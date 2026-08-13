Allu Arjun:‘పుష్ప’ సినిమాతో అల్లు అర్జున్ క్రియేట్ చేసిన ప్రభావం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ సినిమాతో బన్నీ పాన్ ఇండియా స్థాయిలో భారీ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ముఖ్యంగా పుష్ప రాజ్ పాత్రలో ఆయన చూపించిన మేనరిజమ్స్, బాడీ లాంగ్వేజ్, యాటిట్యూడ్, డైలాగ్ డెలివరీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.
ఈ పాత్రకు అల్లు అర్జున్కు జాతీయ స్థాయిలో ప్రశంసలు కూడా దక్కాయి. దీంతో ఆయనకు ఒక ప్రత్యేకమైన మాస్ ఇమేజ్ ఏర్పడింది. ఇప్పుడు బన్నీ చేసే ప్రతి సినిమాపై పుష్ప రాజ్ ప్రభావం ఉంటుందా అనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో ఉంది. అయితే దర్శకుడు అట్లీ మాత్రం బన్నీని పూర్తిగా కొత్తగా చూపించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది.
అల్లు అర్జున్, అట్లీ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ‘రాకా’ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమా సాధారణ మాస్ యాక్షన్ కథ కాకుండా సైన్స్ ఫిక్షన్, యాక్షన్, ఫాంటసీ అంశాలతో రూపొందుతున్నట్లు సమాచారం. భారీ విజువల్స్తో ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించేలా అట్లీ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారని టాక్ వినిపిస్తోంది.
ఈ మూవీలో అల్లు అర్జున్ లుక్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. పుష్ప రాజ్లో రఫ్ అండ్ మాస్ లుక్లో కనిపించిన బన్నీ.. ‘రాకా’లో మాత్రం పూర్తిగా భిన్నమైన అవతార్లో కనిపించనున్నారని సమాచారం. ఈ సినిమాలో ఆయన దివ్య యోధుడి తరహా పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఈ పాత్ర కోసం బన్నీ గుండు లుక్, గ్రే హెయిర్తో పాటు ప్రోస్తెటిక్ మేకప్ను ఉపయోగించనున్నారని టాక్. అయితే దీనిపై చిత్రబృందం నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. నిజంగానే ఇలాంటి లుక్లో బన్నీ కనిపిస్తే అభిమానులకు ఇది చాలా కొత్త అనుభూతిగా మారే అవకాశం ఉంది.
ఒక స్టార్ హీరోకు ఇప్పటికే భారీ ఇమేజ్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని పక్కన పెట్టి కొత్త పాత్రలో చూపించడం అంత సులభం కాదు. కానీ అట్లీ మాత్రం పుష్ప రాజ్ ఇమేజ్ను దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా బన్నీని కొత్త ప్రపంచానికి చెందిన పాత్రగా పరిచయం చేయాలని చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ సినిమాలో దీపికా పదుకొణే, మృణాల్ ఠాకూర్, రష్మిక మందన్న, జాన్వీ కపూర్ వంటి క్రేజీ పేర్లు ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరుగుతున్నాయి.
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