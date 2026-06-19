Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Allu Arjun Stampede Case: తొక్కిసలాట కేసులో అల్లు అర్జున్‌కు నాంపల్లి కోర్టు నోటీసులు..కోర్టులో హాజరు కావాల్సిందేనంటూ ఆదేశం!

Allu Arjun Stampede Case: తొక్కిసలాట కేసులో అల్లు అర్జున్‌కు నాంపల్లి కోర్టు నోటీసులు..కోర్టులో హాజరు కావాల్సిందేనంటూ ఆదేశం!

Allu Arjun Stampede Case News: 'పుష్ప 2' సినిమా ప్రీమియర్ షో సమయంలో తొక్కిసలాట ఘటన గురించి అందరికి తెలిసిన విషయమే. ఈ కేసులో భాగంగా నాంపల్లి కోర్టు తాజాగా హీరో అల్లు అర్జున్‌కు నోటీసులు జారీ చేసింది. వచ్చే సోమవారం నాడు వ్యక్తిగతంగా కోర్టు ఎదుట హాజరు కావాలంటూ ఆదేశించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 19, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:41 PM IST
Allu Arjun Stampede Case: తొక్కిసలాట కేసులో అల్లు అర్జున్‌కు నాంపల్లి కోర్టు నోటీసులు..కోర్టులో హాజరు కావాల్సిందేనంటూ ఆదేశం!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కేంద్రం అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. కొత్తగా 3 కోట్ల రేషన్ కార్డులు, మంత్రి ప్రకటన!
new ration card apply online6 min ago
2
Allu Arjun Case15 min ago
3
Gade Sai Krishna missing Case37 min ago
4
Vanda Devullu Review39 min ago
5
Elye Wahi1 hr ago