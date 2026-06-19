Allu Arjun Stampede Case News: హైదరాబాదులోని సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట ఘటనకు సంబంధించిన ప్రముఖ సినీ నటుడు అల్లు అర్జున్ కు నాంపల్లి కోర్టు సమన్లు జారీ చేసింది. రాబోయే సోమవారం నాడు కోర్టు ముందు వ్యక్తిగతంగా విచారణకు హాజరుకావాలని న్యాయస్థానం ఆయనను ఆదేశించింది.
ఈ ఘోర ప్రమాదానికి సంబంధించి చిక్కడపల్లి పోలీసులు ఇప్పటికే 23 మందిని నిందితులుగా చేర్చుతూ కోర్టులో ఛార్జ్షీటు దాఖలు చేశారు. వీరిలో 19 మంది నిందితులకు నాంపల్లి కోర్టు తాజాగా సమన్లు జారీ చేసింది.
ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులుగా సంధ్య థియేటర్కు చెందిన యాజమాన్యం, సిబ్బందిని A1 నుంచి A10 వరకు ఛార్జ్షీట్లో చేర్చారు. అలాగే ఏ 11 నిందితుడిగా నటుడు అల్లు అర్జున్ పేరును పోలీసులు ఈ కేసులో చేర్చారు.
ఏం జరిగిందంటే?
2024 డిసెంబర్ 4 తేదీన ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లోని సంధ్య థియేటర్ వద్ద 'పుష్ప 2' సినిమా బెనిఫిట్ షో ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా నటుడు అల్లు అర్జున్ అక్కడికి రావడంతో భారీగా అభిమానులు తరలివచ్చారు. ఆ సమయంలో తీవ్రమైన తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. ఈ దురదృష్టకర తొక్కిసలాటలో రేవతి అనే మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోగా.. ఆమె కుమారుడు శ్రీ తేజ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.
తాజాగా ఈ కేసులో నాంపల్లి కోర్టు నుంచి నోటీసులు అందుకున్న నిందితులంతా సోమవారం నాడు కోర్టుకు వ్యక్తిగతంగా హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. నిందితుల హాజరు నమోదు ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత.. నాంపల్లి కోర్టు ఈ కేసు పై అధికారికంగా ట్రయల్ విచారణ ప్రారంభించనుంది.
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