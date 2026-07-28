Allu Arjun:ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఇటీవల హైదరాబాద్లో అభిమానులతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించి సోషల్ మీడియాలో పెరుగుతున్న ట్రోలింగ్, ఫ్యాన్ వార్స్పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అభిమానులు తమ సమయం, శక్తిని నెగెటివిటీపై వృథా చేయకుండా తమ ఎదుగుదలపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.
కుటుంబంతో విదేశీ పర్యటన ముగించుకుని హైదరాబాద్కు వచ్చిన అల్లు అర్జున్, సుఫ్గూడలోని శౌర్య భవన్లో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల అభిమానులను కలిశారు. ఈ సందర్భంగా అభిమానుల ప్రేమాభిమానాలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన ఆయన, సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న అనవసర వాదోపవాదాలపై స్పందించారు.
ఎవరైనా నచ్చకపోతే వారిని వదిలేయాలని, కానీ వారిని ద్వేషించడం లేదా ట్రోల్ చేయడం కోసం సమయం, డబ్బు, శక్తిని ఖర్చు చేయొద్దని సూచించారు. మీకు నచ్చిన పనులు చేసుకుంటూ సంతోషంగా ఉండాలని, నెగెటివ్ విషయాలపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదని చెప్పారు.
అలాగే అభిమానుల మధ్య జరుగుతున్న ఫ్యాన్ వార్స్పై కూడా ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఒక హీరో అభిమానులు మరో హీరోను ట్రోల్ చేయడం, మీమ్స్ ద్వారా నెగెటివిటీ వ్యాప్తి చేయడం మానుకోవాలని కోరారు. సమయం ఎంతో విలువైనదని, దాన్ని ఇతరులకు కౌంటర్లు ఇవ్వడానికి కాకుండా వ్యక్తిగత లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఉపయోగించాలని సూచించారు. అంతేకాదు సమయం అలా వృధా చేసుకునే బదులు మీకు ఇష్టమైన అమ్మాయి ఇంటి ముందర వెయిట్ చేయండి అని కూడా సలహా ఇచ్చారు.
అల్లు అర్జున్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. అభిమానులు కూడా ఆయన సందేశాన్ని ప్రశంసిస్తూ పాజిటివ్ స్పందనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ దర్శకుడు అట్లీ తెరకెక్కిస్తున్న రాకా చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రంలో దీపికా పదుకొణె కథానాయికగా నటిస్తుండగా, ఆ తర్వాత దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్తో మరో ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్లో నటించనున్నారు.
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