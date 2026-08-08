Allu Arjun Next Project With Minnel Murali director: అవును అల్లు అర్జున్ మెగా ఫ్యామిలీ టాగ్తో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆ తర్వాత ఒక్కో మెట్టు పైకెక్కుతూ ప్యాన్ ఇండియా హీరో అయ్యాడు. ఇందుకోసం ఎంత కష్టపడ్డాడో అందరికీ తెలిసిందే కదా. అంతేకాదు పుష్ప సినిమాలో తన నటనకు తొలిసారి బెస్ట్ యాక్టర్గా జాతీయ అవార్డు అందుకున్నాడు. మన తెలుగు నుంచి ఈ ఘనత సాధించిన తొలి హీరోగా రికార్డులకు ఎక్కాడు.
ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ కేవలం తెలుగుకే పరిమితమైన హీరో కాదు. పుష్పతో ఇండియన్ వైడ్ ఫ్యాన్ బేస్ సొంతం చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఆ ఇమేజ్ కాపాడుకోవడానికి రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమాలకు దూరంగా జరిగి వెరైటీ కాన్సెప్ట్ చిత్రాలను ఓకే చేస్తున్నాడు. అంతేకాదు డిఫరెంట్ జోనర్స్ ట్రై చేస్తున్నాడు అల్లు అర్జున్..
అట్లీతో చేస్తున్న AA22 పూర్తిగా సైన్స్ ఫిక్షన్ టైమ్ ట్రావెల్ నేపథ్యంలో సాగే సినిమా. ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్ ఒకటికి మించి పాత్రల్లో నటించబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాదు ఈ సినిమా బడ్జెట్ రూ. 600 కోట్లుగా చెప్పుకుంటున్నారు. ఈ సినిమా కూడా రెండు భాగాలుగా ఆరు నెలల గ్యాప్లో విడుదల చేసేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
లోకేష్ కనగరాజ్..
లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో చేయబోయే సినిమా అడవి నేపథ్యంలో సాగే అడ్వంచరస్ థ్రిల్లర్ అని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమా బడ్జెట్ రూ. 300 కోట్లు కేటాయించినట్టు తెలుస్తుంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తుంది.
బాసిల్ జోసెఫ్తో సూపర్ హీరో సినిమా..
ఈ సినిమా తర్వాత బాసిల్ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో చేయబోయే AA24 సూపర్ హీరో కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కించబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆల్రెడీ స్క్రిప్ట్ ఓకే అయినట్టు సమాచారం. గీతా ఆర్ట్స్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ ఎత్తున తెరకెక్కించబోతుంది. బడ్జెట్ గురించి ప్రస్తుతానికి చర్చలు నడుస్తున్నాయి. ఓ హాలీవుడ్ నిర్మాణ సంస్థ ఇందులో భాగస్వామిగా ఉండనున్నట్టు సమాచారం. గతంలో ‘మిన్నల్ మురళి’ అనే సూపర్ హీరో సినిమా చేసారు బాసిల్..అది నచ్చే అల్లు అర్జున్.. ఇప్పుడు ఈయనకు ఛాన్స్ ఇచ్చాడు.
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