/Allu Sirish: అల్లు శిరీష్ భార్య చేసిన పనికి అల్లు స్నేహ రెడ్డి రియాక్షన్ చూశారా?

Allu Sirish:ఈమధ్య అల్లు, మెగా కుటుంబ సభ్యులు కలిసి ఒక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి సతీమణి సురేఖ, అల్లు అరవింద్ భార్య నిర్మలమ్మ, అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహ రెడ్డి, కుటుంబ సభ్యులు అందరూ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో నయనిక ఎంతో భక్తి భావంతో భజనలు, భక్తి గీతాలు ఆలపించడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
పసుపు రంగు సంప్రదాయ చీరలో కనిపించిన నయనిక ఎంతో ప్రశాంతంగా భక్తి పాటలు పాడారు. ఆమె గాత్రం విన్న వారంతా భక్తి భావంలో మునిగిపోయినట్లు వీడియోలో కనిపించింది. ఈ ప్రత్యేక క్షణాలను అల్లు శిరీష్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో అభిమానులతో పంచుకున్నారు. తన భార్యలో ఈ టాలెంట్ కూడా ఉందంటూ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
అయితే ఈ వీడియోలో మరో విషయం కూడా నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షించింది. నయనిక పాటలు పాడుతుండగా పక్కనే నిలబడి ఉన్న అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహ రెడ్డి చిరునవ్వుతో ఆమెను ఆసక్తిగా గమనించడం వీడియోలో కనిపించింది. నయనిక పాటలను శ్రద్ధగా వింటూ కనిపించిన స్నేహ రెడ్డి రియాక్షన్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఈ వీడియో చూసిన అభిమానులు నయనికపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. అల్లు కుటుంబ కోడలిగా సంప్రదాయాలను గౌరవించడం చాలా ఆనందంగా ఉందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. భక్తి కార్యక్రమంలో ఆమె చూపించిన వినయం, ఆచారాల పట్ల గౌరవం అందరినీ ఆకట్టుకుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
మరోవైపు పెళ్లి తర్వాత అల్లు శిరీష్ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తూనే తిరిగి సినిమాలపై దృష్టి పెట్టినట్లు సమాచారం. చివరిసారిగా ఆయన "బడ్డీ" సినిమాలో కనిపించారు. ప్రస్తుతం కొత్త కథలను వింటున్న ఆయన త్వరలో కొత్త సినిమా ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఇదిలా ఉంటే, నయనిక భక్తి గానం, స్నేహ రెడ్డి చిరునవ్వుతో చూసిన ఆ క్షణాలు సోషల్ మీడియాలో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉన్న అనుబంధానికి ఈ వీడియో మరో అందమైన ఉదాహరణగా మారిందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
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