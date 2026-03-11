Allu Ayaan Martial Arts Video: అల్లు అర్జున్ తనయుడు అల్లు అయాన్ సోషల్ మీడియాలో బాగా ఫేమస్ అన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఇక సోషల్ మీడియాలో అయితే అల్లు అయాన్కి సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఎక్కడైనా అల్లు అయాన్ కనిపించాడంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుందని అందరూ ఫిక్స్ అయిపోయారు. అంతేకాకుండా సోషల్ మీడియాలో అల్లు అయాన్ని మోడల్ అయాన్ అని కూడా అల్లు అభిమానులు సరదాగా పిలుచుకుంటారు.
ఇక హీరో అల్లు శిరీష్ కూడా అయాన్కి ఎలివేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు. అల్లు అర్జున్ భార్య అల్లు స్నేహ రెడ్డి సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు భర్త అల్లు అర్జున్, కొడుకు అయాన్, కూతురు అర్హలకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తుంటుంది. ఇప్పటికే అల్లు అర్హ కూడా 'శాకుంతలం' అనే సినిమాతో ఇండస్ట్రీకి చైల్ట్ ఆర్టిస్ట్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. రీసెంట్గా అల్లు శిరీష్ పెళ్లిలో బన్నీ, స్నేహల ఫోటోలు ఓ రేంజ్లో వైరల్ అయ్యాయి. ఒక్కొక్క ఈవెంట్లో ఒక్కొక్క లుక్తో ఫ్యామిలీ అంతా అదరగొట్టారు.
తాజాగా అల్లు స్నేహ రెడ్డి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫిబ్రవరి మెమోరీస్ అంటూ పలు ఫోటోలు, వీడియోలు షేర్ చేసింది. ఇందులోని ఓ వీడియోలో అల్లు అయాన్ తన మార్షల్ ఆర్ట్స్ విద్యని ప్రదర్శిస్తున్నాడు. అల్లు అయాన్ చేత్తో టైల్స్ని పగలకొట్టినట్టు ఈ వీడియోలో ఉంది. పక్కనే అయాన్ మాస్టర్ కూడా ఉన్నాడు. దీంతో అయాన్ ఇప్పట్నుంచే మార్షల్ ఆర్ట్స్ ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకుంటున్నట్టు తెలుస్తుంది. కామెడీగా కనిపించినా, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చినా అయాన్ సీరియస్గానే కష్టపడుతున్నాడంటూ ఫ్యాన్స్, నెటిజన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇక అల్లు అభిమానులైతే ఈ వీడియోని నెట్టింట్లో తెగ షేర్ చేస్తున్నారు. కాగా ఈ వీడియోతో అల్లు అయాన్ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాడు.
Iconic star #AlluArjun’s son #AlluAyaan training in martial arts pic.twitter.com/9KMoYlQWQS
— greatandhra (@greatandhranews) March 11, 2026
