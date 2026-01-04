Allu arjun couple mobbed by fans Cafe niloufer near hitech city video: ఇటీవల కాలంలో అభిమానులు హద్దులు మీరి ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొంత మంది సెలబ్రీటీలు పబ్లిక్ లో కన్పించగానే సెల్పీల పేరుతో వారి మీద పడుతున్నారు. అంతే కాకుండా కొంత మంది నీచులు అభిమానులు అని చెప్పుకుని సెలబ్రీటీల ప్రైవేటు పార్ట్స్ లను టచ్ చేస్తు పైశాచీకానందంను పొందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ది రాజాసాబ్ ఈవెంట్లో నిధి అగర్వాల్ కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది.
Icon Star #AlluArjun was spotted with his wife at Cafe Niloufer, Hitech City, last night
#AlluSnehaReddy pic.twitter.com/HCuMbiZwOF
— YK Tv Entertainment (@YKTvEnt) January 4, 2026
ఆ తర్వాత సమంతకు కూడా ఒక ప్రైవేటు కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వచ్చి షాకింగ్ ఘటనను ఫెస్ చేసింది.ఎంత చెప్పిన అభిమానులు మాత్రం తమ అతిని వదిలిపెట్టడం లేదు. దీంతో ముఖ్యంగాహీరోయిన్లు బైటకు రావాలంటేనే భయపడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ జంట కు కూడా చేదు అనుభవం ఎదురైంది.
అల్లు అర్జున్ జంట హైదరాబాద్ లోని హైటెక్ సిటీలో ఉన్న నీలోఫన్ కేఫ్ కు వెళ్లారు. అక్కడ కాసేపు ఉన్నారు. ఆతర్వాత బైటకు వెళ్లే క్రమంలో భారీగా అభిమానులు వారిని చుట్టుముట్టారు. కొంత మంది సెల్ఫీల పేరుతో గుమిగూడారు. అతి కష్టం మీద అల్లు అర్జున్, స్నేహరెడ్డి అక్కడి నుంచి కారులో ఎక్కారు.
స్నేహరెడ్డిని అల్లు అర్జున్ చెయ్యిపట్టి, చుట్టుపక్కల చూస్తు గుమిగూడిన అభిమానుల నుంచి మెల్లగా కారులో ఎక్కించాల్సి వచ్చింది. అందరు వీటిని చుట్టుముట్టడంతో బన్నీ సైతం ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురయ్యాడు. అయిన కూడా కొంత మంది ఫోన్ లను పట్టుకుని వారితో ఫోటోలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డారు.
చివరకు అతి కష్టం మీద అల్లు అర్జున్ జంట కారులో ఎక్కి బ్రతుకు జీవుడా అంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. దీనిపైనెటిజన్లు ఇలాంటివి అవసరమా అంటూ మండిపడుతున్నారు. మరల ఏదైన జరిగితే ఏమయ్యేదో ఒకసారి ఊహించుకొండని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా బన్నీకి మాత్రం అభిమానులు చెమటలు పట్టించారని చెప్పుకొవచ్చు.
