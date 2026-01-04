English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Allu Arjun Video: మొన్న నిధి, సమంత ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ భార్య.. పుష్పరాజ్‌కు చుక్కలు చూపించిన ఫ్యాన్స్.. వీడియో..

Fans mobbed by allu arjun couple in hyderabad: అభిమానులు ఒక్కసారిగా బన్నీ జంటను  చుట్టుముట్టి కాసేపు హల్ చల్ చేశారు.దీంతో పుష్పరాజ్ ఈ పరిణామంతో భయపడిపోయాడు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింటవైరల్గా మారింది.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 4, 2026, 06:18 PM IST
  • అల్లు అర్జున్ కు బిగ్ షాక్..
  • అభిమానుల రచ్చ..

Allu Arjun Video: మొన్న నిధి, సమంత ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ భార్య.. పుష్పరాజ్‌కు చుక్కలు చూపించిన ఫ్యాన్స్.. వీడియో..

Allu arjun couple mobbed by fans Cafe niloufer near hitech city video: ఇటీవల కాలంలో అభిమానులు హద్దులు మీరి ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొంత మంది సెలబ్రీటీలు పబ్లిక్ లో కన్పించగానే సెల్పీల పేరుతో వారి మీద పడుతున్నారు. అంతే కాకుండా కొంత మంది నీచులు అభిమానులు అని చెప్పుకుని సెలబ్రీటీల ప్రైవేటు పార్ట్స్ లను టచ్ చేస్తు పైశాచీకానందంను పొందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ది రాజాసాబ్ ఈవెంట్లో నిధి అగర్వాల్ కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది.

ఆ తర్వాత సమంతకు కూడా ఒక ప్రైవేటు కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వచ్చి షాకింగ్ ఘటనను ఫెస్ చేసింది.ఎంత చెప్పిన అభిమానులు మాత్రం తమ అతిని వదిలిపెట్టడం లేదు. దీంతో ముఖ్యంగాహీరోయిన్లు బైటకు రావాలంటేనే భయపడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ జంట కు కూడా చేదు అనుభవం ఎదురైంది.

అల్లు అర్జున్ జంట హైదరాబాద్ లోని హైటెక్ సిటీలో ఉన్న నీలోఫన్ కేఫ్ కు వెళ్లారు. అక్కడ కాసేపు ఉన్నారు. ఆతర్వాత బైటకు వెళ్లే క్రమంలో భారీగా అభిమానులు వారిని చుట్టుముట్టారు. కొంత మంది సెల్ఫీల పేరుతో గుమిగూడారు. అతి కష్టం మీద అల్లు అర్జున్, స్నేహరెడ్డి అక్కడి నుంచి కారులో ఎక్కారు.

స్నేహరెడ్డిని అల్లు అర్జున్ చెయ్యిపట్టి, చుట్టుపక్కల చూస్తు గుమిగూడిన అభిమానుల నుంచి మెల్లగా కారులో ఎక్కించాల్సి వచ్చింది. అందరు వీటిని చుట్టుముట్టడంతో బన్నీ సైతం ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురయ్యాడు. అయిన కూడా కొంత మంది ఫోన్ లను పట్టుకుని వారితో ఫోటోలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డారు.

Read more: Sreeleela Video: తిరుమల క్యూలైన్‌లో ఇదేంపని.?.. శ్రీలీలపై నెట్టింట దుమారం.. వీడియో..

చివరకు అతి కష్టం మీద అల్లు అర్జున్ జంట కారులో ఎక్కి బ్రతుకు జీవుడా అంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. దీనిపైనెటిజన్లు ఇలాంటివి అవసరమా అంటూ మండిపడుతున్నారు. మరల ఏదైన జరిగితే ఏమయ్యేదో ఒకసారి ఊహించుకొండని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా బన్నీకి మాత్రం అభిమానులు చెమటలు పట్టించారని చెప్పుకొవచ్చు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

allu arjunHyderabadAllu Sneha Reddyallu arjun wifeVideo Viral

