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‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ మూవీ రివ్యూ.. అల్లరి నరేష్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!

Rambha Oorvasi Menaka Review: అల్లరి నరేష్ గత కొన్ని రోజులుగా అతని మార్క్ కామెడీ సినిమా రాలేదు. అన్ని సీరియస్ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్స్‌తో పలకరిస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో చంద్ర మోహన్ చింతాడా దర్శకత్వంలో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ అంటూ పక్కా సోషియో ఫాంటసీ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. మరి ఈ సినిమాతో అల్లరి నరేష్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 04, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:10 PM IST
‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ మూవీ రివ్యూ.. అల్లరి నరేష్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!
Image Credit: Rambha Oorvashi Menaka Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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