Allu Arjun Video: ఎయిర్ పోర్టులో అల్లు అర్జున్ కు చుక్కలు చూపించిన భద్రత సిబ్బంది.. వీడియో వైరల్..

Allu arjun stopped by Mumbai airport security officer video: పాన్ ఇండియా స్టార్ అల్లు అర్జున్ పేరు ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మార్మోగిపోతుంది. పుష్ప2 ఏరెంజ్ లో హిట్ అయ్యిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఒక వైపు రికార్డులతో పాటు, మరోవైపు అదే రెంజ్ లో కాంట్రవర్సీలను కూడా ఈ సినిమా మూటకట్టుకుంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా స్టార్ అల్లు అర్జున్ .. అట్లీ దర్శకత్వంలో మరో భారీ చిత్రం చేస్తున్నాడు. దీనికి AA 22 (వర్కింగ్ టైటిల్)గా ప్రచారంలో ఉంది. అల్లు అర్జున్ మూడు తరాలకు చెందిన నలుగురు వ్యక్తుల పాత్రల్లో కనిపించనున్నారంటూ వార్తలు తెగ వైరల్గా అవుతున్నాయి.
Yesterday at Airport security , Allu Arjun was stopped by an officer and asked to show his face with Id. Allu was initially reluctant, and after a brief exchange of words, his assistant tried to convince the officer that he was Allu Arjun. Even then,… pic.twitter.com/sv0i6mf6EU
— Telugu360 (@Telugu360) August 10, 2025
ఈ క్రమంలో అల్లు అర్జున్ కు ముంబై లోని ఎయిర్ పోర్టులో అనుకొని అనుభవం ఎదురైంది. సాధారణంగా సెలబ్రీటీ అంటే ఒక రేంజ్లో ఎక్కడకు వెళ్లిన ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. మరోవైపు అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా స్టార్ గా మారిపోయారు. ఈక్రమంలో ఆయన్ను ముంబైలోని ఎయిర్ పోర్టులోకి వెళ్లారు. అక్కడ సెక్యురిటీ అధికారి ఫ్లైట్ టికెట్లు,ఐడీ ప్రూఫ్ లను చెక్ చేస్తున్నారు.
ఇంతలో అక్కడకు అల్లు అర్జున్ సైతం అక్కడకు వచ్చారు. ఆయన వెనకాల ప్రత్యేకంగా అల్లు అర్జున్ పీఏ ఉన్నారు. బన్నీ మాస్క్ వేసుకుని ఉన్నారు. కూల్ గ్లాసెస్ వేసుకుని ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో.. ఆయన్ను భద్రత సిబ్బంది గుర్తుపట్టలేదు. అంతే కాకుండా మాస్క్ తీయాలని చెప్పాడు. బన్నీ పీఏ ఆయన అల్లు అర్జున్ అని , ఫెమస్ సెలబ్రీటీ అని చెప్పాడు.
కానీ భద్రత సిబ్బంది మాత్రం అదేం పట్టించుకోకుండా.. మాస్క్ తీయాలని చెప్పడంతో...బన్నీచివరకు దిగొచ్చి.. మాస్క్ తీసి మరీ తన మోహంను భద్రత అధికారికి చూపించారు. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు భద్రత అధికారిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. మరికొంత మంది బన్నీ అభిమానులు మాత్రం అల్లు అర్జున్ కు చేదు అనుభవం ఎదురైందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇది చెదు అనుభం ఎలా అంటారని కూడా మరికొంత మంది కౌంటర్ లు వేస్తున్నారు. భద్రత సిబ్బంది తన డ్యూటీ తానుపక్కాగా చేశాడంటూ ఆయనపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
