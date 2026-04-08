Raaka: ‘రాక’గా రాకింగ్ లుక్ లో అల్లు అర్జున్.. అసలు ఈ పేరుకు అర్ధం తెలుసా..!

Allu Arjun as Raaka : పుష్ప సిరీస్  తో అల్లు అర్జున్ ఇమేజ్ ఆకాశమే హద్దుగా సాగిపోతుంది. అంతేకాదు అతనితో క్రేజీ డైరెక్టర్స్  జట్టు కడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అట్లీ దర్శకత్వంలో చేస్తోన్న చిత్రానికి సంబంధించిన నిన్న ప్రీ లుక్ రిలీజ్ చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ తో పాటు టైటిల్ ను అనౌన్స్ చేశారు మేకర్స్. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 8, 2026, 12:56 PM IST

Raka Look: ‘పుష్ప’ సిరీస్ తర్వాత అల్లు అర్జున్.. అట్లీ చెప్పిన కథకు ఓకే చెప్పాడు. వీళ్లిద్దరి కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమా ఎలాంటి కాన్సెప్ట్ తో రాబోతుందో అని అభిమానులు కూడా ఎంతో ఈగర్ గా వెయిట్ చేశారు. తాజాగా వీళ్ల కలయికలో రాబోతున్న చిత్రానికి ‘రాక’ అనే టైటిల్ ను ఫిక్స్ చేశారు. సగం మనిషి.. సగం తోడెలుగా ఉన్న ఈ లుక్ చూస్తుంటే.. సోషియో ఫాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. గతంలో కూడా అట్లీ ఈ సినిమా రెగ్యులర్ సినిమా కాదని చెప్పారు కూడా. ‘రాక’ అంటే ఫినిష్ భాషలో ‘రా లేదా బ్రూటల్’ అనే అర్ధం కూడా ఉంది. తనను నమ్ముకున్న ప్రజల కోసం యోధుడిగా మారిన వ్యక్తి. మరోవైపు ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్ లుక్..పాత ఒనిడా టీవీ యాడ్ లో ఉండే దెయ్యం మాదిరిగా ఉందని చెబుతున్నారు. దాన్నే రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని ఈ పాత్రను తీర్చిదిద్దినట్టు తెలుస్తుంది. 

కామిక్స్ బుక్స్ ముఖ్యంగా హిందీలో చాచా చౌదరి కామిక్స్ బుక్ లో రాకా అనే క్యారెక్టర్ ఉంది. ఈ కామిక్స్ లో ‘రాక’ అనే డెకెయిట్ ఉంటాడు. అయితే ఓ మందు తాగిన కారణంగా అతను మరణం లేని వ్యక్తిగా మారతాడు. హాలీవుడ్ సినిమాల్లో ఎక్స్ మ్యాన్ తరహాలో ఉంటుంది. హిందీలో కూడా వరుణ్ ధావన్ హీరోగా ‘బేడియా’ అనే సినిమా కూడా వచ్చింది. మొత్తంగా అట్లీ సాదాసీదా సినిమా కాకుండా అల్లు అర్జున్ రేంజ్ మరింత పెంచేలా ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. మొత్తంగా చావు లేని వ్యక్తి పాత్రలో అల్లు అర్జున్ కనిపించనున్నట్టు తెలుస్తుంది. 

‘రాక’లో అల్లు అర్జున్ సరసన దీపికా పదుకొణే, జాన్వీ కపూర్, రష్మిక మందన్న, మృణాల్ ఠాకూర్ నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్ తాత, తండ్రి, ఇద్దరు మనవళ్లుగా నటించబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. అది నిజమో కాదో చూడాలి. మొత్తంగా  అల్లు అర్జున్.. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ తోనే బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ కొట్టేసాడు. ఈ సినిమాను  సన్ పిక్చర్ బ్యానర్ పై కళానిధి మారన్ అత్యంత భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నాడు. 

అల్లు అర్జున్, అట్లీ సినిమా కోసం అవతార్ వంటి సినిమాలకు గ్రాఫిక్స్ అందించిన లాస్ ఏంజెల్స్ కు చెందిన సంస్థ ఈ సినిమాకు వీఎఫ్ఎక్స్ పనులు చేస్తోంది.  మొత్తంగా ఈ సినిమాను దాదాపు రూ. వెయ్యి కోట్ల బడ్జెట్ తో భారీ ఎత్తున తెరకెక్కించోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. హీరోగా అల్లు అర్జున్ కు ఇది 22వ మూవీ.  అట్లీకి 6వ చిత్రం కావడం విశేషం.  

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

