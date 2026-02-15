English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Allu Sirish Marriage Card: మెగా స్టార్‌కు తొలి పెళ్లి ఆహ్వానం ఇచ్చిన అల్లు ఫ్యామిలీ..!

Allu Sirish Marriage Card: మెగా స్టార్‌కు తొలి పెళ్లి ఆహ్వానం ఇచ్చిన అల్లు ఫ్యామిలీ..!

Allu Sirish Marriage Card: అల్లు శిరీష్ పెళ్లి వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. తెలుగు సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి తొలి ఆహ్వానాన్ని కుటుంబ సమేతంగా మెగా స్టార్ చిరంజీవికి అందించారు. ఇటీవల చిన్న షోల్డర్ సర్జరీ చేసిన చిరంజీవి ఆరోగ్యం బాగానే ఉందని సమాచారం.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Feb 15, 2026, 07:12 PM IST

Allu Sirish Marriage Card: అల్లు కుటుంబంలో మరో శుభకార్యం దగ్గర పడుతోంది. అల్లు శిరీష్ పెళ్లి వేడుకలు ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి. తెలుగు సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి తొలి ఆహ్వానాన్ని కుటుంబ పెద్దలకు ఇవ్వడం ఆనవాయితీ. అదే విధంగా అల్లు శిరీష్ తన పెళ్లి తొలి ఆహ్వానాన్ని మెగా స్టార్ చిరంజీవికి అందించారు.



అల్లు శిరీష్ తన తల్లిదండ్రులు అల్లు అరవింద్, నిర్మలతో కలిసి చిరంజీవి నివాసానికి వెళ్లి ఆహ్వాన పత్రికను అందించారు. ఈ సందర్భంగా చిరంజీవి తన భార్య సురేఖ కొణిదెలతో కలిసి ఆహ్వానాన్ని స్వీకరించారు. ఇటీవల చిరంజీవికి చిన్న షోల్డర్ సర్జరీ జరిగింది. అందుకే ఆయన చేతికి స్లింగ్‌తో కనిపించారు. అయినప్పటికీ ఆయన ఆరోగ్యం బాగానే ఉందని కుటుంబ వర్గాలు తెలిపాయి.

ఈ ఆహ్వానం ఇచ్చిన ఫోటోలను అల్లు శిరీష్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్‌లో పంచుకున్నారు. “తెలుగు సంప్రదాయం ప్రకారం మా పెళ్లి తొలి ఆహ్వానాన్ని మా మామ చిరంజీవి గారికి, అత్త సురేఖ గారికి ఇచ్చాం” అంటూ ఆయన భావోద్వేగంగా రాశారు. ఆ ఫోటోలో పెళ్లి ఆహ్వాన పత్రికపై చిరంజీవి, సురేఖ పేర్లు స్పష్టంగా కనిపించాయి.

 

ఇదిలా ఉండగా, అల్లు శిరీష్.. నయనికా రెడ్డి పెళ్లి వేడుకలు ఇప్పటికే ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. దుబాయ్‌లో జరిగిన ప్రీ-వెడ్డింగ్ యాచ్ పార్టీతో సందడి మొదలైంది. ఈ కార్యక్రమానికి అల్లు శిరీష్ అన్న అల్లు అర్జున్, ఆయన భార్య స్నేహా రెడ్డి కూడా హాజరయ్యారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఈ వేడుక చాలా సింపుల్‌గా, ఆత్మీయంగా జరిగింది.

తాజాగా అల్లు శిరీష్ పసుపు దంచే వేడుకను కూడా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రామ్ చరణ్.. ఉపాసన కామినేని కొణిదెల హాజరయ్యారు. ఇంటి అంతటా పసుపు పూలతో అందంగా అలంకరణ చేశారు. దేవుడి విగ్రహం ముందు కుటుంబ మహిళలు సంప్రదాయ పూజలు నిర్వహించారు. సాధారణ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో అల్లు శిరీష్ పెద్దలతో కలిసి చిరునవ్వుతో కనిపించారు.
కాగా.. అల్లు అర్జున్ ఈ పసుపు వేడుకకు హాజరు కాలేకపోయారు. అయితే ఆ వేడుక వీడియోను షేర్ చేస్తూ “అక్కడ ఉండలేకపోయాను” అంటూ తన మనసులోని భావాన్ని అభిమానులతో పంచుకున్నారు. మొత్తానికి అల్లు శిరీష్ పెళ్లి వేడుకలు కుటుంబ ఐక్యతతో, సంప్రదాయాలతో ఎంతో ఆనందంగా సాగుతున్నాయి.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More



