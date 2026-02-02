Allu Arjun Congratulates Ram Charan Upasana: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతుల ఇంట్లో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. క్లిన్ కారా రాకతో ఇప్పటికే సందడిగా ఉన్న మెగా ఇంట, ఇప్పుడు మరో ఇద్దరు బుజ్జీ అతిథులు అడుగుపెట్టారు. ఈ క్రేజీ అప్డేట్పై ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ చేసిన ఎమోషనల్ పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
శనివారం రాత్రి హైదరాబాద్లోని అపోలో హాస్పిటల్లో ఉపాసన కవలలకు (ఒక బాబు, ఒక పాప) జన్మనిచ్చారు. ఈ వార్తతో కొణిదెల, కామినేని కుటుంబాల్లో పండగ వాతావరణం నెలకొంది.
అల్లు అర్జున్ ఎమోషనల్ ట్వీట్
మెగా వారసులు అడుగుపెట్టిన శుభ సందర్భాన ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు.
"మరోసారి తల్లిదండ్రులైన నా ప్రియమిత్రుడు రామ్ చరణ్, ఉపాసనలకు హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఈ వార్త విన్నప్పుడు కలిగిన ఆనందాన్ని మాటల్లో చెప్పలేను. చిరంజీవి గారి ముఖంలోనూ, చిన్నారి క్లిన్ కారా కళ్లలోనూ కనిపిస్తున్న ఆ గర్వం, సంతోషం చూడముచ్చటగా ఉన్నాయి. మెగా ఫ్యామిలీ అంతా ఇలా నవ్వుతూ ఉండటం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది" అని బన్నీ ట్వీట్ చేశారు.
సోషల్ మీడియాలో 'మెగా' ట్రెండింగ్
ఈ వార్త బయటకు వచ్చిన నిమిషాల్లోనే నెట్టింట #MegaCelebrations అనే హ్యాష్ ట్యాగ్ ట్రెండింగ్లోకి వచ్చేసింది. అల్లు అర్జున్ చేసిన పోస్ట్ చూసి ఇటు మెగా ఫ్యాన్స్, అటు అల్లు ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు. చరణ్-బన్నీ మధ్య ఉన్న బలమైన అనుబంధం ఈ విషెస్తో మరోసారి స్పష్టమైందని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
క్లిన్ కారాతో పాటు ఇప్పుడు మరో ఇద్దరు తోడవ్వడంతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇల్లు సందడిగా మారిపోయింది. చిరు ఇప్పుడు 'ట్రిపుల్ గ్రాండ్పా' అంటూ అభిమానులు జోకులు వేస్తూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.
రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం 'గేమ్ ఛేంజర్' షూటింగ్ ముగించుకుని ఈ సంతోషకరమైన సమయంలో తన కుటుంబంతో గడుపుతున్నారు. త్వరలోనే ఈ ఇద్దరు చిన్నారి వారసుల పేర్లు, ఇతర వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది.
