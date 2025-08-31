Allu Arjun YS Jagan: సినీ పరిశ్రమలో అల్లు కుటుంబం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయిన సమయంలో యావత్ తెలుగు సినీ పరిశ్రమతోపాటు పలువురు ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు. ఆ కుటుంబానికి సానుభూతి తెలిపారు. తమ కుటుంబానికి సంతాపం తెలిపిన వారికి నటుడు అల్లు అర్జున్ కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్కు కూడా అల్లు అర్జున్ కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన పోస్టు వైరల్గా మారింది.
ఇటీవల అల్లు అరవింద్ మాతృమూర్తి, అల్లు అర్జున్ నాన్నమ్మ కనకరత్నమ్మ కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. ఆమె మృతికి సినీ, రాజకీయంతోపాటు పలు రంగాల ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు. ఆమె మృతి చెందడంతో అల్లు అరవింద్ నివాసానికి పలువురు ప్రముఖులు వెళ్లి పరామర్శించారు. కనకరత్నమ్మకు నివాళులర్పించారు. అల్లు అరవింద్, అల్లు అర్జున్ను పరామర్శించి సానుభూతి తెలిపారు.
ఇక సామాజిక మాధ్యమాల వారీగా కూడా అల్లు కుటుంబానికి పలువురు ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సంతాపం తెలుపుతూ ట్వీట్ చేశారు. అల్లు కుటుంబానికి సానుభూతి చెబుతూ మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ పోస్టు చేశారు. తాజాగా ఆ ట్వీట్కు అల్లు అర్జున్ స్పందించారు.
ఈ సందర్భంగా వైఎస్ జగన్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తమ కుటుంబానికి ఎంతో మనోధైర్యాన్ని ఇచ్చిందని అల్లు అర్జున్ రిప్లయ్ ఇచ్చారు. కుటుంబం విషాదంలో ఉన్నప్పుడు స్పందించి తమను పరామర్శించినందుకు జగన్కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కనకరత్నమ్మ మరణం బాధాకరమని, ఆమె ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని వ్యక్తం చేస్తూ జగన్ ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశారు. దీనిపై అల్లు అర్జున్ స్పందిస్తూ ఈ కష్టకాలంలో తమను పరామర్శించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
మాజీ సీఎం జగన్ పోస్టు ఇదే
'దివంగత సీనియర్ నటులు అల్లు రామలింగయ్య సతీమణి, ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ తల్లి కనకరత్నమ్మ మృతి చెందడం బాధాకరం. ఆమె ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నా. వారి కుటుంబసభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నా' అని ట్వీట్ చేశారు.
