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బాలికల కోసం అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్‌ గొప్ప పని.. నిజంగా చేతులెత్తి మొక్కాల్సిందే..

Allu Arjun Fans special Awareness HPV programme : అల్లు అర్జున్ మాత్రమే కాదు.. ఆయన అభిమానులు కూడా సమాజానికి ఎంతో కొంత సాయం చేస్తూ వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. తాజాగా అల్లు అర్జున్ అభిమానులు దేశ వ్యాప్తంగా బాలికల కోసం చేస్తోన్న  కృషిని సామాన్య జనం సోషల్ మీడియా వేదికగా అభినందన మందార మాలలు వేస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 11, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:17 PM IST
బాలికల కోసం అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్‌ గొప్ప పని.. నిజంగా చేతులెత్తి మొక్కాల్సిందే..
Image Credit: Allu Arjun (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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