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Allu Sirish: అల్లు శిరీష్ భార్య చేసిన పనికి అల్లు స్నేహ రెడ్డి రియాక్షన్ చూశారా?

Allu Sirish: అల్లు కుటుంబానికి సంబంధించిన ప్రతి చిన్న విషయం సోషల్ మీడియాలో వెంటనే వైరల్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యులు కలిసి కనిపించిన ఫోటోలు, వీడియోలు అభిమానుల దృష్టిని బాగా ఆకర్షిస్తుంటాయి. తాజాగా అల్లు శిరీష్ భార్య నయనికకు సంబంధించిన ఒక వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 02, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:45 PM IST
Allu Sirish: అల్లు శిరీష్ భార్య చేసిన పనికి అల్లు స్నేహ రెడ్డి రియాక్షన్ చూశారా?
Image Credit: Allu Sirish Wife Nayanik Devotional Singing(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Allu Sirish: అల్లు శిరీష్ భార్య చేసిన పనికి అల్లు స్నేహ రెడ్డి రియాక్షన్ చూశారా?
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