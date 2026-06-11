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Allu Aravind: విశ్వక్ సేన్‌ డబ్బులు ఎక్కువ అడుగుతారు..అల్లు అరవింద్ కౌంటర్

Allu Aravind:దీవానా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నది కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమే కాదు. హీరో విశ్వక్ సేన్, నిర్మాత అల్లు అరవింద్ మధ్య జరిగిన సరదా సంభాషణ కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ముఖ్యంగా అల్లు అరవింద్ విశ్వక్ సేన్ గురించి అన్న ఒక మాట ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అయిపోతూ ఉంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 11, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:30 PM IST
Allu Aravind: విశ్వక్ సేన్‌ డబ్బులు ఎక్కువ అడుగుతారు..అల్లు అరవింద్ కౌంటర్
Image Credit: alluarvind(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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