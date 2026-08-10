/Allu Arjun: అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్‌ తిరిగిన ‘AP 40 LE 1’ కారు ఎవరిది?

Allu Arjun:ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ విశాఖపట్నం పర్యటనలో సందడి చేశారు. ఇనార్బిట్ మాల్లో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ఏఏఏ సినిమాస్ను ఆయన ఘనంగా ప్రారంభించారు. అయితే ఈ పర్యటనలో అల్లు అర్జున్ ప్రయాణించిన ఓ ల్యాండ్ క్రూయిజర్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ముఖ్యంగా ఈ కారులో గతంలో మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కూడా ప్రయాణించడంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది.
విశాఖలోని ఇనార్బిట్ మాల్లో ఏఏఏ సినిమాస్ ప్రారంభోత్సవానికి అల్లు అర్జున్ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి అల్లు అరవింద్, నిర్మాత సునీల్తో పాటు ఎమ్మెల్యేలు గంటా శ్రీనివాసరావు, పి. విష్ణుకుమార్ రాజు తదితరులు హాజరయ్యారు. బన్నీ రాకతో మెగా అభిమానుల్లో సందడి నెలకొంది. విమానాశ్రయం నుంచి ఇనార్బిట్ మాల్ వరకు అభిమానులు భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు.
అయితే ఈ పర్యటనలో అల్లు అర్జున్ ప్రయాణించిన ల్యాండ్ క్రూయిజర్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. AP 40 LE 1 నంబర్ ప్లేట్ ఉన్న ఈ కారును చూసిన అభిమానులు ఆసక్తిగా ఆరా తీయడం మొదలుపెట్టారు. కారణం.. ఇదే కారులో గతంలో రామ్ చరణ్ కూడా ఏపీ పర్యటనకు రావడమే.
జూన్లో మంగళగిరి స్టేడియంలో జరిగిన ఏపీఎల్ మ్యాచ్ ప్రారంభోత్సవానికి రామ్ చరణ్ హాజరయ్యారు. ఆ సమయంలోనూ ఆయన AP 40 LE 1 నంబర్ ఉన్న ల్యాండ్ క్రూయిజర్లోనే కనిపించారు. తాజాగా అల్లు అర్జున్ కూడా అదే కారులో విశాఖకు రావడంతో ఈ వాహనం ఎవరిదనే చర్చ మొదలైంది.
సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ఈ ల్యాండ్ క్రూయిజర్ మాజీ మంత్రి, భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావుకు చెందినదిగా తెలుస్తోంది. మెగా కుటుంబంతో గంటా శ్రీనివాసరావుకు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండటంతో.. మెగా కుటుంబానికి చెందిన ప్రముఖులు విశాఖ వచ్చినప్పుడు వారి పర్యటనకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను ఆయన చూసుకుంటారని సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్ ఏపీ పర్యటనల్లో ఈ కారును ఉపయోగించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఏఏఏ సినిమాస్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా మాల్లో పుష్ప విగ్రహం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అల్లు అర్జున్ విగ్రహం పక్కన ఫొటోలు దిగడంతో పాటు తన సినిమాలకు సంబంధించిన చిత్రాలతో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక గ్యాలరీని సందర్శించారు. భారీగా అభిమానులు తరలిరావడంతో భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా వారిని మాల్లోకి అనుమతించలేదు. దీంతో ‘AP 40 LE 1’ కారు ప్రస్తుతం మెగా అభిమానుల్లో మరో ఆసక్తికరమైన చర్చకు కారణమైంది.
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