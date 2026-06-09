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Allu Arjun Watches Peddi: పెద్ది చూసిన అల్లు అర్జున్.. రామ్ చరణ్‌పై ప్రశంసల వర్షం!

Peddi: రామ్ చరణ్ హీరోగా బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన పెద్ది సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతంగా దూసుకుపోతోంది. ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తుండగా, తాజాగా ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఈ సినిమాపై తన అభిప్రాయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఆయన చేసిన ట్వీట్ ప్రస్తుతం అభిమానుల మధ్య వైరల్‌గా మారింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 09, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:46 PM IST
Allu Arjun Watches Peddi: పెద్ది చూసిన అల్లు అర్జున్.. రామ్ చరణ్‌పై ప్రశంసల వర్షం!

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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