Allu Arjun At Tokyo : టోక్యోలో జరిగిన పుష్ప 2: ది రూల్ ప్రీమియర్ కార్యక్రమం అల్లు అర్జున్ అభిమానులకు మర్చిపోలేని అనుభూతిని ఇచ్చింది. ఈ వేడుకలో హీరో అల్లు అర్జున్ జపనీస్ భాషలో పుష్ప డైలాగ్ చెప్పడంతో హాల్ మొత్తం చప్పట్లతో మార్మోగిపోయింది. అభిమానులు గట్టిగా కేకలు వేయడం..విజిల్స్ వేయడం చూసి అక్కడి వాతావరణం పండుగలా మారింది.
ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతోంది. జపాన్ ప్రేక్షకులు భారతీయ సినిమాలను ఎంతగా ఇష్టపడతారో ఈ స్పందన మరోసారి చూపించింది. పుష్ప 2 జపాన్లో జనవరి 16న విడుదలకు సిద్ధమవుతుండగామఈ ప్రీమియర్ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది.
అల్లు అర్జున్ ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ కోసం జపాన్కు వెళ్లారు. ఆయనతో పాటు హీరోయిన్ రష్మిక మందాన కూడా అక్కడే ఉన్నారు. విమానాశ్రయంలోనే పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు చేరి వారికి స్వాగతం పలికారు. ఇది పుష్ప సినిమాకు ఉన్న అంతర్జాతీయ క్రేజ్ను స్పష్టంగా చూపించింది.
జపాన్లో ఈ సినిమాను పుష్ప కున్రిన్ అనే పేరుతో విడుదల చేస్తున్నారు. అక్కడ ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థల సహకారంతో దాదాపు 250 థియేటర్లలో సినిమా ప్రదర్శనకు సిద్ధంగా ఉంది. ఒక భారతీయ కమర్షియల్ సినిమా ఇంత పెద్ద స్థాయిలో జపాన్లో విడుదల కావడం విశేషం.
ఇప్పటికే పుష్ప 2: ది రూల్ భారతదేశంలో మరియు విదేశాల్లో భారీ వసూళ్లు సాధించింది. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 1800 కోట్ల రూపాయలకు పైగా వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా అల్లు అర్జున్ నటన, పాటలు, స్టైల్ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి.
జపాన్ ప్రేక్షకులు భారతీయ సినిమాలను ఆదరించే చరిత్ర ఉంది. అందుకే పుష్ప కున్రిన్ అక్కడ కూడా మంచి విజయం సాధిస్తుందని సినీ వర్గాలు ఆశిస్తున్నాయి. సినిమా కథ, యాక్షన్, మాస్ ఎలిమెంట్స్ అక్కడి ప్రేక్షకులకు నచ్చుతాయని నిర్మాతలు నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇక పుష్ప 2 తర్వాత అల్లు అర్జున్ తన తదుపరి సినిమాకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ సినిమా దర్శకుడు అట్లీ కాగా, హీరోయిన్గా దీపిక పదుకొనె.. నటించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్పై కూడా ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
Also Read: Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్ ఫోటోస్.. మిస్సయిన రష్మిక మందన్నా!
Also Read: BSNL Recharge Plan: బీఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్లకు సంక్రాంతి ఆఫర్.. చౌకైన ధరకే 365 రోజుల వ్యాలిడిటీతో బంపర్ రీఛార్జ్ ప్లాన్..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి