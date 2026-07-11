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Allu Arjun Political Entry: రాజకీయాల్లోకి అల్లు అర్జున్.. పవర్ టార్గెట్ చేస్తూ గేమ్ స్టార్ట్!

Allu Arjun Political Entry:ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ పేరు ఇప్పుడు సినిమాలతో పాటు రాజకీయాల విషయంలో కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆయన రాజకీయాల్లోకి వస్తారనే ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో జోరుగా సాగుతోంది. అయితే దీనిపై అల్లు అర్జున్ లేదా ఆయన టీమ్ నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. దీంతో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న చర్చ అంతా ఊహాగానాలపైనే ఆధారపడుతోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 11, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:44 PM IST
Allu Arjun Political Entry: రాజకీయాల్లోకి అల్లు అర్జున్.. పవర్ టార్గెట్ చేస్తూ గేమ్ స్టార్ట్!
Image Credit: Allu Arjun Political Entry(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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