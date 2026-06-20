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Sandhya Theatre Stampede Case: సంధ్య తొక్కిసలాట కేసులో అల్లు అర్జున్‌కు ఊహించని ట్విస్ట్.. అలా చేయక తప్పదు!

Allu Arjun: సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో అల్లు అర్జున్‌కు నాంపల్లి కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ముంబై షూటింగ్ కారణంగా వర్చువల్‌గా హాజరయ్యేందుకు అనుమతి కోరిన బన్నీ అభ్యర్థనను కోర్టు తిరస్కరించింది. జూన్ 22న వ్యక్తిగతంగా కోర్టుకు హాజరుకావాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ పరిణామం కేసులో మరో కీలక మలుపుగా మారింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 20, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:57 PM IST
Sandhya Theatre Stampede Case: సంధ్య తొక్కిసలాట కేసులో అల్లు అర్జున్‌కు ఊహించని ట్విస్ట్.. అలా చేయక తప్పదు!
Image Credit: Sandhya Theatre Stampede Case(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Sandhya Theatre Case: సంధ్య తొక్కిసలాట కేసులో అల్లు అర్జున్‌కు ఊహించని ట్విస్ట్..
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