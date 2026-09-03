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Allu Aravind vs Yash Controversy: అల్లు అరవింద్ వర్సెస్ యష్ వివాదం.. మూడేళ్ల తర్వాత ఎందుకింత కక్ష..!

Allu Aravind vs Yash Controversy: అల్లు అరవింద్, కన్నడ స్టార్ హీరో యష్, యష్ తల్లి గురించి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. ఈ వివాదానికి కారణం 2023లో జరిగిన ఓ సినిమా ఈవెంట్‌కు సంబంధించిన పాత వీడియో. ఇప్పుడు ఆ వీడియో మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీంతో అసలు అల్లు అరవింద్ యష్ గురించి ఏం మాట్లాడారు? ఆయన నిజంగానే యష్‌ను విమర్శించారా? అనే ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 03, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:23 PM IST
Allu Aravind vs Yash Controversy: అల్లు అరవింద్ వర్సెస్ యష్ వివాదం.. మూడేళ్ల తర్వాత ఎందుకింత కక్ష..!
Image Credit: Allu Aravind vs Yash Controversy(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Allu Aravind vs Yash Controversy: అల్లు అరవింద్ వర్సెస్ యష్ వివాదం.. మూడేళ్ల తర్వాత ఎందుకింత కక్ష..!
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