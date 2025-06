Allu Arjun: గద్దర్‌ అవార్డుల వేడుకలో అల్లు అర్జున్‌ 'రప రపా రపా'.. వీడియో వైరల్‌

Allu Arjun Gaddar Award: తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందించిన గద్దర్‌ అవార్డుల వేడుకలో ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ సందడి చేశారు. పుష్ప 2 సినిమా విడుదల సందర్భంగా సంధ్య థియేటర్‌ తొక్కిసలాట తర్వాత జరిగిన పరిణామాలతో అల్లు అర్జున్‌ అరెస్టవడం తీవ్ర సంచలనం రేపింది. ఆ సమయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వర్సెస్‌ అల్లు అర్జున్‌ అనే స్థాయిలో వివాదం నడిచింది. అయితే గద్దర్‌ అవార్డుల వేడుక ద్వారా ఆ వివాదానికి ముగింపు పడిందని తెలుస్తోంది.

పుష్ప 2 ది రూల్‌ సినిమాకు ఉత్తమ నటుడిగా అల్లు అర్జున్‌ గద్దర్‌ అవార్డు అందుకున్నారు. రేవంత్‌ రెడ్డి చేతులమీదుగా అవార్డు అందుకున్న అనంతరం అల్లు అర్జున్‌ పుష్ప సినిమాలోని డైలాగ్‌ పలకడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. రప రపా రపా అంటూ అల్లు అర్జున్‌ గర్జించాడు. అవార్డులు అందించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన ఐకాన్‌ స్టార్‌ ఈ అవార్డును తన అభిమానులకు అంకితం చేశారు. తనకు ఇంత మంచి సినిమా అందించిన దర్శకుడు సుకుమార్‌కు మరోసారి అల్లు అర్జున్‌ కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. పుష్ప 2 అందుకున్న తొలి అవార్డు ఇది అని తెలిపారు.

అంతకుముందు అవార్డుల వేడుకలో అల్లు అర్జున్‌ సందడి చేశారు. బాలకృష్ణ పక్కన కూర్చున్న అల్లు అర్జున్‌ నవ్వుతూ సరదాగా గడిపారు. ఆ సమయంలో వేదికపై కుర్చీ మడత పెట్టి పాటను గాయనీ గాయకులు పాడుతున్నారు. అది చూసిన బాలకృష్ణ పద 'డ్యాన్స్‌లు చేద్దాం' అంటూ బన్నీ చేతిని పట్టుకుని లేచే ప్రయత్నం చేశారు. వెంటనే వద్దంటూ వారిస్తూ ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ నవ్వుతూ కూర్చున్నాడు. ఈ క్రమంలో వేడుకకు హాజరైన రేవంత్‌ రెడ్డి బాలకృష్ణను పలకరించిన అనంతరం అల్లు అర్జున్‌ను కౌగిలించుకున్నారు. నమస్కారం చేస్తూ హగ్‌ చేసుకోవడం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.

Thank you God , thank you ...

What is redemption kimeaning 😭😭💥💥 em high ra babu idhi @alluarjun 👌👌👌

ఈ అవార్డు పొందినందుకు అల్లు అర్జున్ అభిమానులు పండగు చేసుకుంటున్నారు. అవార్డును తమకు అంకితం చేయడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో అల్లు అర్జున్ అభిమానులు ప్రశంసలు.. పొగడ్తలతో ముంచెత్తుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని హాట్ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. గతంలో జరిగిన పరిణామాలను గుర్తుచేసుకుంటూ నేటి అవార్డును పోల్చుతూ అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో రచ్చ చేస్తున్నారు.

When you’re right in your space, every finger pointed turns into a clap.

He won Best Actor from the hands of Telangana CM 💯

dropped a massy Pushpa 2 line while dedicating it to his fans. What a glorious man @alluarjun 🔥❤️#TelanganaGaddarFilmAwards pic.twitter.com/ugmmCPTYST