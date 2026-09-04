/‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ మూవీ రివ్యూ.. అల్లరి నరేష్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!

మూవీ రివ్యూ: రంభ ఊర్వశి మేనక (Rambha Oorvashi Menaka)
నటీనటులు : అల్లరి నరేష్, సురభి, నరేష్, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, వెన్నెల కిషోర్, విష్ణు ప్రియ, రాశీ సింగ్, ప్రిశా సింగ్ తదితరులు..
మ్యూజిక్: చైతన్య భరద్వాజ్
ఎడిటింగ్: చోటా కే ప్రసాద్
సినిమాటోగ్రఫీ :రామ్ రెడ్డి
సమర్పణ : అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్
నిర్మాతలు :రాజేష్ దండా, నిమ్మకాయల ప్రసాద్
దర్శకత్వం: చంద్ర మోహన్ చింతాడా
రిలీజ్ డేట్ : 4-9-2026
అల్లరి నరేష్.. నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ . ఈ టైటిల్ ఫస్ట్ లుక్ నుంచే ఈ సినిమా పై అంచనాలు పెరిగాయి. చాలా యేళ్ల అల్లరి నరేష్ నుంచి ప్రేక్షకులు కోరుకునే కామెడీ ఎంటర్టైన్తో పలకరించాడు. అంతేకాదు ఈ సినిమాకు సంబంధించి పబ్లిసిటీ ఊదరగొట్టారు. ప్రతిష్ఠాత్మకమైన అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్ సమర్పణలో రావడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి అంచనాలను ఈ సినిమా అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
ఏపీలోని కుగ్రామంలో మంతెన సూర్య నారాయణ అలియాస్ సూరీ (అల్లరి నరేష్) చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్లింట్లో ఇంట్లో ఓ పుస్తకం సాయంతో రంభ ఊర్వశి మేనక సాయంతో హీరో అయిపోదామనుకుంటాడు. ఇక తరాతరాలుగా వాళ్లది నాటకాలు వేసే ఫ్యామిలీ. వాళ్ల ఇంట్లో కొన్ని తరాలుగా ఓ మాయ పుస్తకం ఉంటుంది. దానిపై శ్రీ చక్రం తరహాలో ఓ యంత్రం ఉంటుంది. దానిపై ఉండే నక్షత్రాలను సరిగా కలిపితే దివి నుంచి భువికి రంభ ఊర్వశి మేనకలు వస్తారనే నమ్మకం ఉంటుంది. దాన్ని నమ్ముకునే ఎలాంటి పనిచేయకుండా బేవార్స్గా అందరి దగ్గర అప్పులు చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో అతన్ని పోషించే తల్లి అనారోగ్యానికి గురవుతుంది. అంతేకాదు ఆపరేషన్ చేయడానికి రూ. 50 లక్షలు ఖర్చు అవుతుందని డాక్లర్టు చెబుతారు. ఈ క్రమంలో అతను మాయా పుస్తకంపై గీతలను కదపడంతో రంభ ఊర్వశి మేనకలు భూమిపైకి వస్తారు. వాళ్లు రావడంతో సూరీ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. చివరకు అతని తల్లి అనారోగ్యం నుంచి కోలుకుందా లేదా చివరకు అతను కోరకున్నట్టు సినిమా హీరో అయిపోయాడా..? లేదా అనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
రంభ ఊర్వశి మేనక..వంటి సోషియో ఫాంటసీ చిత్రాల అపుడపుడు వచ్చి ప్రేక్షకులను అలరించాయి. ఈ కోవలో తెరకెక్కిన యమగోల, జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి, రంభ రాంబాబు, యమలీల వంటి పలు చిత్రాలు ఆడియన్స్ మెప్పుపొందాయి. ఇపుడు దర్శకుడు చంద్ర మోహన్ చింతాడా అదే ఫార్ములాతో కొన్ని సినిమాల సీన్స్ రాసుకొని ఈ కథను అల్లుకున్నాడు. ఈ సినిమా కథను రాసుకున్నాడు. ఇలాంటి తరహా చిత్రాలకు లాజిక్లను వెతక్కూడదు. లాజిక్లను వెతికితే బోలెడంత బొక్కలు కనబడతాయి. ఇందులో హీరో ఫ్యామిలీకి రంభ ఊర్వశి మేనకలకు సంబంధించిన మాయా పుస్తకం ఎలా వచ్చింది. దానికి సంబంధించిన ఏదైనా బలమైన ఫ్లాష్ బ్యాక్ లాంటిది చూపిస్తే బాగుండేది. ఇక దేవతల రాజు అయిన ఇంద్రుడిని, సకల విద్యా సంపన్నుడు నారదుడిని కామెడీ పీస్ చేయడం వంటివి హిందూ సంఘాలు ఎలా తీసుకుంటాయో చూడాలి. ఇందులో అల్లరి నరేష్ చెప్పిన డైలాగులు రాజేంద్ర ప్రసాద్ నటించిన ‘బృందావనం’ సహా పలు సినిమాల్లో ఉన్న డైలాగ్స్ను కాపీ కొట్టినట్టున్నాయి. మొత్తంగా ఇలాంటి రొటిన్ కథతో సేఫ్ గేమ్ ప్లాన్ చేశాడు దర్శకుడు.
ముఖ్యంగా ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ దగ్గర హీరో తల్లికి ప్రాణాంతక రోగం ఉన్నట్టు చూపించడం. ఎలాగైనా తల్లిని కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో అతని ఇంట్లో ఉండే మాయా పుస్తకంలోని పజిల్ను పూర్తి చేయడంతో రంభ ఊర్వశి మేనకలు వస్తారు. వాళ్ల రాకతో తన కష్టాలు తీరుతాయనే క్రమంలో ఇంద్రుడు వాళ్లకు ఎలాంటి శక్తులు లేకుండా చేయడం.. ఇక రంభ ఊర్వశి మేనకలను కామవాంఛతో ముట్టుకున్న వాళ్లు చనిపోతారనే శాపం ఇవ్వడం. ఈ క్రమంలో ఊర్లో వాళ్లు హీరో ఇంటికి వచ్చి రంభ ఊర్వశి మేనకలను పట్టుకోవడంతో వాళ్లు స్టాట్యూ మాదిరి మారిపోవడం.. మధ్యలో యమ ధర్మరాజు ఎపిసోడ్ ..మధ్యలో హీరోయిన్ ను చిన్నప్పటి నుంచి ప్రేమించే హీరోతో పాటు ఊరి ఇన్స్పెక్టర్.. ఈ క్రమంలో ఇన్స్పెక్టర్ వీలు చిక్కినపుడల్లా హీరోను ఇబ్బందులు పెట్టాలనుకోవడం.. మధ్యలో ఇంద్రుడు హీరోను హారాస్ చేయడం వంటి సీన్స్ రొటీన్గా అనిపిస్తాయి. ఇక సీనియర్ నరేష్తో బ్యాచిలర్ లైఫ్ గురించి చెప్పే డైలాగులు అలరిస్తాయి. సెకండాఫ్లో రంభ ఊర్వశి మేనకలు ఎంట్రీ తర్వాత అనుకున్నంత కామెడీ పండలేదనే చెప్పాలి. చివరకు ఇంద్రుడిలో పరివర్తన వచ్చి హీరో తల్లిని బతికించుకోవడం వంటివి రొటీన్గా సాగిపోతూ.. ఊహించే క్లైమాక్స్తో ముగించాడు. చివర్లో రంభ ఊర్వశి మేనకలతో ఐటెం సాంగ్తో ఏదో మమ అనిపించాడు.
ఈ సినిమా నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. సినిమాటోగ్రఫీ గ్రాఫిక్ వర్క్స్ పర్వాలేదు. ఎడిటింగ్ సెకండాఫ్లో కాస్త ట్రిమ్ చేసుంటే బాగుండేది. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ మరింత బలంగా ఎమోషనల్గా ఉంటే బాగుండేది. మొత్తంగా ఈ వీకెండ్లో లాజిక్లు వెతక్కుండా ఉంటే టైమ్ పాస్గా ఓ సారి చూసేయవచ్చు. మరి ఇప్పటి ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారనేది చూడాలి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
అల్లరి నరేష్ మరోసారి తన మార్క్ నటనతో ఆకట్టుకున్నాడు. అతనికి తోడుగా సీనియర్ నరేష్ స్క్రీన్ పై చెలరేగిపోయాడు. ఇక బ్యాచిలర్ లైఫ్ గురించి చెప్పిన డైలాగులు అలరించాయి. ఇక ఇంద్రుడి పాత్రలో నటించిన వెన్నెల కిషోర్ పర్ఫెక్ట్ కామెడీ పండించాడు. రంభ, ఊర్వశి, మేనక పాత్రల్లో నటించిన యాక్ట్రెస్ రాశీ సింగ్, ప్రిశా సింగ్, విష్ణు ప్రియలు అంగాంగ ప్రదర్శనకే పరిమితమయ్యారు. శ్రీనివాస్ రెడ్డి మరోసారి తన కామెడీ టైమింగ్తో మరోసారి అలరించాడు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు రాణించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ రొటీన్గా సాగే కామెడీ ఎంటర్టేనర్..
రేటింగ్: 2.75/5
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