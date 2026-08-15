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Allu Arjun Flag Controversy: మరో వివాదంలో హీరో అల్లు అర్జున్.. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ పోస్ట్ డిలీట్..ఏం జరిగిందంటే?

Allu Arjun Independence Flag Controversy: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ మరోసారి వివాదంలో నిలిచారు. 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేళ ఆయన ఎక్స్ (X) వేదికగా పెట్టిన ఒక పోస్ట్ తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. నెటిజన్ల నుంచి వ్యతిరేకత రావడంతో బన్నీ వెంటనే ఆ పోస్టును డిలీట్ చేసినట్లు సమాచారం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 15, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:51 PM IST
Allu Arjun Flag Controversy: మరో వివాదంలో హీరో అల్లు అర్జున్.. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ పోస్ట్ డిలీట్..ఏం జరిగిందంటే?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Allu Arjun Flag Controversy: మరో వివాదంలో హీరో అల్లు అర్జున్.. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ పోస్ట్ డిలీట్..ఏం జరిగిందంటే?
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