Sneha Reddy Mobbed: అల్లు అర్జున్ భార్యను కూడా వదలని దుర్మార్గులు..!

Allu Arjun Wife Sneha Reddy: హైదరాబాద్లో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ అలానే అయిన భార్య స్నేహారెడ్డికి.. ఎదురైన సంఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చలకు దారి తీస్తోంది. సాధారణంగా ప్రశాంతంగా గడపాలని బయటకు వచ్చిన ఈ జంటకు.. అనూహ్యంగా అభిమానుల గుంపు చుట్టుముట్టడంతో పరిస్థితి ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తంగా మారింది.
వైరల్ అయిన వీడియోల్లో.. ఒక వేదిక నుంచి బయటకు వస్తున్న సమయంలో పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు చేరినట్లు కనిపిస్తుంది. భద్రతా సిబ్బంది ఉన్నప్పటికీ గుంపు అదుపు తప్పింది. ఈ గందరగోళంలో అక్కడ ఉన్నవారు స్నేహారెడ్డి పై ఒక్కసారిగా పడటం మొదలుపెట్టారు. దీంతో.. అల్లు అర్జున్ తన భార్య చేతిని గట్టిగా పట్టుకుని ఆమెను సురక్షితంగా కారువైపు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. అభిమానులు వెనక్కి జరగాలని ఆయన పదేపదే కోరినట్లు వీడియోల్లో స్పష్టంగా కనిపించింది.
అత్యంత జాగ్రత్తగా స్నేహా రెడ్డీని కారులో కూర్చోబెట్టిన తరువాత..అల్లు అర్జున్ అభిమానులకు నమస్కారం చేస్తూ చేతులు జోడించి అభివాదం చేశారు. పరిస్థితి క్లిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ ఆయన ప్రవర్తించిన తీరు మాత్రం చాలామందిని ఆకట్టుకుంది. ఈ సంగతలతో మరోసారి నెటిజన్లు.. భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇదే తరహాలో ఇటీవల మరికొందరు సెలబ్రిటీలకు కూడా ఇలాంటి అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి. ‘ది రాజా సాబ్’ పాట విడుదల కార్యక్రమం సమయంలో నిధి అగర్వాల్ను అభిమానులు తోసుకుంటూ చుట్టుముట్టారు. అలాగే మరో కార్యక్రమంలో సమంతను.. కూడా అక్కడున్న అభిమానులు అందరూ తాకాలని చూస్తూ.. ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇక ఇప్పుడు హీరో భార్యని కూడా వదలకపోవడంతో ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఏంటి వీరంతా అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు..
ఇక అల్లు అర్జున్ విషయంలో, గతంలో పుష్ప 2.. ప్రీ రిలీజ్ సమయంలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటన కూడా చర్చకు వచ్చింది. ఆ ఘటనలో ఓ మహిళ మృతి చెందడంతో కేసు నమోదు కావడం అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజా సంఘటన మరింత వైరల్ అవుతోంది.
