టీఆర్ నట వారసుడిగా సినీ పరిశ్రమలోకి నార్నే నితిన్ ఎంట్రీ ఇచ్చి విజయంతమయ్యాడు. హిట్ సినిమాలు చేస్తూ వెళ్తున్న నార్నే నితిన్ ఓ ఇంటి వాడు కాబోతున్నాడు. శివానీ అనే అమ్మాయితో గతేడాది నిశ్చితార్థం చేసుకోగా తాజాగా వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు.
Also Read: Richest Couples: అత్యంత ధనవంత సినీ జంటలు ఎవరో తెలుసా? అల్లు అర్జున్ ఏ స్థానంలో?
వీరి పెళ్లి రేపు అంటే అక్టోబర్ 10వ తేదీన ఘనంగా జరగనుందని సమాచారం. ఇప్పటికే పెళ్లి పనుల్లో నందమూరి, నార్నే కుటుంబాలు బిజీగా ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. హైదరాబాద్ శివారులోని శంకర్పల్లిలోని ఓ ఫామ్ హౌస్ లేదా కన్వెన్షన్ సెంటర్లో వివాహం జరగనుందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే నార్నే నితిన్ వివాహంపై అధికారిక ప్రకటన మాత్రం రాలేదు. నితిన్ చేసుకోబోయే వధువు నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన తాళ్లూరి వెంకట కృష్ణప్రసాద్ – స్వరూప దంపతుల కుమార్తె శివాని. వీరికి హీరో వెంకటేష్ కుటుంబానికి దగ్గరి బంధుత్వం ఉంది.
Also Read: Kavya Maran: కావ్య పాపకు భారీ షాక్? కమిన్స్, హెడ్ రూ.58 కోట్ల డీల్ తిరస్కరణ
నితిన్, శివానీ నిశ్చితార్థం గతేడాది నవంబర్ 3వ తేదీన జరిగింది. హైదరాబాద్లో ఇరువురి కుటుంబ పెద్దల సమక్షంలో ఆ నిశ్చితార్థం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ వేడుకలో ఎన్టీఆర్ తన భార్య లక్ష్మీ ప్రణతితోపాటు పిల్లలు అభయ్, భార్గవ్లతో కలిసి సందడి చేశారు. ఈ వేడుకలో కల్యాణ్ రామ్, వెంకటేశ్తోపాటు పలువురు సినీ రంగ ప్రముఖులు కూడా హాజరయ్యారు.
Also Read: KTR: రెండున్నర లక్షల కోట్ల అప్పులు తెచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి కిరాయిలు కూడా కట్టలేవా? కేటీఆర్ నిలదీత
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook