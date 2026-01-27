Allu Arjun Video: రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఇంటికి వెళ్లిన అల్లు అర్జున్.. ఎందుకో తెలుసా..?. వీడియో వైరల్..

Allu arjun meets with rakul preet singh in Mumbai: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, రష్మిక మందన్న ఇటీవల పుష్ప 2 మూవీ ది రూల్ లో భాగంగా జపాన్ కు వెళ్లారు. అక్కడ పుష్ప 2 పుష్ప కున్రిన్ పేరుతో రిలిజ్ అయ్యింది. జపాన్ లో కూడా అభిమానులు పుష్పరాజ్ నటనకు ఫిదా అయ్యారు. అనేక మంది అక్కడి అభిమానులు అల్లు అర్జున్ కు, రష్మిక మందన్నకు ప్రత్యేకంగా బహుమతులు కూడా ఇచ్చారు. జపాన్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత రష్మిక మందన్న తనకు అక్కడి అభిమానులు ఇచ్చిన బహుమతుల్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. ఇదిలా ఉండగా ప్రస్తుతం పుష్పరాజ్.. మాస్ డైరెక్టర్ అట్లీతో పాన్ ఇండియా మూవీ చేస్తున్నారు. సన్ పిక్చర్స్ సంస్థ అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ మూవీని నిర్మిస్తుంది.
ICONSTAR @Alluarjun papped exiting post dinner at @Rakulpreet house in mumbai #AA22 #AA23 pic.twitter.com/X3O1hJRssk
— 𝙑 𝙆 (@AlluArjunCult09) January 26, 2026
దీనిలో దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్ గా నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి సంబంధించి షూటింగ్ ముంబైలో జరుగుతుంది.ఈ క్రమంలో అల్లు అర్జున్ ముంబైలోని రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కు వెళ్లడంప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. మరోవైపు అల్లు అర్జున్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గతంలో సరైనోడు మూవీలో ఇద్దరు కలిసి నటించారు.
అంతేకాకుండా రకుల్, అల్లు అర్జున్ లు మంచి ఫ్రెండ్స్ అని కూడా ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడుకుంటు ఉంటారు. ఈ క్రమంలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఇంటికి బన్నీ వెళ్లారు. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ను కలిసి బైటకు వస్తున్న ఒక వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీనిపై కొంత మంది రకుల్, అల్లు అర్జున్ లు కలసి మరో మూవీ తీస్తారా..? ఏంటి అని డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలొ కూడా పలు సందర్భాల్లో రకుల్, అల్లు అర్జున్ లు సీక్రెట్ గా కలిసిన మీడియాకు అడ్డంగా దొరికిపోయారు.
