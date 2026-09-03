/Allu Aravind vs Yash Controversy: అల్లు అరవింద్ వర్సెస్ యష్ వివాదం.. మూడేళ్ల తర్వాత ఎందుకింత కక్ష..!

Allu Aravind vs Yash Controversy: అల్లు అరవింద్ ఎస్ గురించి మాట్లాడిన వీడియో ‘కోటబొమ్మాళి PS’ సినిమా ఈవెంట్లోనిది. ఆ సమయంలో అల్లు అరవింద్ ఒక హీరో కెరీర్లో సినిమా ఎంత పెద్ద మార్పు తీసుకురాగలదో గురించి మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంలో యష్ పేరును కూడా ప్రస్తావించారు. ‘KGF’ సినిమాకు ముందు యష్కు ఉన్న క్రేజ్, ‘KGF’ తర్వాత ఆయనకు వచ్చిన భారీ పాపులారిటీ గురించి ఆయన వివరించారు.
ఒక సినిమా సక్సెస్ అయితే హీరో కెరీర్ ఒక్కసారిగా ఎలా మారిపోతుందో చెప్పడానికి యష్ను ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియోలోని కొన్ని భాగాలను మాత్రమే షేర్ చేస్తూ, అల్లు అరవింద్ యష్పై నెగెటివ్ కామెంట్స్ చేశారనే విధంగా కొందరు ప్రచారం చేస్తున్నారు.
అయితే పూర్తి వీడియోను చూస్తే విషయం మరోలా అర్థమవుతుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అల్లు అరవింద్ నేరుగా యష్ను విమర్శించినట్లు కనిపించడం లేదని అంటున్నారు. నిజంగానే ఈ వీడియో చూస్తే ఒక సినిమా విజయం హీరోకు దేశవ్యాప్తంగా ఎంత గుర్తింపు తీసుకురాగలదో చెప్పడమే ఆయన ఉద్దేశం. ఆయన ఒక పెద్ద సినిమా ఒక హీరోని ఎంత పెద్ద స్టార్ట్ చేయగలదు అనే విషయాన్ని చాలా బాగా ఆ ఈవెంట్లో చెప్పారు.
ఇదే విషయాన్ని యష్ కూడా గతంలో పలుమార్లు చెప్పారు. ఒక సినిమా, ముఖ్యంగా ఒక శుక్రవారం, నటుడి కెరీర్ను పూర్తిగా మార్చగలదనే భావనను ఆయన కూడా వ్యక్తం చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో కూడా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది. ఒకరకంగా అల్లు అరవింద్ అలానే యష్ ఈ రెండు డిఫరెంట్ వీడియోలో మాట్లాడింది ఒకటే. మరి అల్లు అరవింద్ ను మాత్రం తప్పుగా ఎందుకు చూపిస్తున్నాడు అనేది ఎంతో మందికి ఉన్న ప్రశ్న.
ఈ వివాదంపై దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ కూడా సోషల్ మీడియాలో స్పందించారు. అల్లు అరవింద్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై అనవసరంగా వివాదం సృష్టిస్తున్నారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. యష్కు ‘KGF’కు ముందు, ఆ తర్వాత వచ్చిన పాపులారిటీ తేడా గురించి మాత్రమే అల్లు అరవింద్ మాట్లాడారని వివరించారు.
అయితే అసలు ప్రశ్న ఇప్పుడు మరోటి. 2023లో జరిగిన ఈ విషయం 2026లో ఎందుకు మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది? కావాలని ఈ వీడియోని .. యష్ టాక్సిక్ సినిమా విడుదలైన క్రమంలో షేర్ చేసి .. తెలుగు సినిమా అలానే కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీ మధ్య విభేదాలు తీసుకొచ్చారా అనేది ఎంతో మందిలో ఉన్న ప్రశ్న. సాధారణంగా సోషల్ మీడియాలో పాత వీడియోలు కొత్త సందర్భాల్లో వైరల్ అవుతుంటాయి. వీడియోలోని పూర్తి విషయాన్ని తెలుసుకోకుండా స్పందిస్తే అపార్థాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
సినీ తారల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వారి మాటలను పూర్తి సందర్భంతో అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా పాత వీడియోలను ప్రస్తుత పరిస్థితులతో కలిపి చూడటం వల్ల అనవసరమైన వివాదాలు రావచ్చు. కాబట్టి ఈ విషయంలో కూడా ముందుగా పూర్తి వీడియో, అప్పటి సందర్భం ఏమిటో తెలుసుకున్న తర్వాతే ఒక నిర్ణయానికి రావడం మంచిదని, కింద నెగిటివ్ కామెంట్లు చూసిన చాలామంది స్పందిస్తున్నారు. కాబట్టి 2023లోని మాటలను 2026లో కొత్త అర్థంతో చూడటం కంటే, అప్పటి సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం.
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