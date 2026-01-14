English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Allu Arjun Lokesh Kanagaraj: అల్లు అర్జున్ - లోకేష్ కనగరాజ్ సినిమా ఫిక్స్..బాక్సాఫీసు షేక్ అయ్యే న్యూస్..అఫీషియల్ వీడియో వచ్చేసింది!

Allu Arjun Lokesh Kanagaraj: అల్లు అర్జున్ - లోకేష్ కనగరాజ్ సినిమా ఫిక్స్..బాక్సాఫీసు షేక్ అయ్యే న్యూస్..అఫీషియల్ వీడియో వచ్చేసింది!

Allu Arjun Lokesh Kanagaraj Movie: ఈ సంక్రాంతి వేళ సినీ ప్రియులకు అతిపెద్ద 'బ్లాక్ బస్టర్' శుభవార్త అందింది. టాలీవుడ్ ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, కోలీవుడ్ హిట్ మెషిన్ లోకేష్ కనగరాజ్ కాంబినేషన్‌లో ఒక భారీ పాన్-ఇండియా చిత్రం పట్టాలెక్కబోతోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 14, 2026, 07:22 PM IST

Trending Photos

Bhogi Muggulu 2026: భోగి రోజు తప్పకుండా ఇంటి ముందు వేయాల్సిన ముగ్గులు ఇవే..
6
Bhogi Muggulu
Bhogi Muggulu 2026: భోగి రోజు తప్పకుండా ఇంటి ముందు వేయాల్సిన ముగ్గులు ఇవే..
Janasadharan Trains: సంక్రాంతి వేళ సూపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. 12 ప్రత్యేక రైళ్లు, రిజర్వేషన్‌ అవసరంలేదు..!
5
Janasadharan trains
Janasadharan Trains: సంక్రాంతి వేళ సూపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. 12 ప్రత్యేక రైళ్లు, రిజర్వేషన్‌ అవసరంలేదు..!
Singer Sunitha Marriage:19 ఏళ్లకే ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న సింగర్ సునీత…బయటపడిన నిజాలు..!
5
Singer Sunitha marriage news
Singer Sunitha Marriage:19 ఏళ్లకే ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న సింగర్ సునీత…బయటపడిన నిజాలు..!
Bhogi Pallu For Kids: భోగి రోజు పిల్లలకు రేగి పళ్ళు ఎలా పొయ్యాలి.. ఎవరు పోయాలి.. ఏ వయసు వరకు పోయాలో తెలుసా..!
5
bhogi pallu
Bhogi Pallu For Kids: భోగి రోజు పిల్లలకు రేగి పళ్ళు ఎలా పొయ్యాలి.. ఎవరు పోయాలి.. ఏ వయసు వరకు పోయాలో తెలుసా..!
Allu Arjun Lokesh Kanagaraj: అల్లు అర్జున్ - లోకేష్ కనగరాజ్ సినిమా ఫిక్స్..బాక్సాఫీసు షేక్ అయ్యే న్యూస్..అఫీషియల్ వీడియో వచ్చేసింది!

Allu Arjun Lokesh Kanagaraj Movie: ఈ సంక్రాంతి వేళ సినీ ప్రియులకు అతిపెద్ద 'బ్లాక్ బస్టర్' శుభవార్త అందింది. టాలీవుడ్ ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, కోలీవుడ్ హిట్ మెషిన్ లోకేష్ కనగరాజ్ కాంబినేషన్‌లో ఒక భారీ పాన్-ఇండియా చిత్రం పట్టాలెక్కబోతోంది. గత కొంతకాలంగా వినిపిస్తున్న ఈ వార్తలను నిజం చేస్తూ, అల్లు అర్జున్ స్వయంగా ఒక పవర్‌ఫుల్ వీడియో ద్వారా ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ధృవీకరించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

వీడియోలో 'సింహం'లా బన్నీ..
ఈ చిత్ర ప్రకటన కోసం విడుదల చేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. ఇందులో అల్లు అర్జున్ రాచరికం, ఆధిపత్యానికి ప్రతీకగా 'సింహం'లా కనిపిస్తుండగా, అతని చుట్టూ మోసపూరితమైన 'నక్కలు' ఉన్నట్లు చూపించారు. లోకేష్ కనగరాజ్ మార్క్ ఇంటెన్స్ యాక్షన్, పదునైన స్క్రీన్ ప్లే ఈ సినిమాలో పుష్కలంగా ఉండబోతున్నాయని ఈ వీడియో సంకేతాలిస్తోంది.

ప్రధాన ఆకర్షణలు ఇవే..
పాన్-ఇండియా లెవల్: ఈ చిత్రం కేవలం దక్షిణాదికే పరిమితం కాకుండా, హిందీతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో విడుదల కానుంది. అల్లు అర్జున్ స్టైల్, లోకేష్ కనగరాజ్ రా (Raw) అండ్ రస్టిక్ యాక్షన్ మేకింగ్ తోడైతే బాక్సాఫీస్ రికార్డులు తిరగరాయడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ నమ్ముతున్నారు. సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. అతని నేపథ్య సంగీతం (BGM) సినిమాకు ప్రధాన బలం కానుంది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను #AA23 అనే వర్కింగ్ టైటిల్‌తో పిలుస్తున్నారు.

భారీ అంచనాలతో..
లోకేష్ కనగరాజ్ తన సినిమాలతో ఒక సొంత యూనివర్స్ (LCU)ను సృష్టించారు. మరి అల్లు అర్జున్ సినిమా కూడా ఆ యూనివర్స్‌లో భాగమవుతుందా? లేదా ఇది ఒక కొత్త తరహా గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామానా? అనే ఉత్కంఠ అందరిలోనూ నెలకొంది. ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్‌ను ఒక ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తోంది.

Also Read: Sesame Seeds Sankranti: సంక్రాంతి రోజున నువ్వుల లడ్డూలు ఎందుకు తినాలి? సూర్యుడు-శని మధ్య ఉన్న ఆసక్తికర రహస్యం ఇదే!

Also Read: Cervical Cancer: స్త్రీల ఆరోగ్యంలో కీలకమైన 'సెర్విక్స్'..గర్భాశయ క్యాన్సర్ ముప్పు నుండి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Allu Arjun FilmAA 23allu arjunLokesh KanagarajAnirudh Ravichander

Trending News