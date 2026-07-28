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Allu Arjun:అలాంటి హీరోల బదులు అమ్మాయి కోసం వెయిట్ చేయండి..ఫ్యాన్స్‌కు అల్లు అర్జున్ సలహా..!

Allu Arjun: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తన అభిమానులకు ఇచ్చిన ఓ ప్రత్యేక సలహా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. హీరోలపై అభిమానంతో పాటు జీవితంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ముఖ్యమని ఆయన సూచించారు. ముఖ్యంగా ప్రేమ, సంబంధాల విషయంలో తొందరపడకుండా సరైన వ్యక్తి కోసం ఎదురుచూడాలని ఫ్యాన్స్‌కు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 28, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:46 PM IST
Allu Arjun:అలాంటి హీరోల బదులు అమ్మాయి కోసం వెయిట్ చేయండి..ఫ్యాన్స్‌కు అల్లు అర్జున్ సలహా..!
Image Credit: Allu Arjun Advice(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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