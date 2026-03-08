Allu Arjun 15th Anniversary Gift: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తన భార్య స్నేహ రెడ్డికి కాస్ట్లీ గిఫ్గ్ ఇచ్చాడు. 15వ పెళ్లిరోజు సందర్భంగా కాస్ట్లీ బెంజ్ కారును గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. మార్చి 6 అల్లు అర్జున్, స్నేహ రెడ్డి పెళ్లిరోజు. వీరి పెళ్లి బంధానికి సరిగా 15 ఏళ్లు. ఈ అద్భుతమైన క్షణం మరింత అద్భుతంగా ఉండాలని భావించిన అల్లు అర్జున్ తన భార్యకు కారును గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు.
ఈసారి అల్లు ఫ్యామిలీలో వేడుకలు డబుల్ అయ్యాయి. ఓవైపు బన్నీ, స్నేహ రెడ్డిల 15వ యానివర్సరీ కాగా.. అదే రోజున తమ్ముడు అల్లు శిరీష్ వివాహం కూడా జరగడంతో అల్లు వారి ఇంట సందడి మామూలుగా లేదు. అల్లు అర్జున్ స్నేహను క్యూటీ అని పిలుస్తూ.. నీ తోడు లేకపోతే ఈ 15 ఏళ్ల ప్రయాణం ఇంత అందంగా ఉండేది కాదంటూ సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్ట్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.
ఇక వీరి పెళ్లి విషయానికి వస్తే, 2011 మార్చి 6న స్నేహ రెడ్డి మేడలో మూడుముళ్లు వేశాడు అల్లు అర్జున్. ఈ స్టార్ కపుల్కు కొడుకు అయాన్, కూతురు అర్హ ఉన్నారు. అల్లు అర్జున్ తన భార్యకు కారును గిఫ్టుగా ఇవ్వడంతో ఆ కారుకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్, దాని ధర తెలుసుకోవడానికి నెటిజన్స్ ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అల్లు అర్జున్ బహుమతిగా ఇచ్చింది బెంజ్ ఏఎమ్జీ మోడల్ కారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ మోడల్ కారు ధర దాదాపు రూ.4 నుంచి 5 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ఇక ఈ విషయం తెలిసిన నెటిజన్స్ నోరెళ్లబెడుతున్నారు.
ఇక అల్లు అర్జున్ సినిమాల విషయానికొస్తే.. ప్రస్తుతం ఆయన తమిళ స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు. హాలీవుడ్ రేంజ్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇక ఈ సినిమా తరువాత, మరో తమిళ దర్శకుడు లోకేశ్ కనగరాజ్తో సినిమా చేసేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు అల్లు అర్జున్. దీనికి సంబంధించిన ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి.
