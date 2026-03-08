English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Allu Arjun: 15వ పెళ్లి రోజు సందర్భంగా భార్య స్నేహ రెడ్డికి కాస్ట్లీ బెంజ్ కార్ గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన అల్లు అర్జున్

Allu Arjun: 15వ పెళ్లి రోజు సందర్భంగా భార్య స్నేహ రెడ్డికి కాస్ట్లీ బెంజ్ కార్ గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన అల్లు అర్జున్

Allu Arjun: అల్లు అర్జున్, స్నేహ రెడ్డి ఈ మార్చి 6న తమ 15వ పెళ్లి రోజును జరుపుకున్నారు. ఇక ఈ స్పెషల్ రోజున బన్నీ తన అర్ధాంగికి అదిరిపోయే గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. 15 ఏళ్ల తమ పెళ్లి బంధం సందర్భంగా కాస్ట్లీ బెంజ్ కారును బహుమతిగా ఇచ్చాడు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 8, 2026, 12:52 PM IST

Trending Photos

Chia Seeds With Buttermilk: మజ్జిగలో ఈ విత్తనాలు కలిపి తాగితే డయాబెటిస్ రోగులకు స్వర్గమే! రోజుకు ఒక్కసారైనా చాలు!
6
Chia Seeds Benefits
Chia Seeds With Buttermilk: మజ్జిగలో ఈ విత్తనాలు కలిపి తాగితే డయాబెటిస్ రోగులకు స్వర్గమే! రోజుకు ఒక్కసారైనా చాలు!
Lucky Zodiac Signs: మార్చి 8వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి జరగబోయేది ఇదే.. గుర్తుంచుకోండి!
8
Lucky Zodiac Signs
Lucky Zodiac Signs: మార్చి 8వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి జరగబోయేది ఇదే.. గుర్తుంచుకోండి!
Tomorrow holiday: రేపు సోమవారం మార్చి 9న స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం…ఎక్కడెక్కడంటే..!
7
Tomorrow School holiday
Tomorrow holiday: రేపు సోమవారం మార్చి 9న స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం…ఎక్కడెక్కడంటే..!
EPFO: ఉద్యోగులకు పెన్షన్ దెబ్బ.. ఈపీఎస్ పథకం నుంచి కోట్ల మంది దూరం!
6
EPFO EPS rules
EPFO: ఉద్యోగులకు పెన్షన్ దెబ్బ.. ఈపీఎస్ పథకం నుంచి కోట్ల మంది దూరం!
Allu Arjun: 15వ పెళ్లి రోజు సందర్భంగా భార్య స్నేహ రెడ్డికి కాస్ట్లీ బెంజ్ కార్ గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన అల్లు అర్జున్

 Allu Arjun 15th Anniversary Gift: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తన భార్య స్నేహ రెడ్డికి కాస్ట్లీ గిఫ్గ్ ఇచ్చాడు. 15వ పెళ్లిరోజు సందర్భంగా కాస్ట్లీ బెంజ్ కారును గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. మార్చి 6 అల్లు అర్జున్, స్నేహ రెడ్డి పెళ్లిరోజు. వీరి పెళ్లి బంధానికి సరిగా 15 ఏళ్లు. ఈ అద్భుతమైన క్షణం మరింత అద్భుతంగా ఉండాలని భావించిన అల్లు అర్జున్ తన భార్యకు కారును గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈసారి అల్లు ఫ్యామిలీలో వేడుకలు డబుల్ అయ్యాయి. ఓవైపు బన్నీ, స్నేహ రెడ్డిల 15వ యానివర్సరీ కాగా.. అదే రోజున తమ్ముడు అల్లు శిరీష్ వివాహం కూడా జరగడంతో అల్లు వారి ఇంట సందడి మామూలుగా లేదు. అల్లు అర్జున్ స్నేహను క్యూటీ అని పిలుస్తూ.. నీ తోడు లేకపోతే ఈ 15 ఏళ్ల ప్రయాణం ఇంత అందంగా ఉండేది కాదంటూ సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్ట్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.

ఇక వీరి పెళ్లి విషయానికి వస్తే, 2011 మార్చి 6న స్నేహ రెడ్డి మేడలో మూడుముళ్లు వేశాడు అల్లు అర్జున్. ఈ స్టార్ కపుల్‌కు కొడుకు అయాన్, కూతురు అర్హ ఉన్నారు. అల్లు అర్జున్ తన భార్యకు కారును గిఫ్టుగా ఇవ్వడంతో ఆ కారుకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్, దాని ధర తెలుసుకోవడానికి నెటిజన్స్ ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అల్లు అర్జున్ బహుమతిగా ఇచ్చింది బెంజ్ ఏఎమ్‌జీ మోడల్ కారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఈ మోడల్ కారు ధర దాదాపు రూ.4 నుంచి 5 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ఇక ఈ విషయం తెలిసిన నెటిజన్స్ నోరెళ్లబెడుతున్నారు. 

ఇక అల్లు అర్జున్ సినిమాల విషయానికొస్తే.. ప్రస్తుతం ఆయన తమిళ స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు. హాలీవుడ్ రేంజ్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇక ఈ సినిమా తరువాత, మరో తమిళ దర్శకుడు లోకేశ్ కనగరాజ్‌తో సినిమా చేసేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు అల్లు అర్జున్. దీనికి సంబంధించిన ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి.

 
 
 
 
 

Also Read: T20 World Cup 2026 Final: నేడే భారత్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ ఫైనల్.. హెడ్ టు హెడ్ రికార్డుల్లో ఎవరిది పైచేయి..?  

Also Read: International Women's Day 2026: చరిత్రను మార్చిన ఐదుగురు భారతీయ మహిళలు ఎవరు? ఈ కథ వింటే గూస్‌బంప్స్ గ్యారెంటీ!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Allu Arjun 15th Anniversary Giftallu arjunAllu Sneha ReddyAllu Arjun 15th Wedding AnniversaryAllu Arjun With Wife Sneha Reddy

Trending News