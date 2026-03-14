Allu Cinema: వామ్మో అల్లు సినిమాస్ లో ఇన్ని స్పెషాలిటీసా..! ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డాల్బీ సినిమా థియేటర్ ప్రత్యేకత ఇదే..

Allu Cinema: నిర్మాతగా.. డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా, ఎగ్జిబటర్ గా ఉన్న అల్లు అరవింద్.. ఇపుడు థియేటర్స్ రంగంలోకి దిగారు. తమ ఫ్యామిలీని ఇంత వారిని చేసిన సినీ పరిశ్రమ ఎంతో కొంత తిరిగి ఇవ్వాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ కోవలో ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లో AAA మల్టీప్లెక్స్ ప్రారంభించిన అల్లు ఫ్యామిలీ.. తాజాగా హైదరాబాద్ శివారు కోకాపేటలో  ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డాల్బీ సినిమా థియేటర్స్ ను నిర్మించారు. ఈ థియేటర్ ప్రత్యేకత విషయానికొస్తే..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 14, 2026, 04:50 AM IST

Speciality of Allu Cinemas: మల్టీప్లెక్సుల కంటే ఎక్కువ ఎక్స్‌పీరియెన్స్ ఇవ్వాలని ‘అల్లు సినిమాస్’కు థియేటర్స్ ను నిర్మించినట్టు మీట్ ప్రెస్ లో అల్లు అరవింద్ తెలిపారు. ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతికతతో కూడిన ప్రీమియం లార్జ్ స్క్రీన్ ఫార్మాట్‌ను ‘అల్లు సినిమాస్’ హైదరాబాద్‌కు పరిచయం చేస్తోందన్నారు. హైదరాబాద్‌కు ఇదొక చారిత్రాత్మక ఘట్టం అన్నారు. నగరంలో తొలి డాల్బీ సినిమా వచ్చింది. హైదరాబాద్‌లోని కోకాపేటలోని 7 ఎకరాల అల్లు స్టూడియోస్ కాంప్లెక్స్‌లో ఉన్న నాలుగు స్క్రీన్‌ల అల్ట్రా-లగ్జరీ మల్టీప్లెక్స్ అల్లు సినిమాస్‌ను ప్రారంభించినట్లు అల్లు ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ గర్వంగా ప్రకటించడం విశేషం.  ఇకపై ల్యాండ్‌మార్క్ వినోద గమ్యస్థానంగా అల్లు సినిమాస్ మారనుంది. హైదరాబాద్‌ను అల్లు సినిమాస్ వరల్డ్ సినిమా మ్యాప్‌లో సరికొత్త స్థాయిలోని నిలబెడుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్‌లో మొట్టమొదటి డాల్బీ సినిమా, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డాల్బీ స్క్రీన్‌లలో ఒకటిగా ‘అల్లు సినిమాస్’ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిందని తెలిపారు.  ఈ మైలురాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో కొత్త బెంచ్‌మార్క్‌ను క్రియేట్ చేసిందన్నారు. ప్రేక్షకులకు ఈ ‘అల్లు సినిమాస్’ అత్యాధునిక సాంకేతికత, లగ్జరీ, సౌకర్యవంతమైన సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ను అందిస్తుందన్నారు. 

‘రెండేళ్లు కష్టపడి ‘అల్లు సినిమాస్’ను నిర్మించాం. ‘అల్లు సినిమాస్’ను నిర్మించడానికి మూడు కారణాలున్నాయి.   యూవీ వంశీ సూళ్లూరుపేటలో లగ్జరీ థియేటర్‌ను కట్టారు. ఆ థియేటర్లో సినిమాని చూడటానికి పక్క ఊర్ల నుంచి కూడా జనాలు వస్తున్నారు. అది చూసి నాకు కూడా ఓ లగ్జరీ థియేటర్ కట్టాలని ఆలోచన వచ్చింది. ప్రస్తుతం ప్రేక్షకులు సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్ కోసం ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టేందుకు ప్రేక్షకులు రెడీగా ఉన్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.  అప్పుడు నాకు కొన్ని ఐడియాలు వచ్చాయి. లార్జ్ ఫార్మాట్, కొత్త ఎక్స్‌పీరియెన్స్ కోసం ప్రేక్షకులు  ఎదురుచూస్తున్నారు. అలా మా ‘అల్లు సినిమాస్’ స్టార్ట్ చేశాము. సింగిల్ స్క్రీన్లలో వస్తున్న ఎక్స్‌పీరియెన్స్ ఇప్పుడు జనాలకు సరిపోవడం లేదు. అందుకే ఎక్కువగా మల్టీ ప్లెక్స్‌లకు వస్తున్నారు. సినిమా కంటే.. సినిమాని ఎక్స్‌పీరియెన్స్ చేసేందుకు జనాలు ఎక్కువగా లైక్ చేస్తున్నారు. . మల్టీప్లెక్సుల కంటే ఎక్కువ ఎక్స్‌పీరియెన్స్ ఇవ్వాలని ‘అల్లు సినిమాస్’ను నిర్మించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. డాల్బీలోకి మారిన సినిమా విజువల్ పరంగా, సౌండ్ పరంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది. 2024లో మేం డాల్బీని సంప్రాదించాము. డాల్బీ సినిమాస్ ఇండియా ప్రతినిథి రాజ్ మాకు ఎంతో సహకరించారు. అమెరికా, జర్మనీ, భారత్  టీం ఇలా అందరం కలిసి ఓ డెబ్బై సార్లు జూమ్ కాల్స్‌లో కలిసి ఉంటాం. ఈ స్క్రీన్‌లో 78 స్పీకర్లు, 165 సౌండ్ ఔట్ లెట్లను బయటకు కనిపించకుండా అమర్చారు. జర్మనీ టీం ఈ స్క్రీన్‌ను చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. ‘అల్లు సినిమాస్’ ఇచ్చే ఎక్స్‌పీరియెన్స్ గురించి మీడియానే జనాల్లోకి తీసుకెళ్లాలన్నారు. 

మరెక్కడా లేని డాల్బీ సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్..
648 మంది కూర్చునే సామర్థ్యం కలిగిన ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ డాల్బీ సినిమా ఆడిటోరియం వరల్డ్ లోనే  అతిపెద్ద స్క్రీన్ సైజులలో ఒకటి. 75 అడుగుల వెడల్పు ఫ్లాట్ యాస్పెక్ట్ రేషియోలో, భారతదేశంలో అతిపెద్ద డాల్బీ సినిమాగా అల్లు సినిమాస్ నిలిచింది. హైదరాబాద్‌లో ఇలాంటిది ఇంతకు ముందు లేదన్న సంగతి తెలిసిందే. ఆడిటోరియం డాల్బీ సినిమా డిజైన్ ప్రమాణాల ప్రకారం అమలు చేయబడిన డ్యూయల్ డాల్బీ విజన్ 6P లేజర్ ప్రొజెక్షన్ సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉందన్నారు.  64-ఛానల్ డాల్బీ అట్మాస్ ఇమ్మర్సివ్ ఆడియో సిస్టమ్ ఓవర్ హెడ్‌తో సహా అన్ని దిశల నుండి ధ్వనిని ప్రసారం చేయడం ద్వారా ఓ కొత్త లోకానికి తీసుకెళ్లినట్టుగా అనిపిస్తుంది.ఈ థియేటర్ లో  ప్రేక్షకుడు ఎక్కడ ఏ సీటులో కూర్చున్నా కూడా అత్యుత్తమమైన సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ను పొందే అవకాశం ఉంది.  

రాజీపడని నాణ్యతతో నిర్మించిన నాలుగు ప్రీమియం స్క్రీన్లు ఇవే..
ఫ్లాగ్‌షిప్ డాల్బీ సినిమా కాకుండా మిగిలిన మూడు ఆడిటోరియంలలో బార్కో 4K లేజర్ ప్రొజెక్షన్, డాల్బీ అట్మోస్ సరౌండ్ సౌండ్ ఉన్నాయి. డాల్బీ-బ్రాండెడ్ ప్రీమియం స్పీకర్లు, స్టేడియం సీటింగ్ ఉన్నాయని తెలిపారు.  నాలుగు స్క్రీన్‌లలో రిక్లైనర్లు, లాంజర్‌లు అమర్చబడి ఉన్నాయి. చివరి వరుస రిక్లైనర్‌లతో స్క్రీన్‌లు 2, 3, 4 అంతటా 717 అదనపు సీట్లు, తదుపరి తరం 3D సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయి. ప్రతీ స్క్రీన్‌లో ప్రేక్షకుడికి ఓ కొత్త అనుభవం కలిగేలా సాంకేతికతను సెటప్ చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించాు. 

ఓ మైలు రాయిగా అల్లు స్టూడియోస్‌..
కోకాపేటలోని ఏడు ఎకరాల్లోని అల్లు స్టూడియోస్ కాంప్లెక్స్‌లో ఉన్న ‘అల్లు సినిమాస్’ భారతదేశ వినోద రాజధానికి ఓ మైల్ స్టోన్ గా అభివర్ణించారు.   ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, గచ్చిబౌలి, కోకాపేట, నార్సింగి, నానక్‌రామ్‌గూడ, మోకిలాతో పాటుగా రాబోయే నియోపోలిస్ నుండి పట్టణ, శివారు ప్రేక్షకులకు అందుబాటులో ఈ థియేటర్ ఉంందన్నారు. ఫ్యామిలీ, కార్పొరేట్‌లు, హై-ఎండ్ సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ను ఇష్టపడే సినీ ప్రియుల కోసం ఈ ‘అల్లు సినిమాస్’నూ నిర్మించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. టికెటింగ్, రాయితీలు, వేచి ఉండే ప్రాంతాలు ఇలా అన్నీ కూడా ఎంతో విశాలంగా ఉన్నాయన్నారు.  విస్తరించిన F&B ఆఫర్ ఇటాలియన్, చైనీస్, భారతీయ వంటకాలను కూడా అందిస్తుందన్నారు.  మల్టీ కన్సిషన్ కౌంటర్లు, కియోస్క్‌ల ద్వారా వైడ్ సెక్షన్ ఫుడ్, కూల్ డ్రింక్స్‌ను అందిస్తున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

