English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ సినిమాలో మరో తెలుగు సూపర్ స్టార్.. ఇక అభిమానులకు పండగే పండగ..!

Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ సినిమాలో మరో తెలుగు సూపర్ స్టార్.. ఇక అభిమానులకు పండగే పండగ..!

Allu Arjun Multi Starter: టాలీవుడ్‌లో మల్టీస్టారర్ సినిమాలకు ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు ఒకే తెరపై కనిపిస్తే అభిమానుల ఆనందం వేరే లెవల్‌లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు అలాంటి ఒక పవర్ఫుల్ జోడి త్వరలోనే వస్తోందని టాక్ హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఇది నిజమైతే మల్టీస్టారర్ ట్రెండ్‌కు మరో కొత్త మైలురాయి ఖాయంలా కనిపిస్తోంది.  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 19, 2025, 06:19 PM IST

Trending Photos

Christmas Holidays 2025: విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త.. జనవరి 2 వరకు క్రిస్మస్‌ సెలవుల ప్రకటన..!
5
Christmas Holidays 2025
Christmas Holidays 2025: విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త.. జనవరి 2 వరకు క్రిస్మస్‌ సెలవుల ప్రకటన..!
Kavya Maran: ఐపీఎల్ వేలంలో కావ్యమారన్ మాస్టర్ మైండ్.. దిగ్గజ ప్లేయర్‌కే దిమ్మతిరిగింది..!
7
Kavya Maran
Kavya Maran: ఐపీఎల్ వేలంలో కావ్యమారన్ మాస్టర్ మైండ్.. దిగ్గజ ప్లేయర్‌కే దిమ్మతిరిగింది..!
Samantha: మాజీ భర్త నాగచైతన్య కోసమే.. సమంత భూతశుద్ధి వివాహం చేసుకుందా..?
5
Samantha Ruth Prabhu
Samantha: మాజీ భర్త నాగచైతన్య కోసమే.. సమంత భూతశుద్ధి వివాహం చేసుకుందా..?
DMart Shock: డీమార్ట్‌ ప్రియులకు భారీ షాక్‌.. మార్కెట్‌లో ఏం జరిగిందో తెలుసా?
6
Dmart
DMart Shock: డీమార్ట్‌ ప్రియులకు భారీ షాక్‌.. మార్కెట్‌లో ఏం జరిగిందో తెలుసా?
Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ సినిమాలో మరో తెలుగు సూపర్ స్టార్.. ఇక అభిమానులకు పండగే పండగ..!

Allu Arjun Multistarrer With Star Hero : ఇటీవల టాలీవుడ్‌లో మరోసారి మల్టీస్టారర్ సినిమా గురించి ఒక వార్త తెగ వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. స్టార్ హీరోలు కలిసి నటించే సినిమాలకు.. ఎప్పుడూ కూడా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మంచి క్రేజ్ ఉంటుంది. ఒక్క హీరో సినిమానే అభిమానులకు పండగ అయితే.. ఇద్దరు టాప్ హీరోలు కలిసి నటిస్తే ఆ ఉత్సాహం ఇంకాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ మధ్యకాలంలో అలాంటి క్రేజ్‌ను పూర్తిగా చూపించిన సినిమాలు  సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు, గోపాల గోపాల, ఆర్ఆర్ఆర్. ముఖ్యంగా ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా పాన్ ఇండియా  రేంజ్ లో బ్లాక్ బస్టర్ అందుకుంది. రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కలిసి నటించిన ఆ సినిమా టాలీవుడ్‌కు అంతర్జాతీయ గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆ సినిమా తర్వాత మళ్లీ అలాంటి భారీ మల్టీస్టారర్ వస్తుందా అనే ప్రశ్న చాలా కాలంగా వినిపిస్తోంది. ఇప్పుడు అదే ప్రశ్నకు సమాధానంగా సోషల్ మీడియాలో ఓ వార్త బలంగా వైరల్ అవుతోంది. అదే అల్లు అర్జున్ – జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కలిసి ఒక సినిమా చేయబోతున్నారు అనే టాక్. ఈ వార్త వినగానే అభిమానుల్లో ఆసక్తి ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది.

ఈ మల్టీస్టారర్‌కు దర్శకుడిగా.. కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ పేరు వినిపిస్తోంది. ఖైదీ, విక్రమ్, మాస్టర్ లాంటి సినిమాలతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న లోకేష్, తన సినిమాటిక్ యూనివర్స్‌తో ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్ సంపాదించాడు. ఇటీవల వచ్చిన ఒక సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో ఆడకపోయినా..తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేస్తున్నాడని సమాచారం.

టాలీవుడ్ వర్గాల కథనం ప్రకారం.. లోకేష్ ఇప్పటికే ఓ భారీ కథను సిద్ధం చేసుకున్నాడట. ఆ కథను ముందుగా అల్లు అర్జున్‌కు వినిపించాడని, కథ నచ్చడంతో బన్నీ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఈ కథకు ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు అవసరమని లోకేష్ భావిస్తున్నాడట. అందుకే మరో కీలక పాత్రకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అయితే బాగుంటుందని అనుకున్నాడని టాక్.

అల్లు అర్జున్ కూడా ఈ విషయంపై సానుకూలంగా స్పందించి, “ఎన్టీఆర్ ఉంటేనే ఈ సినిమా చేయాలి” అని చెప్పినట్టు ఫిల్మ్ నగర్‌లో మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. దీంతో లోకేష్ ఇప్పుడు పూర్తిగా ఎన్టీఆర్‌ను సంప్రదించే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాడట. త్వరలోనే తారక్‌కు కథ వినిపించబోతున్నాడని సమాచారం.

కానీ ఇక్కడే అసలు సమస్య మొదలవుతోంది. అల్లు అర్జున్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇద్దరూ ప్రస్తుతం చాలా బిజీగా ఉన్నారు. ఎన్టీఆర్ వరుస సినిమాలతో షెడ్యూల్ ఫుల్‌గా ఉండగా..అల్లు అర్జున్ కూడా భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్‌తో ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ మల్టీస్టారర్ పట్టాలెక్కాలంటే కనీసం రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాలు పట్టే అవకాశం ఉందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

 ఇప్పటివరకు ఒక్క సినిమాలో కూడా కలిసి నటించని అల్లు అర్జున్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒకే ఫ్రేమ్‌లో కనిపిస్తే అది ఖచ్చితంగా సంచలనం అవుతుందన్నది ఫ్యాన్స్ మాట. ప్రస్తుతం ఇది కేవలం రూమర్ మాత్రమే. అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రాలేదు. అయినా సరే, ఈ మల్టీస్టారర్ నిజమైతే టాలీవుడ్‌లో మరో చరిత్ర ఖాయమనే చెప్పాలి.

Also Read: Aata Show Auditions: డ్యాన్సర్లకు గోల్డెన్‌ ఛాన్స్‌.. ఆట 2.0 డ్యాన్స్‌ షో ఆడిషన్లు ఎప్పుడో తెలుసా?

Also Read: KT Rama Rao: యాదాద్రి నర్సన్న స్వామి ఆశీస్సులతో కేసీఆర్ సీఎం అవుతారు: కేటీఆర్

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Allu Arjun Jr NTR multistarrerAllu Arjun Next MovieJr NTR upcoming filmsAllu Arjun Lokesh Kanagaraj movieTollywood multistarrer movies

Trending News