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Allu Arjun: అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్‌ తిరిగిన ‘AP 40 LE 1’ కారు ఎవరిది?

Allu Arjun:అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్‌ ఉపయోగించిన ‘AP 40 LE 1’ కారు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఈ కారు ఎవరిది? ఈ నంబర్ ప్లేట్ వెనుక ఉన్న కథేంటి? సంబంధించిన వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 10, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:48 PM IST
Allu Arjun: అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్‌ తిరిగిన ‘AP 40 LE 1’ కారు ఎవరిది?
Image Credit: Allu Arjun(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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