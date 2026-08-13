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Allu Arjun Raaka:అల్లు అర్జున్ రాకా లో నలుగురు హీరోయిన్లు.. ఎవరి పాత్ర ఏంటంటే?

Allu Arjun Raaka:అల్లు అర్జున్, అట్లీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ‘రాకా’ సినిమాపై ఆసక్తికర అప్‌డేట్ వైరల్ అవుతోంది. ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్‌లో దీపికా పదుకొణె, రష్మిక మందన్న, మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. వీరిలో ఎవరి పాత్ర ఏంటి? తాజాగా సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న సమాచారం ఏంటో తెలుసుకుందాం. అయితే ఈ పాత్రల వివరాలకు సంబంధించి అధికారిక క్లారిటీ ఇంకా రాలేదు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 13, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:31 PM IST
Allu Arjun Raaka:అల్లు అర్జున్ రాకా లో నలుగురు హీరోయిన్లు.. ఎవరి పాత్ర ఏంటంటే?
Image Credit: Raaka Movie(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Allu Arjun Raaka:అల్లు అర్జున్ రాకా లో నలుగురు హీరోయిన్లు.. ఎవరి పాత్ర ఏంటంటే?
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