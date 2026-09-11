/బాలికల కోసం అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్‌ గొప్ప పని.. నిజంగా చేతులెత్తి మొక్కాల్సిందే..

AAFA: సమాజం బాగుంటే మనం బాగుంటాము. సోసైటీ బాగు కోసం అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ ప్రత్యేకతను చాటుకుంటోంది. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ (AAFA) కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన స్వస్థ్ నారీ వికసిత్ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా హెచ్ పీవీ వ్యాక్సినేషన్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ నివారణపై దేశవ్యాప్తంగా 8 రాష్ట్రాల్లో 820 స్కూల్ అవేర్ నెస్ ఈవెంట్స్ కు అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ మద్ధతుగా నిలిచి వారిలో ఈ టీకాపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా 3 లక్షలమంది యువతులకు చేరువై వారికి అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారంచుట్టింది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఒడిస్సా, అండమాన్ నికోబార్ ఐల్యాండ్స్ వంటి రాష్ట్రాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో నేరుగా స్కూల్స్, కమ్యూనిటీల్లో ఈ అవగాహన కార్యక్రమాలను అల్లు అర్జున్ అబిమానులు నిర్వహించడం ప్రస్తుతం ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది.
సామాజిక బాధ్యతతో మెలుగుతున్న అల్లు అర్జున్ అభిమానులు చేస్తోన్న పనులను సామాన్య ప్రజలు కూడా అభినందలు తెలుపుతున్నారు.హెచ్ పీవీ వ్యాక్సినేషన్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ నివారణపై అవగాహన కల్పించడంలో బాలికలకు, యువతులకు ఆరోగ్యకరమైన భవితను అందించేందుకు తమ వంతు ప్రయత్నం చేస్తున్న అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఒక గొప్ప లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమం కోసం కోసం దేశవ్యాప్తంగా అల్లు అర్జున్ అభిమానుల ఒక్కటవడం ప్రత్యేకమైన విషయం అని చెప్పాలి.
అల్లు అర్జున్ సినిమాల విషయానికొస్తే.. ఈయన పుష్ప 2 తర్వాత అట్లీ దర్శకత్వంలో ‘రాకా’ సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా కొన్ని నెలల తేడాతో విడుదల కాబోతుంది. మరోవైపు ఈ సినిమా తర్వాత మరోసారి తమిళ దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో నెక్ట్స్ సినిమా చేయనున్నాడు. దీంతో మలయాళ దర్శకుడితో ఓ సూపర్ హీరో కాన్సెప్ట్ మూవీ చేయబోతున్నట్టు సమాచారం.
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