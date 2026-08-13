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Allu Arjun: పుష్ప రాజ్‌కి ఎండ్ కార్డ్.. బన్నీని పూర్తిగా మార్చేస్తున్న దర్శకుడు..!

Allu Arjun: పుష్ప రాజ్‌గా భారీ మాస్ ఇమేజ్ సొంతం చేసుకున్న అల్లు అర్జున్‌ను అట్లీ తన కొత్త సినిమాలో పూర్తిగా భిన్నమైన అవతార్‌లో చూపించనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ‘రాకా’లో బన్నీ దివ్య యోధుడి తరహా పాత్రలో కనిపించనున్నారనే వార్తలు ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 13, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:54 PM IST
Allu Arjun: పుష్ప రాజ్‌కి ఎండ్ కార్డ్.. బన్నీని పూర్తిగా మార్చేస్తున్న దర్శకుడు..!
Image Credit: Allu Arjun new look(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Allu Arjun: పుష్ప రాజ్‌కి ఎండ్ కార్డ్.. బన్నీని పూర్తిగా మార్చేస్తున్న దర్శకుడు..!
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