Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /అల్లు అర్జున్ లైనప్ మాములుగా లేదుగా.. అట్లీ, లోకేష్ తర్వాత మరో క్రేజీ డైరెక్టర్‌తో..

అల్లు అర్జున్ లైనప్ మాములుగా లేదుగా.. అట్లీ, లోకేష్ తర్వాత మరో క్రేజీ డైరెక్టర్‌తో..

Allu Arjun Lineup: అల్లు అర్జున్ .. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘పుష్ప’ సిరీస్‌తో ఈయన క్రేజ్ ప్యాన్ ఇండియా లెవల్‌కి పాకింది. అందుకే పుష్ప సిరీస్ తర్వాత ఎలాంటి సబ్జెక్ట్స్‌తో సినిమా చేయాలనే దానిపై మల్లగుల్లాలు పడుతున్నాడు. అందుకే వరుసగా తన ప్యాన్ ఇండియా ఇమేజ్‌కు తగ్గట్టు వరుసగా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే అట్లీలో ‘రాకా’ సినిమా చేస్తోన్న బన్ని.. ఆ తర్వాత లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో చేయబోతున్నాడు. లోకేష్ మూవీ తర్వాత మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌కు ఓకే చెప్పినట్టు సమాచారం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 08, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:00 PM IST
అల్లు అర్జున్ లైనప్ మాములుగా లేదుగా.. అట్లీ, లోకేష్ తర్వాత మరో క్రేజీ డైరెక్టర్‌తో..
Image Credit: Allu Arjun Projects (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Harish Rao: నిరుద్యోగులంటే ఎందుకింత కక్ష..?.. హైడ్రా పోస్టుల రచ్చపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
2
3
4
5