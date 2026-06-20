Allu Arjun: సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో టాలీవుడ్ స్టార్ అల్లు అర్జున్కు మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో భాగంగా జూన్ 22న హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి కోర్టుకు ఆయన తప్పనిసరిగా వ్యక్తిగతంగా హాజరుకావాలని కోర్టు ఆదేశించింది.
ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ ముంబైలో సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కోర్టు విచారణకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరయ్యేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని ఆయన తరఫు న్యాయవాదులు కోర్టును కోరారు. అయితే కోర్టు ఆ అభ్యర్థనను తిరస్కరించింది. ఈ కేసులో అల్లు అర్జున్ స్వయంగా కోర్టుకు హాజరుకావాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది.
ఈ కేసు 2024 డిసెంబర్ 4న హైదరాబాద్లోని సంధ్య థియేటర్లో జరిగిన విషాద ఘటనకు సంబంధించినది. 'పుష్ప 2' ప్రీమియర్ షో సందర్భంగా అల్లు అర్జున్ను చూసేందుకు భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు థియేటర్కు చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 35 ఏళ్ల మహిళ మృతి చెందగా, ఆమె ఎనిమిదేళ్ల కుమారుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.
ఈ ఘటనపై హైదరాబాద్ పోలీసులు దర్యాప్తు నిర్వహించి మొత్తం 23 మందిపై చార్జ్షీట్ దాఖలు చేశారు. ఆ చార్జ్షీట్ ఆధారంగా కోర్టు అన్ని నిందితులకు సమన్లు జారీ చేసింది. జూన్ 22న కోర్టుకు హాజరుకావాలని ఆదేశించింది.
చార్జ్షీట్ ప్రకారం థియేటర్ యజమాని, భాగస్వాములు, మేనేజర్, ఇతర సిబ్బంది నిందితుల జాబితాలో ఉన్నారు. అల్లు అర్జున్ను 11వ నిందితుడిగా పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటన అనంతరం అల్లు అర్జున్, ఆయన భద్రతా సిబ్బంది, థియేటర్ యాజమాన్యంపై భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్)లోని పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు అయ్యాయి. 2024 డిసెంబర్ 13న అల్లు అర్జున్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అనంతరం తెలంగాణ హైకోర్టు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో ఆయన విడుదలయ్యారు. తర్వాత రెగ్యులర్ బెయిల్ కూడా పొందారు.
ఇక గాయపడిన బాలుడి కుటుంబానికి అల్లు అర్జున్, 'పుష్ప 2' చిత్ర బృందం ఆర్థిక సహాయం అందించాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా బాధిత కుటుంబానికి సాయం ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ఈ కేసులో జూన్ 22న జరిగే విచారణపై అందరి దృష్టి నెలకొంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను
తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి