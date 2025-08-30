English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Big Breaking: అల్లు అర్జున్ ఇంట తీవ్ర విషాదం..

Allu Arjun News: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఇంట తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఇటీవలే టాలీవుడ్ నుంచి ఎంతో మంది మరణించగా.. తాజాగా నిర్మాత అల్లు అరవింద్ తల్లి, కీ.శే. అల్లు రామలింగయ్య భార్య మరణించారు. హీరో అల్లు అర్జున్ కు స్వయానా నాయనమ్మ అయిన కనకరత్నమ్మ 94 ఏళ్ల వయసులో ఆమె మృతి చెందారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 30, 2025, 08:34 AM IST

Allu Arjun News: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఇంట తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఇటీవలే టాలీవుడ్ నుంచి ఎంతో మంది మరణించగా.. తాజాగా నిర్మాత అల్లు అరవింద్ తల్లి, కీ.శే. అల్లు రామలింగయ్య భార్య మరణించారు. హీరో అల్లు అర్జున్ కు స్వయానా నాయనమ్మ అయిన కనకరత్నమ్మ 94 ఏళ్ల వయసులో ఆమె మృతి చెందారు. ఆమె భౌతికకాయాన్ని ఉదయం 9 గంటలకు అల్లు అరవింద్ నివాసానికి తరలిస్తారు. 

వృద్ధాప్య సమస్యల కారణంగా అల్లు కనక రత్నమ్మ మృతిచెందినట్లు సమచారం. శనివారం (ఆగస్టు 30) తెల్లవారుజామున ఆమె మరణించినట్లు చెబుతున్నారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్ శివారు కోకాపేటలో అల్లు కనకరత్నమ్మ అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి. అల్లు అర్జున్ ఇంట్లో విషాదం వార్త విని టాలీవుడ్ వర్గాలు శోక సంద్రంలో మునిగిపోయాయి. నాయనమ్మ మరణవార్త వినగానే ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ముంబయి నుంచి హైదరాబాద్‌కు బయలుదేరినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే మెగా ఫ్యామిలీ అల్లు వారి ఇంటికి చేరింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో పాటు అల్లు అరవింద్ కలిసి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

మరోవైపు మెగా కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఒక్కొక్కరుగా హైదరాబాద్ చేరుకుంటున్నారు. మైసూర్‌లో 'పెద్ది'షూటింగ్‌లో పాల్గొన్న రామ్ చరణ్ వస్తున్నారని సమాచారం. ముంబయి నుంచి అల్లు అర్జున్ మధ్యాహ్నానికి చేరుకుంటారని తెలుస్తోంది. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు వైజాగ్ లో పబ్లిక్ మీటింగ్‌ ఉండడం వల్ల వారు రాలేకపోతున్నారు. రేపు వారు హైదరాబాద్ వచ్చి అల్లు కుటుంబాన్ని పరామర్శించనున్నారు. అల్లు కనకరత్నమ్మ మృతి పట్ల చిత్రసీమలో అభిమానులతో పాటు అల్లు ఫ్యాన్స్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

